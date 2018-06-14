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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova mitinginde Demirtaş sözleri: Tutukludan aday olmaz, düzenleme yapacağız

SEÇİM HABERLERİ  | 14.06.2018 16:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova mitinginde "Yalova'nın bir milletvekili var. Şu anda cumhurbaşkanı adayı. Edirne'de ziyarette bulunuyor. Kimi ediyor? PKK'nın arkasında olduğu partinin adayını. 'Bırakın çıksın' diyor. Tutukludan aday olmaz, seçimleri bir atlatalım düzenleme yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova mitinginde Demirtaş sözleri: Tutukludan aday olmaz, düzenleme yapacağız

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Yalova, termalin, yeşilin, Marmara'nın şehri Yalova. Tarihin, kültürün, sanayinin, turizmin, Osman Gazi'nin şehri Yalova, Gazi Mustafa Kemal'in gözdesi Yalova. Bugün Arife günü, yarın bayram. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. İnşallah 24 Haziran'da da demokrasi bayramını kutlayacağız. İlk girdiğimiz seçimde hamdolsun tek başına iktidar olduk.

Vesayet güçlerinden, darbecilere karşı önümüze çıkan tüm engelleri milletimizin desteği ile atlattık. Şimdi ülkemizin gelecek bir asrına etki edecek bir seçime giriyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak, Türkiye'yi dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri haline getirmek için sizden destek bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi devam edeceğiz. Millet ne derse o olur. Yalova 24 Haziran'da tercihinizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor musunuz? Seçimlerde cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi destekliyor muyuz?

ÜLKEMİZİN GELECEK BİR ASRINA ETKİ EDECEK

Vesayet güçlerinden, darbecilere karşı önümüze çıkan tüm engelleri milletimizin desteği ile atlattık. Şimdi ülkemizin gelecek bir asrına etki edecek bir seçime giriyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak, Türkiye'yi dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri haline getirmek için sizden destek bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi devam edeceğiz. Millet ne derse o olur. Yalova 24 Haziran'da tercihinizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor musunuz? Seçimlerde cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi destekliyor muyuz?

YALOVA'YI ÜNİVERSİTE İLE BAY ÖĞRETMEN Mİ BULUŞTURDU?

Yalova'ya 11,5 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 916 adet derslik yaptık. Yalova'yı üniversite ile kim buluşturdu? Bay öğretmen mi buluşturdu, bu kardeşiniz mi buluşturdu? Bay Muharrem diyor ki ben fizik öğretmeniyim, olabilir sen bir tane fizik öğretmenisin saygı duyuyorum, ama biz bu üniversiteden onlarca öğretmen çıkarıyoruz. Şimdi üniversitemizi 4 yeni fakülte ve 2 meslek yüksek okulu ile güçlendiriyoruz. Yalova'ya uluslararası bilim ve kongre merkezi kuruyoruz. 1380 kişilik 3 adet yurt binası inşa ettik. Sağlıkta 3'ü hastane olmak üzere 14 yeni sağlık tesisi yaptık. Şehir hastanesi çalışmamız var, yıl bitmeden temelini atıyoruz.

Bay Kemal ne diyor engellileri kendi başına bıraktınız. El vicdan ya. Yalanı bırakın. Dürüst olun, dürüst. Artık millet dürüst olana oy veriyor. 24 Haziran'da da benim milletim kime oy vereceğini iyi bilir. Ülkemizin en çok göç alan şehirlerinden biri olan Yalova'yı desteklemeye devam edeceğiz. Yalova'da 15 km bölünmüş yol vardı, son 16 yılda 55 km bölünmüş yol ilave ettik.

BENİM MİLLETİM KİME OY VERECEĞİNİ İYİ BİLİR

Bay Kemal ne diyor engellileri kendi başına bıraktınız. El vicdan ya. Yalanı bırakın. Dürüst olun, dürüst. Artık millet dürüst olana oy veriyor. 24 Haziran'da da benim milletim kime oy vereceğini iyi bilir. Ülkemizin en çok göç alan şehirlerinden biri olan Yalova'yı desteklemeye devam edeceğiz. Yalova'da 15 km bölünmüş yol vardı, son 16 yılda 55 km bölünmüş yol ilave ettik. Osman Gazi Köprüsü aynı zamanda Yalova'nın değil mi? Bay Kemal de buradan geçti ama köprülere karşı çıkıyor. 4.köprüyü ben yapacağım diyor ama adres veremiyor. İstanbul-İzmir otoyolu aynı zamanda Yalova'nın projesidir. Bu otoyolla Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir illerimizi birbirine bağlıyoruz.

Dün Ovit tünelinin açılışını yaptık. Dünya'nın en uzun 2.köprüsü. Burası kışın trafiğe kapalıydı. Yalova'ya bir tane de yat limanı kazandırdık.

EDİRNE'DE CEZAEVİ ZİYARETİ YAPIYOR, 'BIRAKIN ÇIKSIN' DİYOR

Bu kişi 4 dönemdir Yalova milletvekili. Peki bu kişinin Yalova'ya kazandırdığı herhangi bir hizmeti biliyor musunuz? Ama hakkını yemeyelim başka işleri de var. Edirne'de cezaevi ziyareti yapıyor. Kimi ziyaret ediyor? PKK terör örgütünün arkasında olduğu malum siyasi partinin sözde genel başkanını... 'Bırakın çıksın' diyor. Tutukludan aday olmaz, seçimleri bir atlatalım düzenleme yapacağız. Hakkari'de Bay Kemal bir tane Türk bayrağı olmadan miting yaptı. Bay Muharrem malum partinin desteğiyle Diyarbakır'da miting yaptı. Bunlar katillerle beraber. Herhalde ülkemizin altını üstüne getirmeye çalışıyorlar. FETÖ'yü bitirdik mi bitiriyor muyuz? Bu ülkeden kaçacaklar başka çaresi yok. İnlerine gireceğiz inlerine, Afrin'de4 bin 600'e yakın terörist öldürüldü.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
sayın cumhurbaşkanı yeter artik tamam kenara çekil, su an zaten Cumhurbaşkanısın tekrar secildiginde de ulke ayni konumda olacak senden umut bitti artik
vay vay vay.. ifşa olan toplantisindan sonra hemen vakit kaybetmeden hdp ile ugraşmaya başladı reyisiniz.. ne kadar koltuk o kadar iyi taktikleri geliyor .. ama babayi alacaksin r.t.e
Sanki bilmiyordunuz... Ya bırakın vu işleri. Şimdi asıl vatan haini kimler düşünmeye başladım. Bir gecede kanun çıkaranlar nasıl oldu da buna gücü yetmedi. Aday olacağını bal gibi de biliyorlardı. Yazık çok yazık bu memleketi yönetmek kimlere kaldı.
sonunda düşünebildiniz
ömrün yeterse tabi
Benim milletim ne ya sen bu milleti kendi malın mı sanıyorsun????????????!??
Sana oy çıkmaz sahillerden !!!!!
bir zamanlar sende tutukluydun bırak tutukluyu hükümlü idin ve suç ispat edilene kadar kişi suçsuzdur buda adaletin en önemli dayanakları dan biridir
demirtaş'taki yüregin zerresi yok bu mahlukatta..demirtaşta mangal gibi yurek var valla...
Beyler Erdoğan kaçmanın yollarını arıyor.Tamam dedi fakat sabırsızlanıyor.Demirtaş aday olmaz ise Erdoğan a mı oy verecekler.Yani bu iş birinci turda tamamlansın ,daha fazla azap çekmeyeyim ,bir an önce kaçayım diyor.
daha dün o partiyle elele megri megri deyip ağlaşan pkk ya lahmacun ısmarlayan sizdiniz. muharrem ince değil....
diploması olmayadan oluyo...
serbest bırakın öyleyse
erdoğanın beyni geç işliyor. Demirtaş adaylığını açıklayalı epey zaman geçti. seçime sayılı günler kalamı aklı başına geldi! Birde erdoğanı tekrardan cumhurbaşkanımı seçeceğiz! Aklımızdan zorumuz olduğu gerçeği var. Demirtaş ve hdp için çok önce bir düzenleme yapılması gerekiyordu! Kısacası erdoğan ın bundan sonra ülkeye bir yararı olmayacağı kanısındayım. Erdoğan artık emekliliğe ayrılma zamanı geldi ve geçiyor. Yeni bir soluk için TAM ZAMANI !!!... Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. İYİ BAYRAMLAR
dogru tutuklu ve tutuklanmış olandan millet vekili olamaz. bir suç işlemiş ve bu suç kefen sarılana kadar devam etmeli.
Biz de bekliyoruz 25 haziranı diploma konusunu ve başbakanlık cumhurbaşkanlığı yapanın her şeyi çıksın ortaya istiyoruz varsa da çıkartırız yoksa da yeter ki kim doğru dürüst öğrenmek istiyoruz eğer diploması yoksa ceza-evine girmeyi kabul eder mi sonuçta anayasaya aykırı:)Gelelim sizin iktidar olduğunuz seçime ekonomik kriz vardı o zaman bahçeli erken seçim istedi siz geldiniz yine bahçeli erken seçim dedi siz gideceksiniz gocunma yok.Temeli planlaması olmayan kaç üniversite açtın tamam da milyonlarca mezun işsiz bundan da İnce mi sorumlu tabi ki beton dökmek kolay plan gelecek var mı?
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