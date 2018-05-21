Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Berat Albayrak! AK Parti 24 Haziran milletvekili aday listesi

24 Haziran erken seçimleri için milletvekili aday listelerini teslim süresi bu akşam doldu ve seçime girecek partiler, listelerini YSK'ya sundu.

AK PARTİ İSTANBUL ADAYLARI KİM?

İşte AKP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları:

BERAT ALBAYRAK

NURETTİN CANİKLİ

MUSTAFA ATAŞ

EROL KAYA

VEDAT DEMİRÖZ

RAVZA KAVAKCI KAN

OSMAN BOYRAZ

İSMET UÇMA

MİHRİMAH BELMA SATIR

AHMET BERAT ÇONKAR

HULUSİ ŞENTÜRK

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

EYÜP ÖZSOY

SERKAN BAYRAM

FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

ŞEYMA DÖĞÜCÜ

AZMİ EKİNCİ

HURŞİT YILDIRIM

ALİ SEVİNÇ

TUĞBA ERCAN

SABRİ BALAMAN

ESMA ERSİN

MUSTAFA MİCAN

AHMET ÖZDİNÇ

İBRAHİM İLCİ

SEMANUR KOÇAL

RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ

FİDAN ERDOĞAN AVŞAR

FEYZULLAH TUNA

FUAT KİNSİZ

AHMET AYHAN KAYAOĞLU

SİNEM DEMİR

MUHAMMET ALİ KUMRU

LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU

OKTAY TAN

ERDOĞAN'IN YERİNE BERAT ALBAYRAK

İstanbul 1. bölgenin AK Parti için manevi bir öneemi de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı olmadan önce milletvekili seçimlerine İstanbul 1. Bölge 1. sıradan katılırdı. Erdoğan 2014 seçimlerinde Cumhurbaşkanı olduktan sonraki ilk seçimlerde yani 7 Haziran 2015'te İstanbul 1. Bölge 1. sıra adaylığı eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'ye verilmişti.