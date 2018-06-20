Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'de lider takımını hallettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'daki mitingde halka seslendi. Erdoğan, Kandil harekatıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Kandil'de ilk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık. İkincisinde yine bir operasyon. Toplantı halinde lider takımını hallettik. Bunların ardından sıra Urfa'nın yanıbaşındaki yerlere geliyor. Yakında buraları da teröristlerden arındırıp Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz.
"FİTNE KAZANLARINI DEVİRECEĞİMİZ GÜNLER YAKIN"
Sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyoruz. Şanlıurfa'nın yanı başındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler de yakındır.
SURUÇ'TAKİ OLAYLAR
Türkiye bir hukuk devletidir. Hadise soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecek.
KILIÇDAROĞLU'NA 'BAŞÖRTÜSÜ' TEPKİSİ
Bizlere en hayırlısı neyse, onu hayata geçirmenin mücadelesini birlikte vermeye var mıyız? Bay Kemal başörtüsü sorununu ben çözdüm diyor. Sen kimsin ya? Sen neyi çözdün. Senin partinin milletvekili ikna odalarında benim başörtülü kızlarımın başlarını açtı ya. Sen kimsin? Siz kimi aldatıyorsunuz. Bunlara gereken dersi 24 Haziran'da vermeye hazır mıyız? Adamlar imam hatip okulları ile dalga geçiyor. Niye dalga geçiyorsun? Ben de imam hatipliyim. Devletin okulu değil mi?
"ONLARA HANGİ DAĞ BAŞINDAN TALİMAT GELECEK"
Davos'ta 'one minute' dedim, arkamda milletimi gördüm. Unutmayın, korkaklar zafer anıtı dikemez. Bu kardeşinize desteği verin, biz destan yazmaya devam edelim.
Ötekiler ne diyor? Hapır sapır konuşuyorlar. Bir ana muhalefetimiz var tam evlere şenlik. Genel başkan ayrı, adayı ayrı telden çalıyor. Bölücü örgütün oyuncağı parti eskiden emirleri Kandil'den alıyordu, şimdi orayı da başlarına yıkıyoruz. Bakalım onlara, hangi dağ başından talimat gelecek.
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