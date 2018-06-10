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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli mitinginde ilginç anlar

SEÇİM HABERLERİ  | 10.06.2018 19:08 | Son Güncelleme

24 Haziran erken seçimi için çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Denizli'deki mitinginde ilginç anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli mitinginde ilginç anlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli mitinginde ilginç anlar yaşandı. Erdoğan'ın konuşmasının bir bölümünde 'Ödemiş seninle gurur duyuyor' sloganları yükseldi. Bunun üzerine Erdoğan, kalabalığa ‘Bak bu işler çalışma işi. Şimdi biz İzmir’de değiliz. Neredeyiz? Sorusunu yöneltti.

'YA ARKADAŞLAR DENİZLİ'DE DE Mİ ÖDEMİŞ VAR?'

Kalabalık uzun süre ‘ödemiş seninle gurur duyuyor’ sloganı attı. Erdoğan kalabalığa gülerek ‘Ya arkadaşlar Denizli’de de mi Ödemiş var? Bunu ben şimdi sayın başbakana söylerim o size gereğini halleder inşallah’ diye konuşmasına devam etti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
mitingler meydanı doldurmak önemsizdir çünkü çevre illerden topla getir sistemi Türkiyede bir klişedir. Gerçek doluluk sandıkdaki doluluktur gerçek irade orada ortaya çıkar.
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