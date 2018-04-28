Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki oylar için rakam verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde partililere seslendi. Erdoğan, İstanbul'da 16 Nisan'daki halk oylamasındaki sonuca üzüldüğünü ifade ederek, " Oyumuzun üzerine 1-1.5 milyon çok rahat koyabileceğimize ben inanıyorum. " dedi. Erdoğan'ın açıklamaları: Bu şehri ancak gözleri kapalı dinlediğimizde anlayabiliriz. Ne kadar içinde yaşarsak yaşayalım, seni görüyorum yine. Kimi zaman yine sen kazandın İstanbul. Sadece kıtaların değil, medeniyetlerin de birleştiği bu şehrin insana kattığı vizyon hiçbir maddi değerle ölçülemez. Zenginliği ancak içinde yaşayanlar hissedebilir. İstanbul'un her bir ilçesi nüfusu ile, ticareti ile pek çok şehrimizden çok daha ileridedir. Siyasi temsilde de çok önemli bir yere sahiptir. "AÇIK SÖYLEYEYİM, ÜZÜNTÜLÜYDÜM"



İstanbul yaklaşık 9.5 milyonluk seçmeni ile 24 Haziran'ın da belirleyicisi olacak. İstanbul ne derse, Türkiye onu der. 2017 halk oylamasında İstanbul'da 4.5 milyon oyla yüzde 48.6 düzeyinde bir Evet oranına ulaşmıştık. Açık söyleyeyim, üzüntülüydüm. 48.6 bizim beklediğimizin çok uzağında. AK Parti için İstanbul'un çıtası çok daha yüksektir. Oyumuzun üzerine 1-1.5 milyon çok rahat koyabileceğimize ben inanıyorum. İstanbul sadece İstanbul değildir. İstanbul dünyadır. Tıpkı dünyanın ve Türkiye'nin yarısı gibi İstanbul'un yarısı da hanımlardır.

İstanbul adeta 81 vilayetimizin bayraklarının dalgalandığı bir şehirdir. 81 vilayetimizin burada temsilcisi var mı? Öyleyse el ele, kol kola vereceğiz, 24 Haziran'da destanımızı yazacağız. Hanımlar sizin gadanızı alayım gadanızı. 24 Haziran'a kadar İstanbul'un tüm ilçelerini, mahallelerini, sokaklarını, binalarını kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? İstanbul seçimlerine hanım eli değdirmeye, hanım titizliği ile baştan sona ayağa kaldırmaya hazır mıyız? İstanbul'a, İstanbul'un kadınlarına da zaten bu yakışır. 15 yılda mal paylaşımından istihdama, şiddetten korunmadan doğum desteklerine kadar her alanda kadınlarımıza yaptığımız destekleri anlatmakla bu kongrede bitirecek halimiz yok. "SADECE BAŞKANLIĞI ALMAYACAĞIZ..."



Bizim bir derdimiz var, sadece başkanlığını almayacağız. Aynı zamanda parlamentonun kahir ekseriyetini de AK Parti olarak bizim almamız, Cumhur İttifakı olarak almamız gerekiyor. Kahir ekseriyeti ile başarmak zorundayız. Ana muhalefete ve terör destekçisi malum partiye gerekli dersi 24 Haziran'da verelim.

"1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 5 YIL DEDİK, AMA İNŞALLAH 4 YILDA BİTİRECEĞİZ"

Biz modern Türkiye'yi inşa ediyoruz. Bunu inşa ederken kentsel dönüşüm diyoruz, hemen karşımıza ana muhalefet çıkıyor. Niye? Rahatsız, rahatsız. Çünkü, bu ülkede bunların dikili bir ağacı yok. Biz istiyoruz ki bir şeyler ortaya konulsun. Biz ağaç dikiyoruz, adam kalkıyor yürüyüş yapıyor. Gezi'de. Biz ağaç söker miyiz ya? Biz milyonlarca, milyarlarca fidan, ağaç dikdik bu ülkede. Ey bay Kemal senin dikili ağacın var mı? Belediyelerin de dahil olmak üzere kaç tane var onu söyle? Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir parçası olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşasına da başladık. Gelibolu, Lapseki ayaklarının temelini attık. Biz bunu 5 yıl dedik ama inşallah 4 yılda Allah'ın izni ile bitireceğiz. Yola devam ediyoruz. "YENİ DÖNEMDE İLK İŞLERİMİZDEN BİRİ KANAL İSTANBUL'UN İNŞASINI BAŞLATMAK"



Şimdi benim 'çılgın projem' dediğim Kanal İstanbul var. Bununla dünyaya mesajımızı vereceğiz. Yeni dönemde ilk işlerimizden biri inşallah Kanal İstanbul'un inşasını başlatmak olacaktır. İstanbul büyüklüğünde bir şehrin ulaşımını ancak raylı sistemler ile çözmek mümkündür.

İstanbul sana aşığız. Aşkımızın gereğini yerine getiriyoruz. Ama 24 Haziran'dan da senin aşkının gereğini ifa edeceğine inanıyoruz. Şimdi hedef İstanbul'u dünya çapında bir ulaşım ağına kavuşturmaktır. İstanbul'a şimdi iki dev şehir hastanesi yapıyoruz. İstanbul'u adeta yeni baştan inşa ettik. İstanbul gerçekten eşsiz bir şehir. Tarih boyunca şehre su temini hep önemli bir mesele olmuştur. İstanbul suyun yanı başında ama suya hasret bir şehir olmuştur. Sene 1994, İstanbul susuz muydu? O zaman doğanlar şu anda kaç yaşında. 24 yaşında. O susuz şehri su bulur hale biz getirdik. İstanbul'da su istasyonları kurulmuştu. Biz İstanbul'u susuzluktan kurtardık. Şimdi 2 ilimizin dışında doğalgazın gitmediği il kalmadı. Bu yıl sonunda o iki il de tamamlanmış oluyor. Bunlar modernizm diyorlar, sizin medeni olmakla ne işiniz var. Lafla modern olunmaz, icraat, icraat. Sen benim vatandaşımı tezekten kurtarıyor musun? CHP demek aynı zamanda tezek demektir. 24 Haziran çok farklı bir seçim. Bugüne kadar yaptıklarımızın hesabını veriyoruz, yapacaklarımızı da anlatıyoruz. Muhalefetin yaptığı bir şey yok. Karnemiz gayet dolu. İstanbul büyüdükçe Türkiye büyür. Mesaimin önemli bir bölümünü İstanbul'a vermemden daha iyi bir şey olamaz.

24 Haziran'da rekor oyla Cumhurbaşkanı seçmeye var mıyız? 24 Haziran'da sandıklarda Sorosları bitirmeye var mıyız? Ne tezgahlar ne tezgahlar. İçerideki Soroslar dışarıdaki Soroslar birleşmişler. Bitiremeyeceksiniz, bölemeyeceksiniz. Siyasi hayatımda hep hanım kardeşlerime güvendim. 15 VEKİL TEPKİSİ



16 Nisan bunun tamamı değildi, şimdi tamamını inşa ediyoruz. 2007'deki anayasa değişikliğini ülkemizi bugünlere getirebileceğini o zaman çok az kişi kavrayabilmişti. Birilerinin hala 24 Haziran'ın önemini anlayamadığını görüyorum. Anlasalardı saçma sapan milletvekili transferi ile adaylık tartışmaları ile heba etmezlerdi. 15 milletvekilini bir partiye veriyorsun, neymiş grup kursunlar. Bu bir defa 15 milletvekiline saygısızlıktır. Onlara oy veren halkımıza da saygısızlıktır. Bu diktatör var ya, ikide bir bana diyor. Diktatörün ta kendisi sensin. Hem de öyle bir diktatörsün ki, insanların iradesine ipotek koyuyorsun. Gözleri yaşlı milletvekilleri var orada, üzüldüm. Ne yapsın garibim ya? Genel başkanları emretti onlar da oraya gitti. Parlamentoda o sözde yeni adım atan partinin sıralarına oturmadılar. Mevcut partisinin sıralarında kaldılar. Böyle bir politika olur mu? Bu ana muhalefet bu ülkeye bunu da kazandırdı. Asıl belirleyici sen değilsin, milletimdir 24 Haziran'da bunu sana gösterecek.