Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler: Parti kurarak sömürdüler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Buradan gençlik denilen o güzel milletin tüm fertlerini selamlıyorum. Biz, gençlerimizin enerjisi ile, heyecanıyla bu günlere geldik. Gençlerimize daha iyi bir gelecek bırakmak için vesayete meydan okuduk. Türkiye'ye demokrasi, hak ve özgürlüklerde sınıf atlattık. Zor olan seçilmek değil, seçmektir dedik. Seçme ve seçilme yaşı 18 olmalı dedik, 18'e indirdik. Size inanan AK Parti. AK Parti Gençlik Kolları'nın şu anda 1.5 milyon civarında olan üye sayısı diğer partilerin toplam üye sayısının bile üzerindedir. AK Parti'yi geleceğe taşıyacak olan gençlerdir. 24 Haziran seçimleri en çok da gençlerin seçimi olacaktır. 24 Haziran'da iradenize, geleceğinize sahip çıkmaya hazır mısınız? Gençler, 24 Haziran'da büyük Türkiye'ye giden yolun kapılarını ardına kadar açmaya hazır mısınız? Sizi küçümseyenlere derslerini vermeye hazır mısınız?

Seçim manifestomuzda gençlerimize de özel bir hitabımız vardı. Tekrar paylaşmak istiyorum. Şahlanışımız ve yükselişimizsiniz. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi siz şahlandıracaksınız. Size emretmeyeceğiz. Size dikte etmeyeceğiz. Sizi kalıplara sokmak için çalışmayacağız. Sadece sizinle birlikte çalışacağız. Yanlışları sizinle birlikte tespit edip düzelteceğiz. İstihdamımız sizinle büyüyecek. Adalet sizinle yükselecek. Size daha nitelikli imkanlar sunmayı, ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. "EĞİTİMİNİZDEN TAVİZ VERMEYİN, SPORU İHMAL ETMEYİN"



Liseden üniversiteye kadar eğitim öğretim hayatımızın her anını dolu dolu yaşamanın gayreti içindeydik. Ailenize sıkı sıkıya sahip çıkın. Arkadaşlarınızı iyi seçin. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Buna dikkat, aman dikkat. Eğitiminizden asla taviz vermeyin, sporu hiç ihmal etmeyin. 24 Haziran'da hem başkanlık ama parlamentoda kahir ekseriyeti ile parlamentoyu almayı bize nasip etsin. Çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz.

Sizlerin çağındayken bizim hayallerimiz vardı. Ülkemize, dünyamıza ilişkin hayallerimiz vardı. Nasıl bir Türkiye'de yaşamak istediğimizi düşünüyor, tartışıyor, müzakere ediyorduk. İdeallerimiz projelere dönüşüyordu. Milletimizle paylaştıkça siyasette önümüz açıldı. Sıra icraata geldi. Ümraniye çöplüğü faciası vardı. CHP vardı ve o çöplük patlamasında 39 vatandaşımız öldü. Şimdi biz orayı spor tesisleri yaptık. Nereden nereye. CHP pisliktir, CHP çöplüktür, CHP hava kirliliğidir, CHP susuzluktur. KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Kapalı salon sizleri almıyor, dışarı taştınız. 5. olağan kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından partimizin genel merkez gençlik kongresine gelen siz değerli kardeşlerimi, sevgili gençleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biraz sonra salonda detay konuşmamızı yapacağız. 24 Haziran seçimlerinde inanıyorum ki, yapmış olduğunuz hazırlıklarla sandıkları patlatacaksınız, ama durmak yok. 16 yıl önce böyle demiştik. Şimdi yine böyle diyoruz.