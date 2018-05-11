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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Parti kurarak sömürdüler

SEÇİM HABERLERİ  | 11.05.2018 11:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu. Kongre öncesi vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Birileri ülkemizde bölücülük yaptı. Bunlar bir parti kurarak Kürt kardeşlerimizi sömürdüler. " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Buradan gençlik denilen o güzel milletin tüm fertlerini selamlıyorum. Biz, gençlerimizin enerjisi ile, heyecanıyla bu günlere geldik. Gençlerimize daha iyi bir gelecek bırakmak için vesayete meydan okuduk. Türkiye'ye demokrasi, hak ve özgürlüklerde sınıf atlattık. Zor olan seçilmek değil, seçmektir dedik. Seçme ve seçilme yaşı 18 olmalı dedik, 18'e indirdik. Size inanan AK Parti. AK Parti Gençlik Kolları'nın şu anda 1.5 milyon civarında olan üye sayısı diğer partilerin toplam üye sayısının bile üzerindedir. AK Parti'yi geleceğe taşıyacak olan gençlerdir.

24 Haziran seçimleri en çok da gençlerin seçimi olacaktır. 24 Haziran'da iradenize, geleceğinize sahip çıkmaya hazır mısınız? Gençler, 24 Haziran'da büyük Türkiye'ye giden yolun kapılarını ardına kadar açmaya hazır mısınız? Sizi küçümseyenlere derslerini vermeye hazır mısınız?

Seçim manifestomuzda gençlerimize de özel bir hitabımız vardı. Tekrar paylaşmak istiyorum. Şahlanışımız ve yükselişimizsiniz. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi siz şahlandıracaksınız. Size emretmeyeceğiz. Size dikte etmeyeceğiz. Sizi kalıplara sokmak için çalışmayacağız. Sadece sizinle birlikte çalışacağız. Yanlışları sizinle birlikte tespit edip düzelteceğiz. İstihdamımız sizinle büyüyecek. Adalet sizinle yükselecek. Size daha nitelikli imkanlar sunmayı, ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz.

"EĞİTİMİNİZDEN TAVİZ VERMEYİN, SPORU İHMAL ETMEYİN"

Liseden üniversiteye kadar eğitim öğretim hayatımızın her anını dolu dolu yaşamanın gayreti içindeydik. Ailenize sıkı sıkıya sahip çıkın. Arkadaşlarınızı iyi seçin. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Buna dikkat, aman dikkat. Eğitiminizden asla taviz vermeyin, sporu hiç ihmal etmeyin.

24 Haziran'da hem başkanlık ama parlamentoda kahir ekseriyeti ile parlamentoyu almayı bize nasip etsin. Çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz.

Sizlerin çağındayken bizim hayallerimiz vardı. Ülkemize, dünyamıza ilişkin hayallerimiz vardı. Nasıl bir Türkiye'de yaşamak istediğimizi düşünüyor, tartışıyor, müzakere ediyorduk. İdeallerimiz projelere dönüşüyordu. Milletimizle paylaştıkça siyasette önümüz açıldı. Sıra icraata geldi. Ümraniye çöplüğü faciası vardı. CHP vardı ve o çöplük patlamasında 39 vatandaşımız öldü. Şimdi biz orayı spor tesisleri yaptık. Nereden nereye. CHP pisliktir, CHP çöplüktür, CHP hava kirliliğidir, CHP susuzluktur.

KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kapalı salon sizleri almıyor, dışarı taştınız. 5. olağan kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından partimizin genel merkez gençlik kongresine gelen siz değerli kardeşlerimi, sevgili gençleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biraz sonra salonda detay konuşmamızı yapacağız. 24 Haziran seçimlerinde inanıyorum ki, yapmış olduğunuz hazırlıklarla sandıkları patlatacaksınız, ama durmak yok. 16 yıl önce böyle demiştik. Şimdi yine böyle diyoruz.

Biz yaptıklarımızla, yatırımlarımızla ortadayız. Size birileri geldiği zaman onlara şunu deyin. Hayatınızda bir Marmaray yapabildiniz mi? Siz hayatınızda bir Avrasya Tüneli yapabildiniz mi? AK Parti iktidarının eseri olmadığı bir yer yok. 81 vilayetin, 81'inde biz eserlerimizle konuşuyoruz, siz neyle konuşuyorsunuz?

Hak ve özgürlükler bizle geldi be. Benim başörtülü bacım, kızlarım, onların üniversiteye gitme haklarını ellerinden aldınız. Üniversite kapıları onlara da açıldı mı? Şu anda her yerde çalışma hakkına sahip mi? Özgürlük bu. Başı açık, başörtülü bir arada oluyor mu? Ne oldu? Bu ülke yıkıldı mı? AK Parti Gençlik Kolları'nın çatısı altındaki renk bu, tablo bu. Onlar böldüler, biz bütünleştirdik, farkımız bu.

Birileri ülkemizde bölücülük yaptı. Bunlar bir parti kurarak Kürt kardeşlerimizi sömürdüler.

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Okuyucu Yorumları 92 yorum
16 yıldır bu ülkeyi sen yönetiyorsun;niye izin veriyorsun öyleyse
hahahahahahah yılın en kısa fıkrası sömürücüden ve abd’nin bop projesi eşbaşkanından gelsin
kendi yaptiğini hep baskalarina mal ediyor ... bölücülüğü kim yapti ?
16 yıldır sanki onlar yönetiyor hükümeti kendi yaptıgı pisliklerini milletin üzerine atıyo
Parti kuranlar insan sömürüyor siyaset böyle pis birşey
bu seçim çok açık Allahla şeytan arasında tercih yapma seçimidir.bir tarfta tüm islam aleminin asrın halifesi hatta peygamberi olarak gördüğü recep tayyip erdoğan diğer tarafta şeytanlara hizmet eden fetöcüler pkklılar chpliler iyi partililer vs.size senelerdir hizmet eden çağ atlatan karnınızı doyuran imam hatipleri açıp dininizi öğreten kızınızın karınızın başını kapattırıp namuslarını kurtaran erdoğan a karşı nasıl nankörlük yapacaksınız?halinize bakın dunyanın en rahat ülkesinde yollara bakın köprülere hastanelere nasl nankörsünüz allah adamı çarpar.oyumuz reise kafirlik yapanlara değil
@enteresan_adam peygamber mi dedin. Siz hangi dine mensupsunuz
sen ironi yaptın ve millet anlamadı sanırım. başka bir haberde "bu akpye oy verenin türklüğünden şüphe ederim diye" yazmışsın. ama ironi yaptığını da biraz belirt.
@enteresan_adam ohaaaaa peygambermi dedin.
@enteresan_adam @enteresan_adam Gerçekten adının hakkını veriyorsun "enteresan adam".. Peygamberlik, halifelik, çok komikmiş gerçekten...
@enteresan_adam Gerçekten adının hakkını veriyorsun "enteresan adam".. Peygamberlik, halifelik, çok komikmiş gerçekten...
Karnımız aç olduktan sonra yolların, köprülerin bir önemi yok
Ekonomi??? Devletin calışan fabrikalarını satıp,betona gömdün.Sanayi elektrik kullanamıyor.Zam yok diyorsun dagıtım bedeli diye gizli zammı doşuyorsun.TAMAM.
ozaman sizde devlet olarak gücünüzü göstereceksiniz cumhurbaşkanım, nasıl pkk nezaretinde oy kullanıyorlarsa, asker nezaretinde oy kullandıracaksınız. tıpki kenan evren gibi. çünkü onlar bu dilden anlar.
kimin kimi sömürdugunu halk biliyor
16 yıldır aynı konuşma.
Valla 16 yıldır iktidardasınız bi zahmet onlarıda yapın.Din sömürüsü devlet sömürüsü kürt sömürüsü yani bunlar hep sizdeyken yapıldı
Bölücülük yapmak kumpas kurmak insanları tuzağa düşürmek arkadan dolanmak Türk milliyetçiliği ni ayaklar altına almak Bob eş başkanlığı fetöye neistedilerse veren parti akp dir tamam
yediğini çıkarma zamanı,ne deseniz boş,göklerden gelen...
Terör orgutu Müslüman kürt halkını dininden inancından uzaklaştırdı, ve bazılarını zalimleştirdi bu bir gerçek.
birileri de parti kurarak dindar kardeşlerimizi sömürdü
kurtler senin kolenmi tabiki partileri olacak ve inadina hdp ye oy verevekler dotun sikistiginda hemen kurtlere bir iki guzel lafa karnimiz tok.TAMAM.
Kürt açılımını unutmadım daha dün gibi aklımda
Meclis te 300 ü geçemiyorlar. HDP yi baraj altında bırakıp 60 milletvekilini haksız kazanmak istiyorlar.
çözüm süreci saçmalığı ile sen sömürmedinmi ?oslodaki dümen dalaveraları unutmadık baskan..oylar kaçınca hdp yükselinc eoyun nasıl bozuluyormus gördük :)))
mademki bir sömürü var kürt kardeşleri en çokta iktidar partisi sömürmüştür. Hatta dinide ülkeyi de sömürdünüz.
Babacığım kürtlerin oyuna göz diktiğin aşikar da kürtler zekidir, oyuna acıtasyona gelmez. Kürtler yapılan iyiliği de ihaneti de unutmaz. Sen yine oltanı at, umut oyu azalanın ekmeğidir. Avrasya tüneli, marmaray açlığımızı işsizliğimşzi gidermiyor, helehele uçağa binemediğimiz hava alanı ile cakanı bize değil göbeği yağ bağlamış yandaşa atıver de boşa gitmesin. Eyyyy sefilleştirdiğim halkım deyiver kulak verelim.
hele söze bak.ulan ağzını acani cezaevine tikiyorsun.halkin cebinden elin cikmiyor.hicbir ülkenin ülkemizle senin yüzünden barışık hiçbir dış ülke kalmadı. TÜRKİYEnin hali buysa oyum elbette seni ortadan kaldırabilecek tek parti HDP'YE. Halkı milleti senden başkası somurmedi . sömürgecilik işgalcilik senin ve senin gibilerinin yüzünden ülke kan Revan. ben bir vatandaş olarak sizi uyarıyorum. Allah rızası için 15 yıldır yapmadığınız şeyleri şimdi söyle yapacağım böyle yapacagim.15 yıldır yapamadığınızi bugünden sonra Yapamazsınız. bir vatandaş olarak değil 50 milyon insan olarak TAMAM DİYORUM
Bu kongre için bütün yollar kamyonla kapatılmış bu ne biçim saygısızlıktır. Sabah 10 dakikalık yolu bir buçuk saatte geldik..hastanesi, sınavı, uçağı otobüsü olan yandı...insana saygı bu mudur bari pazar günü yapsaydınız...
@bilge14bilge insana saygı demokrasi anlayışları bu işte
adamları sürekli hapse gönderirsek, çözümü yine terör olaylarında bulacaklardır. Kürtlere 20 sene kesintisiz bir şekilde kendilerini mecliste ifade etme fırsatı verirsek, teröre destek azalacaktır.
VALLA...BEN YAŞADIĞIM ŞEHİRDE AKP NİN NE GİBİ BİR ESERİ VAR DİYE BAKTIM....ESER GÖREMEDİM AMA...VAR OLAN TEK FABRİKAMIZ OLAN ŞEKER FABRİKASININ SATILDIĞINI GÖRDÜM.
Sanki hayrına yapmış. Bizden kesilen paralarla beton yapmış her tarafı birde para verip geçiyoruz oralardan.tek fabrika yok ama sağolsun eskiden yapılan tüm fabrikaları satmıs.ulkenin yarısi açlık sınırinda.ulke açık ceza evi olmuş. Kimsenin mal ve adalet garantisi yok.utanma olur insanda
Sen de biz TÜRK kardeşlerini sömurdun.Sanki saray da doğdun.Biz de sana hakkımızı helal etmiyoruz.
AKP de fetö ile kolkola parti kurup sadece kürtleri değil bütün ülkeyi sömürdünüz ona ne demeli ?
akp den çok kürtleri sömüren başka parti yoktur
işine gelince kürt kardeşlerim,işine gelince alevi kardeşlerim.işine gelmeyince cümbüş evi,işine gelmeyince vatan haini.bu ülkenin başına bela oldun.cümbüş olup insanların dini duygularıyla oynadın.oy için isteyene istediğini verdin.benden size oy yok.TAMAMMI
hedef hdp oyları hücuuuuumm
yav he he tamammm
Noldu pek bir keyfin yok Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok Gelen yerimi doldurmadı mı?
KÜRT olarak artık yemiyoruz bu lafları
sayın erdoğan...!!!! siz hiç aynı gün istanbuldan bursaya gidip geldinizmi..!!! tünel..köprü ve otoyol 200 tl yani 50$.. benzini de koydunmu en 300 kağıt..zaten benzinin de 60 tlsi yine vergi... bumu adalet bumu kalkınma..
siz ulkeye fuhuş edep aap bozmak için geldiniz sadece sız cag atladınız zengınleştınız vatanadaşta degışen bişey olmadı 2002 oncesı daha iyiydi...
Sanırım Başkanlıın 2.tura kalacağını anladı ve kürt oylarına oynamaya başladı. Yakında bağımsız!!! yargıya talimat verip hapisteki HDP li yöneticileri de bağrına basar.
REİS sen konuş cümle alem adam görsün! DEVAMMMM
@nryakn devam Almanya bizi kıskanıyor. Almanlar Erdoğan seçilmezse halimiz haber demişler. Türkiye'de oturum izni almaya çalışıyorlarmış elçiliklerimizde aşırı yoğunluk var :)
kürt kardeşlerin oylarını tokatlama peşinde yemezler TAMAM mı sayın CB ...
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