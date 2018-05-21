Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Berat Albayrak! AK Parti 24 Haziran milletvekili aday listesi

24 Haziran erken seçimleri için milletvekili aday listelerini teslim süresi bu akşam doldu ve seçime girecek partiler, listelerini YSK'ya sundu.
AK PARTİ İSTANBUL ADAYLARI KİM?
İşte AKP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları:
BERAT ALBAYRAK
NURETTİN CANİKLİ
MUSTAFA ATAŞ
EROL KAYA
VEDAT DEMİRÖZ
RAVZA KAVAKCI KAN
OSMAN BOYRAZ
İSMET UÇMA
MİHRİMAH BELMA SATIR
AHMET BERAT ÇONKAR
HULUSİ ŞENTÜRK
MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
EYÜP ÖZSOY
SERKAN BAYRAM
FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
ŞEYMA DÖĞÜCÜ
AZMİ EKİNCİ
HURŞİT YILDIRIM
ALİ SEVİNÇ
TUĞBA ERCAN
SABRİ BALAMAN
ESMA ERSİN
MUSTAFA MİCAN
AHMET ÖZDİNÇ
İBRAHİM İLCİ
SEMANUR KOÇAL
RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ
FİDAN ERDOĞAN AVŞAR
FEYZULLAH TUNA
FUAT KİNSİZ
AHMET AYHAN KAYAOĞLU
SİNEM DEMİR
MUHAMMET ALİ KUMRU
LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU
OKTAY TAN
ERDOĞAN'IN YERİNE BERAT ALBAYRAK
İstanbul 1. bölgenin AK Parti için manevi bir öneemi de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı olmadan önce milletvekili seçimlerine İstanbul 1. Bölge 1. sıradan katılırdı. Erdoğan 2014 seçimlerinde Cumhurbaşkanı olduktan sonraki ilk seçimlerde yani 7 Haziran 2015'te İstanbul 1. Bölge 1. sıra adaylığı eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'ye verilmişti.
1 KASIM'DA İSMAİL KAHRAMAN
Ancak hemen ardından gelen 1 Kasım seçimlerinde Güllüce aday gösterilmemiş ve o yere İsmail Kahraman'ın ismi yazılmıştı.
ERDOĞAN'IN YERİNE BERAT ALBAYRAK
24 Haziran erken seçimlerinde ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi için önemli olan İstanbul 1. Bölge 1. sıra adaylığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ı yerleştirdi. Albayrak'ın, kabinede de kendine yer bulması bekleniyor.
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