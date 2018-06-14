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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT kararı!

SEÇİM HABERLERİ  | 14.06.2018 13:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yetkililerinin verdiği bilgilere göre TRT'de propaganda konuşması yapmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT kararı!

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili genel seçimleri için Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT’den propaganda konuşması yapma imkanı bulunuyor. Parti yetkililerinin verdiği bilgiye göre hem Erdoğan hem de partisi bu hakkını kullanmayacak.

AK Parti kurmayları bu kararın gerekçesini Erdoğan ve Başbakan Yaldırım’ın yoğun seçim programları nedeniyle çekimlere zaman ayıramayacak olmaları olarak açıkladılar.

Milliyet

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan TRT

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hiç gerek de yok zaten trt görevini çok güzel yapıyor
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