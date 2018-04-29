Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '15 vekil' tepkisi

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini bekleyen partililere otobüs üzerinden hitap etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"
Bu aralar malum Türkiye'de terörle mücadelemizi başarılı şekilde sürdürüyoruz. Gabar'da Cudi'de Tendürek'te Kandil'de Bestler Deresi'nde mücadelemizi kararlı şekilde sürdürüyoruz. Şu anda Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 500'e doğru ilerliyor. Öbür tarafta Kuzey Irak'ta 300'ü aşkın içerde Cudi'de Gabar'da aynı şekilde teröristler etksiz hale getiriliyor. Mehmetçiğimiz aldığımız ilhamla yola kararlı yürüyor."
"CUDİ'DE F16 OLDUK. GABAR'DA F16 OLDUK"
"Rehavet yok. Heyecan var" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bu heyecanla tüm Türkiye'yi gençliği ayağa kaldıracaksınız. Rehavet yok. 'Nasıl olsa Cumhurbaşkanımız koşuyor, Başbakanımız koşuyor bakanlarımız koşuyor, yeter". Yok. Ne diyor rabbimiz 'ancak çalıştığınızın karşılığı vardır'. Gençler biz 780 bin kilometre kareye nereden geldik biliyor musunuz? Ah ah 15 milyon kilometrekareden 780 bin kilometre kareye indik. Nereden nereye. Şimdi bu PKK, bu FETÖ bunlar bölmek istediler. Bölemeyeceksiniz. Böldürmedik, böldürmeyeceğiz. Cudi'de F16 olduk. Gabar'da F16 olduk. Tendürek'te F16 olduk. Yeri geldik SİHA olduk bunlarla tepelerine indik. Ve burada kararlılığımızı koruyacağız. Çünkü biz bu ülkede şunu bilin 81 milyona aşığız. Biz de ayrım yok. Biz bu milletin dertlisiyiz. İnşallah gelecek daha iyi olacak."
"AHLAKSIZ SİYASETÇİLERİN MÜCADELE SAHASI OLDU"
Daha sonra kongre salonuna geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " 92 yıllık siyasi hayatımızda milletin emanetini canı pahasına koruyan kahramanlar olduğu gibi darbecilere selam duran, tankları görünce sıvışıp kaçan korkarlar da vardı. Ülkenin bekası için kurşun yağmuru altında kenetlenen olduğu gibi ülkenin düşmanlarına yancılık yapmayı siyaset zanneden muhterislere de rastladık. Siyasi geçmişimiz erdemli siyaset yapanlarla ahlaksız, ilkesiz siyasetçilerin mücadele sahası olmuştur. Bu iki anlayış birbirleriyle mücadele etmiştir" diye konuştu.
"EY 15 MİLLETVEKİLİ YAV SİZ İRADENİZİ NASIL OLUYORDA BU KADAR UCUZA SATIYORSUNUZ"
"Bugün Türkiye'nin ana muhalefet partisi sıfatını taşıyan CHP maalesef bu kötü örneğin temsilcisi olmayı kimseye bırakmamıştır" diyen Erdoğan, " 40 sene geçmesine rağmen eski alışkanlıklardan kurtulamadığını gördük. Bugün de CHP, siyaseti bir kabzımal pazarlığına dönüştürdü. CHP milletin kendi adına emanet verdiği iradeleri, pazara çıkardığı vekillerle gençlere kötü örnek oluyor. Ey 15 milletvekili siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz. Ey 15 milletvekili bak karıştırma ha. Siz Çanakkale'deki 15 değilsiniz. Siz iradenizi satanlardansınız. Onları da lekelediniz. Ve siz, size oy veren milletin iradesine saygısızlık yaptınız. Size bay Kemal talimat verdi diye yerine getirdiyseniz bu şahsiyetsizliktir. Yok demektir. Siz bu noktada 'sayın bay Kemal bizim irademizi satın alamazsınız. Bu yetkiyi bize farklı istikamette kullandıramazsınız' demeliydiniz. Ama yazık oldu. Gittiniz. Sözde partinizin koltuklarına bile oturamadınız. Çünkü sizin asli koltuğunuz müsaade etmiyordu. Bunları da yaşadık. Şimdi CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Bunları sandığa gömmeye var mısınız? diye dedi.
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