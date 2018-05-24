Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AK Parti’de Başbakan dahil 22 bakanın milletvekili listelerine konulması bu isimlerin yeni dönemde bakan yapılmayacağı şeklinde yorumlanırken, parti kurmayları bunun istisnası olduğunu öne sürüldü. AK Parti kurmaylarına göre, eğer AK Parti 315 bandının üstünde milletvekili çıkartırsa, birkaç ismin istifa ettirilerek bakan yapılması sağlanabilecek. Ancak partinin 315’in altında milletvekili çıkarması durumunda tüm milletvekillerinin TBMM’de kalacağı yorumu yapılıyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN B VE C PLANI 'İSTİFA' MI?
AK Parti kurmaylarına göre, 22 kişinin yeniden bakan olarak görevlendirilmesinin tek bir şartı bulunuyor. AK Parti’nin Meclis çoğunluğunda sorun yaşanacağı iddiaları nedeniyle listeleri güçlendirme planı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sadece milletvekili sayısının beklenenden yüksek çıkması durumunda, bu isimlerden bazılarını istifa ettirerek bakan yapma yoluna gideceği, ancak sayının sınırlı olacağı dile getiriliyor. AK Partililere göre, bu konuda kritik eşiği 315 milletvekili oluşturuyor. Parti, 600 milletvekilinden 315’inden fazlasını alırsa, bu bakanların istifa edip kabinede görev üstlenmeleri söz konusu olacak. Eğer AK Parti’nin milletvekili sayısı 315’in altında olursa hiçbirine kabinede görev verilmeyecek. Bunun, Erdoğan’ın B ve C planları kapsamında olduğu ifade ediliyor. (Haberin devamını okumak için tıklayınız)
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