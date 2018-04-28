Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 danışmanı istifa etti!

Bürokraside yaşanan istifa furyasının benzeri Cumhurbaşkanlığı'ndan da yaşandı. Erdoğan'ın 34 başdanışmanından 7'si görevinden ayrıldı.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre 24 Haziran'da AK Parti listesinde yer almak için istifa eden başdanışmanlar Alev Dedegil, Ayşe Türkmenoğlu, Gülay Samancı, Gülşen Orhan, Seyit Sertçelik, İhsan Şener ve Özlem Zengin.

7 İSİM DE ESKİ VEKİL

Başdanışmanlık görevinden ayrılan 7 ismin hepsi de eski vekil. Dedegil ve Zengin (İstanbul), Türkmenoğlu ve Samancı (Konya), Orhan (Van), Sertçelik (Ankara), Şener (Ordu) illerinden vekil seçilmişti. Özlem Zengin, en kısa vekillik yapan isimdi. 7 Haziran'da seçilmiş ve 1 Kasım'da aday yapılmamıştı.

BAZILARINA ERDOĞAN İZİN VERMEDİ

Bazı isimler ise vekillik için izin alamadı. Başdanışmanlıktan ayrılmak için Erdoğan'dan onay bekleyen bazı isimlere Cumhurbaşkanının ‘ayrılma' dediği öğrenildi.

