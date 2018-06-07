Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Neyi satıyorsun, bu millet sizi mezara gömer

"BU MİLLET SİZİ MEZARA GÖMER" Birinci köprüyü rahmetli Demirel yapmıştı. O zamanki komünistler biz birinci köprüyü satacağız diyordu. Rahmetli Özal da satamazsınız diyordu. İkinci köprü için de aynı şeyi söylediler. Neyi satıyorsun, neyi yıkıyorsun ya? Bu millet sizi mezara gömer mezara. Tutmuş, çıkmış bu bay İnce, çok da ince değil ya, geometrik olarak söylüyorum, çıkmış sarayı yıkacakmış. Senin genel başkanın da aynı şeyleri söyledi, sonra kuzu kuzu saraya geldi. Sen o fırsatı da bulamayacaksın. Oraya gelmek milletin feraseti ile olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarsus'taki temel atma töreninde vatandaşlara seslendi. Muharrem İnce'ye tepki gösteren Erdoğan, 'çıkmış sarayı yıkacakmış. Senin genel başkanın da aynı şeyleri söyledi, sonra kuzu kuzu saraya geldi. Sen o fırsatı da bulamayacaksın' dedi.

"BU AKŞAM TÜRKİYE'YE MESAJIMIZI VERECEĞİZ"



Ben bu akşam 2 bin 500 muhtarımıza iftar vereceğim. Sonra da garip gurabayı ağırlayacağız. Bu akşam 2 bin 500 muhtarımızla birlikte Türkiye'ye mesajımızı vereceğiz. Burası bu milletin temsilcisi olan muhtarların ağırladığı mekanlardır.

Bay Kemal SSK'nın genel müdürüyken durumları biliyorsunuz değil mi? Herhalde merhum Savaş Ay'ın programını da izlemişsinizdir. Bunlar böyle. Mekatronik mühendisliği açacağım diyor. Ülkemizin birçok üniversitesinde biz zaten bu bölümü açtık, açtık, bay İnce. Bırak sen o kasketi filan icraatın ne onu söyle, onu. 24 Haziran'dan sonra yatırımları yerinde görmek için daha çok vakitleri olacak.

Kanal D'de 23:00'te canlı ortak yayınına katılacağım. Bu yayında bizleri misafir ederseniz mutlu olurum.

