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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

SEÇİM HABERLERİ  | 08.06.2018 11:21 | Son Güncelleme

7 Haziran tarihinde yayınlanan televizyon programlarının izlenme oranları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın Kanal D-CNN Türk ortak yayınında katıldığı program sıralamada 27'nci oldu. Farklı tarihlerde FOX Tv'ye konuk olan liderlerden; Muharrem İnce 8, Meral Akşener 6, Temel Karamollaoğlu ise 7'nci olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine sayılı günler kala cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek'in seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmaların en önemli ayağını ise katıldıkları televizyon programlarında yaptıkları propagandalar oluşturuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILDIĞI PROGRAM 27. SIRADA TAMAMLADI

Dün akşam Kanal ve CNN Türk’ün ortak yayına katılan Erdoğan, izlenme oranlarında Total’de 1.78’le 27. sırada yer aldı. İşte 7 Haziran reyting rakamları:

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İNCE, AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU KAÇINCI OLMUŞTU?

16 Mayıs 2018’de; Liderler FOX’ta programına konuk olan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 8. sırada.

6 Haziran 2018’de; Liderler FOX’ta programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener 6. sırada.

23 Mayıs 2018’de; Liderler FOX’ta programına konuk olan Saadet Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu 7. sırada yer almıştı.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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Recep Tayyip Erdoğan ak parti 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

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