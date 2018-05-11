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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şarkısı ilk kez dinletildi

SEÇİM HABERLERİ  | 11.05.2018 11:30 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde, partinin 24 Haziran'a kadarki süreçte kullanacağı ilk kampanya şarkısı "Er oğlu Erdoğan", bugün ilk kez dinletildi.

AK Parti, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Partinin kampanya sürecinde meydanlarda dinleteceği ilk şarkı, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde kamuoyu ile paylaşıldı. Salonda, Ceyhun Çelikten tarafından seslendirilen "Er oğlu Erdoğan" adlı yeni kampanya şarkısı çalındı. Şarkının başlangıcında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın üçüncü kıtasını okuyor.

Çelikten'in seslendirdiği şarkının sözleri şöyle:

"Kutlu bir toprak, şanlı bir ecdat, tarih bizsiz yazılmıyor, durmadık biz hiç, hep yola devam, hizmet aşkı hiç bitmiyor, yerlisiyle millisiyle, vatan millet el ele, yedi düvel gelse de büyük cumhur seninle, varmak için menzile, kalktı şaha Türkiye, biz özünden tanırız er oğlu Erdoğan'ı, yiğit bir anadan doğan, er oğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan er oğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan."

AA

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Recep Tayyip Erdoğan 24 haziran seçimleri erdoğan'ın seçim şarkısı

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
:))))) Komik
Bunun şarkısı "Senin tanrın öldü" müziği değilmiydi, yine mi kandırıldı, yazık yazık, bu halk bir yalancı ve hep kandırılanı hak etmiyor
Bu görüntüler hiç bir akpli kabul etmese de ne yazık ki trajedi.. Kaç ilden kaç insan getirildi. Çoğu da bedava gelmedi. Ne yazık ki akp mitinglerini her gördüğümde kemiklerim sızlıyor. Bir yanda bu toprakların altında binlerce kefensiz yatan, 1 komposto 1 çeyrek ekmegin yarısı ile ülkeyi teslim etmeyenler vardı. Bunlar ise askerlik bedelli olmazsa oy yok, kadro verilmezse oy yok, 15 temmuz parasını alamadığı için oy yok yani para yoksa oy yok diyen bir kitle var. Fark bu.. Eee para ile bu kadar müslüman olunabiliyor. Bunlarında yaptıkları tam olarak bu.. Öteki dünya da hesaplaşacağız..
AKEPEYE GEÇTİ BORUN PAZARI SÜR EŞEĞİ NİĞDEYE ŞARKISINI ÖNERİYORUM ERSEN VE DADAŞLARDAN .
@bizedogrugerekli_2017 sandıkta görüşücez gidin sandıklarda müşahit olun gözlemci olun sonra oy çalındı demeyin tabi ülkeden kaçan hain fetoculardan değilseniz
hadi cb adayı belli başbakan kim o neden hiç konuşmuyor nasıl bir zihniyrtlr yönetiliyosun ey akp?
@mesutbaskan_2018 yeni sistemde başbakan yok sadece cumhurbaşkanı olacak millet vekili 550 den 600 e çıkıyor ve bakanlar olacak başbakanın görevi de cumhurbaşkanı yapacak cumhurbaşkanlığı sisitemi bir nevi başkanlık sistemi gibi
Milletine aşık erdoğan diyor hangi millet ona mualefet edeni fetocu vatan haini ilan ettiği milletine mi aşıkmış
@deep_blue1999 bu ülkede senin gibi bir sürü erdoğan düşmanı var ve hala dışarıdasınız içeride değil demekki herkesi fetocu diye içeriye atmıyorlar sadece fetocu itleri içeriye atıyorlar sende onlardan biri olup yurt dışına kaçan çakallardan değilsen giren çıkan olmamalı
şarkılarla türkülerle uyuttuk biz bu milleti .
@ktekirdagli_1963 bu millet Erdoğan öncesini de sonrasını da yapılanları atılan adımları çok iyi biliyor siz yormayın kendinizi abd israil ingiltere almanya fransa hollanda gibi ülkelerin Erdoğanı neden indirmek istediğini de ve içerideki satılmış hainleri de çok iyi biliyor bu millet ve sandıkta gerekli cevabı çok güzel verecek
Şarkıyla türküyle olsaydı bu işler
Ama biz, bütün bunları unutuyoruz. Ne kandil günü Müslüman ülkeye atılan füzeler bizi uyandırıyor, ne de atılan füzelere, “iyi olmuş”, “yetmez ama evet”,” içimiz serinlemedi” diye sevinenleri görmek uyandırıyor. Allah’ım bu nasıl gaflet! OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ =turkiye-belasini-mi-bekliyor-
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