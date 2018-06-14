Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova mitinginde Demirtaş sözleri: Tutukludan aday olmaz, düzenleme yapacağız

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları; Yalova, termalin, yeşilin, Marmara'nın şehri Yalova. Tarihin, kültürün, sanayinin, turizmin, Osman Gazi'nin şehri Yalova, Gazi Mustafa Kemal'in gözdesi Yalova. Bugün Arife günü, yarın bayram. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. İnşallah 24 Haziran'da da demokrasi bayramını kutlayacağız. İlk girdiğimiz seçimde hamdolsun tek başına iktidar olduk. Vesayet güçlerinden, darbecilere karşı önümüze çıkan tüm engelleri milletimizin desteği ile atlattık. Şimdi ülkemizin gelecek bir asrına etki edecek bir seçime giriyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak, Türkiye'yi dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri haline getirmek için sizden destek bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi devam edeceğiz. Millet ne derse o olur. Yalova 24 Haziran'da tercihinizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor musunuz? Seçimlerde cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi destekliyor muyuz? ÜLKEMİZİN GELECEK BİR ASRINA ETKİ EDECEK

Vesayet güçlerinden, darbecilere karşı önümüze çıkan tüm engelleri milletimizin desteği ile atlattık. Şimdi ülkemizin gelecek bir asrına etki edecek bir seçime giriyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak, Türkiye'yi dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri haline getirmek için sizden destek bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi devam edeceğiz. Millet ne derse o olur. Yalova 24 Haziran'da tercihinizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor musunuz? Seçimlerde cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi destekliyor muyuz? YALOVA'YI ÜNİVERSİTE İLE BAY ÖĞRETMEN Mİ BULUŞTURDU? Yalova'ya 11,5 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 916 adet derslik yaptık. Yalova'yı üniversite ile kim buluşturdu? Bay öğretmen mi buluşturdu, bu kardeşiniz mi buluşturdu? Bay Muharrem diyor ki ben fizik öğretmeniyim, olabilir sen bir tane fizik öğretmenisin saygı duyuyorum, ama biz bu üniversiteden onlarca öğretmen çıkarıyoruz. Şimdi üniversitemizi 4 yeni fakülte ve 2 meslek yüksek okulu ile güçlendiriyoruz. Yalova'ya uluslararası bilim ve kongre merkezi kuruyoruz. 1380 kişilik 3 adet yurt binası inşa ettik. Sağlıkta 3'ü hastane olmak üzere 14 yeni sağlık tesisi yaptık. Şehir hastanesi çalışmamız var, yıl bitmeden temelini atıyoruz.

Bay Kemal ne diyor engellileri kendi başına bıraktınız. El vicdan ya. Yalanı bırakın. Dürüst olun, dürüst. Artık millet dürüst olana oy veriyor. 24 Haziran'da da benim milletim kime oy vereceğini iyi bilir. Ülkemizin en çok göç alan şehirlerinden biri olan Yalova'yı desteklemeye devam edeceğiz. Yalova'da 15 km bölünmüş yol vardı, son 16 yılda 55 km bölünmüş yol ilave ettik. BENİM MİLLETİM KİME OY VERECEĞİNİ İYİ BİLİR Bay Kemal ne diyor engellileri kendi başına bıraktınız. El vicdan ya. Yalanı bırakın. Dürüst olun, dürüst. Artık millet dürüst olana oy veriyor. 24 Haziran'da da benim milletim kime oy vereceğini iyi bilir. Ülkemizin en çok göç alan şehirlerinden biri olan Yalova'yı desteklemeye devam edeceğiz. Yalova'da 15 km bölünmüş yol vardı, son 16 yılda 55 km bölünmüş yol ilave ettik. Osman Gazi Köprüsü aynı zamanda Yalova'nın değil mi? Bay Kemal de buradan geçti ama köprülere karşı çıkıyor. 4.köprüyü ben yapacağım diyor ama adres veremiyor. İstanbul-İzmir otoyolu aynı zamanda Yalova'nın projesidir. Bu otoyolla Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir illerimizi birbirine bağlıyoruz.