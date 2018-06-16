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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Kandil'de PKK elebaşlarının toplantı merkezleri vuruldu

SEÇİM HABERLERİ  | 16.06.2018 22:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil'e yönelik son operasyonlarda bölücü terör örgütünün toplantı alanının vurulduğunu bildirerek, "Henüz neticesini almadık ama vuruldukları kesin." dedi. Erdoğan, "Size bir kaç gün içinde iyi haberim var' dediğim buydu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Kandil'de PKK elebaşlarının toplantı merkezleri vuruldu

Erdoğan, Kanal 7 televizyonunda katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında, "ilk kez açıklıyorum" diyerek Kandil'de terör örgütü PKK elebaşlarının toplantı merkezlerinin vurulduğunu söyledi.

Düzenlenen operasyonların ardından işi peşinin bırakılmadığı, istihbarat çalışmalarının sürdürdüğü vurgulayan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"VURULDUKLARI KESİN"

"Bu yeni çalışmalarda yeni bilgilere ulaştık. Yeni bilgilerle beraberde tekrar operasyonlarımızın yaptık. Bu son operasyonlarda oradaki çok önemli, bunların toplantı alanlarını vurduk. Şimdi onların henüz neticesini almadık ama vuruldukları kesin. Bunu ilk defa sizinle paylaşıyorum. Belki bu akşam Silahlı Kuvvetlerin sitelerinde de yayınlanabilir."

"Kandil'de toplantı halinde vurulanlar arasında ciddi isimler var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Biz bunu büyük ihtimal olarak görüyoruz." dedi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu mübarek günde yemin ederimki seni görmekten ve duymaktan artık midem bulanıyor bak yenin ediyom.allah adına bir gün sadece 1 gün konuşma
Terörü bitirsen de asgari ücreti 5000 tl yapsan da hatta musul'u kerkük 'ü vatan topraklarına katsan dahi doğru yaptın demeyecekler Erdoğan köpeğin bacakları bile senin yüzünden kesilmiş sonuç da (pendik de ince haykırıyor)kesen de suç yok hep sensin suçlu Erdoğan japonya da tikisakomoki kabız olsa senden dolayıdır Erdoğan tünel açsan ne olur bir devlet daha feth etsen ne olur işindir derler ah Erdoğan ALLAH yardımcın olsun
Günlerdir kandile giriliyor deniyor ve havadan bombalanıyor şimdi sormak lazım kandilde sizce kactane enayi pkklı kalmıştır ? böyle hareketler davulla zurnayla yapılmaz biliyoruz biz ama ufukta secim var oy lazım onun için davullu zurnalı gitmek lazım...
bir gün sadece 1 gün sus allah rızası icin
daha düne kadar davul zurnayla karşılayan cankayada anlaşma zemini arayan diyarbakırda omuz omuza halay çeken sen degilmiydin gecen gün tv de tekrar bir zemin oluşturabiliriz diyerek hdp gizliden yanına çekmek isteyen de sensin sözüm şu allah bizleri senin gibi insanlardan korusun:)
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