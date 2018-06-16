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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV canlı yayınında açıkladı: Yok edeceğiz

SEÇİM HABERLERİ  | 16.06.2018 21:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve ÜLKE TV ortak canlı yayınında soruları yanıtladı. Erdoğan, "Bürokratik oligarşiyi, biz şimdi bu yeni sistemle yeni dönemde kesinlikle yok edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV canlı yayınında açıkladı: Yok edeceğiz

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

SURUÇ'TA AK PARTİLİLERE SALDIRI OLAYI

İbrahim arkadaşımız, bunlar ailece gerçekten teröre karşı mücadele veren yürekli bir aile. Burada esnafı dolaşırken, (İbrahim Bey'den bizzat dinledim), "bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz, buraya nasıl gelirsiniz" demişler. Sonra ağız dalaşı başlıyor ve saldırıyorlar.

"BU MUDUR ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ"

Özgürlük mücadelesi kendi ülkende, kendi kardeşlerine karşı verilmez. Ama bu PKK, kendilerine göre "özgürlük" mücadelesini ya dağlara kaçırarak, ya mağaralara sokmak suretiyle verir. Ya da öğretmenlerimizi, insanları kaçırarak verir.

Bu mudur özgürlük mücadelesi Eğer samimiyseniz, dürüstseniz öyle Hans'ı, George'u, bilmem neyi, arkana almak suretiyle gelip de özgürlük mücadelesi verme. Özgürlük mücadelesinin tek yeri var, sandık. Sandıkta özgürlük mücadelesini ver.

7 HAZİRAN EN ÖNEMLİ NETİCEYDİ, AMA İNSANLARA "SOKAĞA DÖKÜLÜN" DEDİLER

Böyle mi verilir özgürlük mücadelesi? Bizim silahımız oyumuzdur, bizim silahımız imanımızdır. Ama siz hala bu yola gelemediniz. 7 Haziran en önemli neticeydi, neticeyi aldınız. Ama şu an içeride olan kişi (Demirtaş) "dökülün sokağa" dedi. Ve 53 vatandaşımız öldürüldü mü, öldürüldü. Yasin Börü şehit edildi mi, edildi.

Şimdi mağduriyeti oynuyorlar. Ama benim halkım bu oyunu yutmaz.

"Daha çok demokrasi" dediğimiz zaman bundan ne anlıyoruz? Bir defa bu ülkede, hangi düşüncede olursa olsun, herkes bütün demokratik haklardan istifade edecektir. Asimilasyon, ret politikalarını kaldırdık. Biz milli birlik beraberlik, kardeşlik dedik, davet yaptık.

Ama çukurlar kazıldı, tüneller kazıldı. Diyabakır'ın yıkılan saat kulesi, camiler... Şimdi buraları yeniden onardık.

"DİYARBAKIR'DA BELEDİYE ÖNÜNDE BEKLEYEN ANNELERİ ARTIK GÖREMEZSİNİZ"

Artık Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin önünde kızları kaçırılan anneleri göremezsin. Artık yok.

Sizin terörle mücadele adına yaptığınız bir şey var mı? FETÖ'yü de bir cümleyle geçiştirmişler. Sizin terör diye bir sorununuz yok zaten.

"APOLET SÖKECEKMİŞ, BU BİZİM KAHRAMAN ASKERİMİZE BÜYÜK BİR SAYGISIZLIKTIR"

Terörle mücadele eden Metin Temel Paşa'ya "apoletlerini sökerim" diyor. Geldiği gün hemen apolet sökecekmiş. O apoletleri sen mi taktın ki, sökeceksin. Sen ne zaman cumhurbaşkanlarının böyle bir şey yaptığını gördün. Ben dördüncü yılımdayım daha böyle bir adım atmadım. Ya bu insan, Cudi'de, Gabar'da operasyonları yürüten insan. Afrin'de bu işi yürüten o. Zeytin Dalı Operasyonu'nu yürüten komutan o. Senin bir defa nezaketen böyle bir şeyi söyleme hakkın yok. Bu, bizim kahraman askerimize büyük bir saygısızlıktır.

"KÜRTLER" DEMİYORUM, "KÜRT KARDEŞLERİM" DİYORUM

Bakın ben "Kürt kardeşlerim" diyorum, "Kürtler" demiyorum. Çünkü bizim dinimiz ayette "inananlar kardeştir" diyor. Kürt kardeşlerim kendilerine başka bir devlet aramalarına, toprak aramalarına yok. AK Parti tüm Türkiye'nin partisi olmuştur.

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