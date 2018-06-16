Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV canlı yayınında açıkladı: Yok edeceğiz

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

SURUÇ'TA AK PARTİLİLERE SALDIRI OLAYI

İbrahim arkadaşımız, bunlar ailece gerçekten teröre karşı mücadele veren yürekli bir aile. Burada esnafı dolaşırken, (İbrahim Bey'den bizzat dinledim), "bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz, buraya nasıl gelirsiniz" demişler. Sonra ağız dalaşı başlıyor ve saldırıyorlar.

"BU MUDUR ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ"

Özgürlük mücadelesi kendi ülkende, kendi kardeşlerine karşı verilmez. Ama bu PKK, kendilerine göre "özgürlük" mücadelesini ya dağlara kaçırarak, ya mağaralara sokmak suretiyle verir. Ya da öğretmenlerimizi, insanları kaçırarak verir.

Bu mudur özgürlük mücadelesi Eğer samimiyseniz, dürüstseniz öyle Hans'ı, George'u, bilmem neyi, arkana almak suretiyle gelip de özgürlük mücadelesi verme. Özgürlük mücadelesinin tek yeri var, sandık. Sandıkta özgürlük mücadelesini ver.

7 HAZİRAN EN ÖNEMLİ NETİCEYDİ, AMA İNSANLARA "SOKAĞA DÖKÜLÜN" DEDİLER

Böyle mi verilir özgürlük mücadelesi? Bizim silahımız oyumuzdur, bizim silahımız imanımızdır. Ama siz hala bu yola gelemediniz. 7 Haziran en önemli neticeydi, neticeyi aldınız. Ama şu an içeride olan kişi (Demirtaş) "dökülün sokağa" dedi. Ve 53 vatandaşımız öldürüldü mü, öldürüldü. Yasin Börü şehit edildi mi, edildi.