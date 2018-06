Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri öncesi liderler mitinglerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon Park Meydanı'nda halka hitap etti. Erdoğan, konuşmasında 100 bin öğrenciye yaz tatilinde asgari ücret karşılığında iş verileceğini belirterek "Biz ailesinin durumuna bakmazsızın, her doğanı, 18 yaşına kadar GSS kapsamına aldık. Şimdi gençlerimize yeni bir müjdemiz var. Her yıl, her ilde 100.000 gencimize yaz ayında asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



Sizleri gönülden selamlıyorum Trabzon. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in son 2 günündeyiz. Şimdiden Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum.Trabzonlu adamın hasını iyi bilir, siyasetçinin hasını da iyi bilir. Kim memlekete hizmet etmiş Trabzonlu bunu çok iyi bilir. Biz Trabzon'un karşısına Cumhur ittifakı ile geliyoruz. Peki onlar kimle geliyor? Yanlarında kimler var? Bunlar siyaseti rezil ettiler, mahvettiler. Bunlar milletin oyunu siyaset mühendisliği masalarında meze yapacak kadar demokrasiyi kirlettiler. Peki Trabzon milli iradeye nasıl sahip çıkılacak gösterecek mi? Trabzon tercihini bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor mu?