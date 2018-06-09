Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde toplam 6 tane prompter kullanıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara’daki mitinginde konuştu.
19 Mayıs Stadyumunda gerçekleşen mitingde, stadın ortasına T şeklinde büyük bir sahne yerleştirildi.
Erdoğan'ın konuşması sırasında, kameralar genel çekim yaptığında bir ayrıntı dikkat çekti. Erdoğan'ın bulunduğu sahnede, 6 tane prompter olduğu görüldü.
Organizasyon yetkililerinin, T şeklindeki geniş sahnede Erdoğan'a konuşmasında kolaylık olması için böyle bir uygulamaya gitti tahmin ediliyor.
Geçen hafta Diyarbakır’da kanaat önderleriyle iftar yemeğine katılan Erdoğan’ın konuşması yarıda kesilmiş ve bu duruma prompter’ın arızalanmasının sebep olduğu iddia edilmişti.
Daha sonra olayın, akşam namazı için salondan ayrılıp geri gelen Tayyip Elçi'ye yer verilmesi için Erdoğan'ın konuşmasını kesip beklemesinden kaynaklandığı ortaya çıkmıştı.
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