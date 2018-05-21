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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Berat Albayrak! AK Parti 24 Haziran milletvekili aday listesi

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 17:33 | Son Güncelleme

AK Parti 24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesini YSK'ya sundu. Aday listesinde İstanbul için seçilen isimler merak edilirken, en çok merak edilen isim de İstanbul 1. Bölge 1. sıra adayı oldu. Zira burası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekili seçimlerine katıldığı yıllarda aday gösterildiği sembolik önemde bir yerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Berat Albayrak! AK Parti 24 Haziran milletvekili aday listesi

24 Haziran erken seçimleri için milletvekili aday listelerini teslim süresi bu akşam doldu ve seçime girecek partiler, listelerini YSK'ya sundu.

AK PARTİ İSTANBUL ADAYLARI KİM?

İşte AKP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları:

BERAT ALBAYRAK
NURETTİN CANİKLİ
MUSTAFA ATAŞ
EROL KAYA
VEDAT DEMİRÖZ
RAVZA KAVAKCI KAN
OSMAN BOYRAZ
İSMET UÇMA
MİHRİMAH BELMA SATIR
AHMET BERAT ÇONKAR
HULUSİ ŞENTÜRK
MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
EYÜP ÖZSOY
SERKAN BAYRAM
FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
ŞEYMA DÖĞÜCÜ
AZMİ EKİNCİ
HURŞİT YILDIRIM
ALİ SEVİNÇ
TUĞBA ERCAN
SABRİ BALAMAN
ESMA ERSİN
MUSTAFA MİCAN
AHMET ÖZDİNÇ
İBRAHİM İLCİ
SEMANUR KOÇAL
RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ
FİDAN ERDOĞAN AVŞAR
FEYZULLAH TUNA
FUAT KİNSİZ
AHMET AYHAN KAYAOĞLU
SİNEM DEMİR
MUHAMMET ALİ KUMRU
LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU
OKTAY TAN

ERDOĞAN'IN YERİNE BERAT ALBAYRAK

İstanbul 1. bölgenin AK Parti için manevi bir öneemi de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı olmadan önce milletvekili seçimlerine İstanbul 1. Bölge 1. sıradan katılırdı. Erdoğan 2014 seçimlerinde Cumhurbaşkanı olduktan sonraki ilk seçimlerde yani 7 Haziran 2015'te İstanbul 1. Bölge 1. sıra adaylığı eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'ye verilmişti.

1 KASIM'DA İSMAİL KAHRAMAN

Ancak hemen ardından gelen 1 Kasım seçimlerinde Güllüce aday gösterilmemiş ve o yere İsmail Kahraman'ın ismi yazılmıştı.

ERDOĞAN'IN YERİNE BERAT ALBAYRAK

24 Haziran erken seçimlerinde ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi için önemli olan İstanbul 1. Bölge 1. sıra adaylığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ı yerleştirdi. Albayrak'ın, kabinede de kendine yer bulması bekleniyor.

ERDOGAN-AK-PARTİ

kesik-yiyen-bakanlar


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İYİ Parti 24 Haziran için milletvekili aday listesini YSK'ya teslim ettiİYİ Parti 24 Haziran için milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti
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Okuyucu Yorumları 11 yorum
damat hazirlaniyo yiye yiye bitiremediler ulkeyi
KENDİLERİNİ ÖNCE GARANTİYE ALIYORLAR .GERİSİ BULSUN YOLUNU .
babadan oğula/damada giden bir saltanatlık kurdular.
dam ustunde fındık kırıyorlar daha ne olcak garıbanda taksıkt kuyruguna sevınıp allah razı olsun dıyor...
ingiliz üsülüü ülke yönetimiş CANIM TÜRKİYEM BUNLARR NEDİR DİN İMAN DEYİPTE DİNLE İMANLA ALAKADI OLMAYAN İNSANLAR
itina ile aile boyu devlet yenir...
dolarr 4.60 hiç birşey dedihin yok dur dediyokk neden damadını gemiciklerii iyii para basıyor
bakan olacaksa neden mv yeri işgal ediyor sanırım herşeye karşın önem almak
İnşallah geleceğin Cumhurbaşkanısın Berat Albayrak.Yakışır sana.Tayyipe yakışır bi damat.
damat ferit ne yapmış açın tarih okuyun. yoruma gerek yok...
develasyon oldu kimsenin umrunda degil nasil bir millet olduk vurdum duymaz olduk ciktik ulke cayir cayir yaniyor bastakiler koltuk sevdasina düşmuş basbakanin bile sesi cikmiyor herseyi kabullenmis gibiyiz herhalde ekonomiyi ayaga kaldiracak vatan sever bir lider lazim
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