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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde toplam 6 tane prompter kullanıldı

SEÇİM HABERLERİ  | 09.06.2018 20:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'daki konuşmasının yarıda kesilmesi 'prompter arızası' iddialarına sebep olmuş, olayın daha sonra bir misafirin salona alınmasıyla ilgili olduğu ortaya çıkmıştı. Konu sıcaklığını korurken, bugün Ankara'da yapılan mitingden ilginç bir detay dikkat çekti. Erdoğan'ın konuştuğu T şeklindeki sahnede, tam 6 tane prompter olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde toplam 6 tane prompter kullanıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara’daki mitinginde konuştu.

19 Mayıs Stadyumunda gerçekleşen mitingde, stadın ortasına T şeklinde büyük bir sahne yerleştirildi.

SAHNEDE 6 TANE PROMPTER

Erdoğan'ın konuşması sırasında, kameralar genel çekim yaptığında bir ayrıntı dikkat çekti. Erdoğan'ın bulunduğu sahnede, 6 tane prompter olduğu görüldü.

Organizasyon yetkililerinin, T şeklindeki geniş sahnede Erdoğan'a konuşmasında kolaylık olması için böyle bir uygulamaya gitti tahmin ediliyor.

prompter

GEÇEN HAFTA GÜNDEME PROMPTER TARTIŞMASI DAMGA VURMUŞTU

Geçen hafta Diyarbakır’da kanaat önderleriyle iftar yemeğine katılan Erdoğan’ın konuşması yarıda kesilmiş ve bu duruma prompter’ın arızalanmasının sebep olduğu iddia edilmişti.

Daha sonra olayın, akşam namazı için salondan ayrılıp geri gelen Tayyip Elçi'ye yer verilmesi için Erdoğan'ın konuşmasını kesip beklemesinden kaynaklandığı ortaya çıkmıştı.

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