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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '15 vekil' tepkisi

SEÇİM HABERLERİ  | 29.04.2018 11:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece’de partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi öncesinde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kongre salonuna geçti. Kongredeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekiline tepki göstererek "Ey 15 milletvekili ya siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '15 vekil' tepkisi

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini bekleyen partililere otobüs üzerinden hitap etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"
Bu aralar malum Türkiye'de terörle mücadelemizi başarılı şekilde sürdürüyoruz. Gabar'da Cudi'de Tendürek'te Kandil'de Bestler Deresi'nde mücadelemizi kararlı şekilde sürdürüyoruz. Şu anda Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 500'e doğru ilerliyor. Öbür tarafta Kuzey Irak'ta 300'ü aşkın içerde Cudi'de Gabar'da aynı şekilde teröristler etksiz hale getiriliyor. Mehmetçiğimiz aldığımız ilhamla yola kararlı yürüyor."

"CUDİ'DE F16 OLDUK. GABAR'DA F16 OLDUK"

"Rehavet yok. Heyecan var" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu heyecanla tüm Türkiye'yi gençliği ayağa kaldıracaksınız. Rehavet yok. 'Nasıl olsa Cumhurbaşkanımız koşuyor, Başbakanımız koşuyor bakanlarımız koşuyor, yeter". Yok. Ne diyor rabbimiz 'ancak çalıştığınızın karşılığı vardır'. Gençler biz 780 bin kilometre kareye nereden geldik biliyor musunuz? Ah ah 15 milyon kilometrekareden 780 bin kilometre kareye indik. Nereden nereye. Şimdi bu PKK, bu FETÖ bunlar bölmek istediler. Bölemeyeceksiniz. Böldürmedik, böldürmeyeceğiz. Cudi'de F16 olduk. Gabar'da F16 olduk. Tendürek'te F16 olduk. Yeri geldik SİHA olduk bunlarla tepelerine indik. Ve burada kararlılığımızı koruyacağız. Çünkü biz bu ülkede şunu bilin 81 milyona aşığız. Biz de ayrım yok. Biz bu milletin dertlisiyiz. İnşallah gelecek daha iyi olacak."

"AHLAKSIZ SİYASETÇİLERİN MÜCADELE SAHASI OLDU"

Daha sonra kongre salonuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " 92 yıllık siyasi hayatımızda milletin emanetini canı pahasına koruyan kahramanlar olduğu gibi darbecilere selam duran, tankları görünce sıvışıp kaçan korkarlar da vardı. Ülkenin bekası için kurşun yağmuru altında kenetlenen olduğu gibi ülkenin düşmanlarına yancılık yapmayı siyaset zanneden muhterislere de rastladık. Siyasi geçmişimiz erdemli siyaset yapanlarla ahlaksız, ilkesiz siyasetçilerin mücadele sahası olmuştur. Bu iki anlayış birbirleriyle mücadele etmiştir" diye konuştu.

"EY 15 MİLLETVEKİLİ YAV SİZ İRADENİZİ NASIL OLUYORDA BU KADAR UCUZA SATIYORSUNUZ"

"Bugün Türkiye'nin ana muhalefet partisi sıfatını taşıyan CHP maalesef bu kötü örneğin temsilcisi olmayı kimseye bırakmamıştır" diyen Erdoğan, " 40 sene geçmesine rağmen eski alışkanlıklardan kurtulamadığını gördük. Bugün de CHP, siyaseti bir kabzımal pazarlığına dönüştürdü. CHP milletin kendi adına emanet verdiği iradeleri, pazara çıkardığı vekillerle gençlere kötü örnek oluyor. Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz. Ey 15 milletvekili bak karıştırma ha. Siz Çanakkale'deki 15 değilsiniz. Siz iradenizi satanlardansınız. Onları da lekelediniz. Ve siz, size oy veren milletin iradesine saygısızlık yaptınız. Size bay Kemal talimat verdi diye yerine getirdiyseniz bu şahsiyetsizliktir. Yok demektir. Siz bu noktada 'sayın bay Kemal bizim irademizi satın alamazsınız. Bu yetkiyi bize farklı istikamette kullandıramazsınız' demeliydiniz. Ama yazık oldu. Gittiniz. Sözde partinizin koltuklarına bile oturamadınız. Çünkü sizin asli koltuğunuz müsaade etmiyordu. Bunları da yaşadık. Şimdi CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Bunları sandığa gömmeye var mısınız? diye dedi.

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
her seçimde hep ileri atılım diyorsunuz, ama her seçim sonrası bırakın yerinde saymayı devamlı kötüye gidiyoruz. ben kendi gelirim ile hiderime bakıyorum tüm kısıtlamalarıma rağmen her ay borçlarım artıyor, artık bu işi bilenlerin ülkeyi yönetmesi lazım, akpe kadrolarının 1-2 dönem dinlenmesi gerekiyor.
AKP DÖNEMİ BİTTİ ARTIK ALLAH YETER DEDİ KİMSEDE KURTARAMAZ
Kimse mitinglerinin kalabalık olmasına itibar etmesin kuru kalabalık çünkü herkes herşeyin farkında artık ve bukez türk halkı bunlara öyle bi tokat vuracak ki işte o zaman osmanlı tokadı neymiş öğrenecekler
O RAB Kİ ÇOK SABIRLI. SENİ O İNSANLARIN ÖNÜNDE YAMUK YUMUK YAPMIYOR.
ilerlediğimiz yeter,bütün dünya bizi kıskanıyor,çok ilerledik,herkes bize düşman oldu,, daha fazla düşman kazanmadan bir gitsen hayırlısıyla
Ak parti teşkilatlarında Vatanseverler Davası olanlar yok..Teşkilatları Rant severler ele geçirmiş durun-mdalar.Sn Cumhurbaşkanım duy sesimizi.
Halen daha gidip saygı göstermediği milletinden saygı görebiliyorsa lafın bittiği yerdeyiz demektir. Efsunlu musunuz kardeşim? Ekonomiyi yerle bir etmiş, bizi her konuda dünyaya rezil etmiş bir adamı savunuyorsunuz.
AK parti teşkilatlarının çiğnediği hak ve hukukların hiç birini sn Erdoğana iletemiyoruz.Adamlar bimer i de ellerine almışlar.Savcılar,hakimler kuklaları.Hak adalet bitti.zulum var.zam var.tükenişlik var.Zenginler daha zengin,Fakir daha fakir.Teşkilata yalakalıklar tüm hakları ele geçirmişler.Fetö hala etkiliİstifa eden fetocu başkanlar Mİlvekili olma yarışındalar.Kobilere,esnaf kefalete Ak parti,den referanssız gidenin işi yokuşKalburla su taşım .asla olmuyor.olsada burnundan getiriliyor.Burdan San Cumhurbaşkanına sesleniyorum.lütfen duyun sesimizi.yoksa hep beraber bir felakete gidiyoruz..
16 senedir 7 gün 24 saat televizyonlarda meydanlarda hep tek taraflı konuşuyorsunuz sayın cumhurbaşkanım. Artık halk olarak bizde diğer Avrupa ülkerleri ve ABD gibi seçime girecek olan başkan adaylarının televizyonlarda tartışmasını istiyoruz. Artık iletişimin gelişmediği üçüncü dünya ülkeleri kabile devletlerinde görülen meydan mitinglerini istemiyoruz. Siz sayın cumhurbaşkanım dünya liderisiniz o yüzden diğer adayların sizin karşınızda zaten hiç şansları yok, adaylara haddini bildirin. Biz sizden bekliyoruz ülke ve millet olarak.
zaten sizin ne kaosunuz bitiyor ne kırılma noktanız bitiyor. memleket vergi cenneti olmuş bakan çocukları milyarder siz her seçimde aynı terane
Biride çıkıp demiyor ki reis ülkeyi 16 yıldır bu hale sokan sen ülkeyi bu bataklıktan çıkarmak için oy isteyen de sen.. !! Diyemez tabi diyen olursa hemen etiketi hazır.. 1-) vatan haini 2-) fetocu 3-) pkk lı 4-) Haçlı.. Seç beğen al.. Şaka gibi ülkeyiz arkadaş..
reis elsenle yolumuz aydın yanındayız
her seçimde bana oy vermezseniz ekonomi kötüye gider dediniz. millet korkup oy verdi ama ekonomiyinede batırdınız.
her seçim ileriye zıplama için dönüm noktası. bir zıplayamadık gitti. zıplasak da kurtulsak.
Sayın cumhur başkanı korkunun ecele faydası yok. Akp devri bir AKP LI olarak bitmiştir. Sen asgari ücret i 1600 tl yap. ev kirası 1300 tl olsun. elektrik su gaz toplamı 400 tl olsun. etin kilosu 120 tl olsun. peynir zeytin mevva sebze eve giremez olsun. meclis tarihinde ilkkez bombalanmış olsun. çiftçi ağlar. şeker fabrikalarını özelleştir. TAŞERON halen devam etsin. millet aç susuz. hukuk ayaklar altında cignensin. adam öldüren öldürene herkes silahlanmış. zina coluk çocuk demeden herkes sapıkça kahbelikler yapsın. utanmadan hale yüzümüze bak. 24 haziranda CHP DIYORUZ. YADA IYI P.
Haklısın! Bu milleti nasil kırdıysan, millet de seni kıracak!
Amerikada bir seçim arifesinde 2 adayın 30 ar dk. konuşma hakkı vardır. 1. konuşur cümlesini şöylebtamamlar. daha çok yapacağımız şeyler var ama süre bitti oyunuza talibim der. 2. konuşmacı. ben bişey konuşmayacağım arkadaşın daha çok yapacağı şeyler varmış buyursun benim süremi de o değerlendirsin der. 1.aday konuşup süreyi tamamlayacağım diye saçmaladıkca saçmalar. saçmaladıkça sacmalar. bizimkide ne yapacağını bilemediğinde iyice saçmalamaya başladı. hayırlısı artık.
benzin 6 tl olmuş millet faizin altında iniminim inliyor ak parti 2002 yılına geri dön
Bi düş bu milletin yakasından artık her gün öykürmekten partinide kendinide bitirdin artık.
Ak Koyunlar Partisi genel başkanı recep koltuk sallanıyor receeep koltuk sallanıyor
sen cumhurun başı olamadın akp başı oldun bu vatanı milleti kırılma noktasına sen getirdin daha ne bekliyorsun onurun şahsiyetin varsa çekilmelisin ordan yoksa bu millet indirecek seni
ARTIK KIMSE YEMIYO RTE YAPTIGINI TEKSEY HEP BI ÜÇ ZARF VAADINIZI HATIRLATIYO 1 ACTINIZ OLMADI 2 ACTINIZ OLMADI ŞIMDI ZARF HAZIRLAMAK DUSTÜ:))
Tabii ki kırılma noktası. Seçimi kaybettiğinde muhalifler seni yargılatmak için can atıyor. Ülkenin ekonominin durumu belli. Gereksiz yatırım gereksiz borçlanma gereksiz ihaleler gereksiz inşaat ayağını yorganına göre uzatmazsan bir de reza gibi bi herif yüzünden başımıza çoraplar örülürse tabii ki kırılma noktası olur. Zaten seçimi kaybettiğinde diyeceğin o vay efendim ben düştüm o yüzden ekonomi çöktü. Allah aşkına hepiniz gidin artık yeter ya! Bu ülkenin başına hesap kitap bilen kimseyi ötekileştirirmeyen tarafsız cumhurbaşkanı olan meclisi eskisinden daha demokrat olan yönetim isteyenler g
akp nin yaptıklarını bir sol parti yapsa..bu halk çoktan sokağa dökülüp yazar kasa fırlatmışti..bizim halka birşey anlatma sadece gaza getir...Erdoğan da çok güzel gaza getiriyor...2 amerika 1 Cudi gabar..fisss gazları alındı..arayana chp yi sıkıştır..tamam akp seçmeni savaşa hazır gibi beyni yıkanır..
Kurtulacaz sizde
İYİler geliyor.Rahat olun.Akp den kurtulacağız.
Sizin ali cengiz oyununuzun önüne geçtiler.Tüm halk biliyor ki ysk onaylamış olsa da daha sonra katakulli yapabilirdiniz.sayenizde yok olan demokrasiye bir nebze yardım ettiler.irade sattı demişsinizde akp de ruhunu satmış onca milletvekili var ki elini kaldır kaldır indir indir beyinlerini kiraya vermişlerken neyi eleştiriyorsunuz.ayrıca demokrosiyi desteklemek şekli ne olursa olsun güzel birşey.bukadar sövdüğün chp 2002de seninde siyasi yasağının kaldırılmasına vesile olmamış gibi böyle sallamanıza gerek yok.2002de chp olmasaydı rte siyaset yapamayacaktı bu çok açık bilinen bir gerçek.
Halkın seçtiği ahmet davutoğlu nu 1 gecede görevinden alan kim?akp belediye başkanlarını ağlaya ağlaya görevinden alan kim??ah ah bu CHP cok hayin cok..memleketi bu hale ce ha pe getirdi..haklsiniz
Eger ülke çok iyi durumdaysa neden erken seçime gidiyoruz.Eğer ülke çok kötü durumdaysa 16 senedr siz yönetiyorsunuz neden birdaha sizi seçelim...
Demokrasi için yapıldığını anlamasını zaten beklemiyorduk.
Tabi tabi .. DAHA PAHALIYA SATMALIYDINIZ DİYOR ASRIN LİDERİ... BYE BYE AKP
SEN BELEDİYE BSK GÖREVDEN ALIRKEN İYİDE ONLAR DEMOKRASİ İN GELİNCEMİ KÖTÜ OLDU İYİ PARTIDEN KORKUYORSUN SENİN PLANLARINI ALT ÜST ETTİ
ey numan kurtuluş eyyy tuğrul türkeş ey süleyman soylu iradenizi nasıl satıyorsunuz niye demiyorsunuz. Size geçenler mübah başkasına geçince mübah değil öylemi, sizin kirli llegal işlerinize nasıl güzel darbe vurdular değilmi, planlarınız tepetaklak oldu hiç böyle şey beklemiyordunuz. Sizmi seçimde ülke kurtaracaksınız 15 yıldır siz değilmisiniz şuan iktidarda siz değilmisiniz. utanma dan sıkılmadan hangi yüzle milletin karşısına çıkıp duygu sömürüsü yapıyorsunuz. sandıkta bu sefer çöpe gideceksiniz.
Taşıma kalabalıklar bindirilmiş kıtalar ile seçim kazanılmıyor millet itibar etmiyor kuru kalabalığa icraat istiyor
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