Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'de lider takımını hallettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'daki mitingde halka seslendi. Erdoğan, Kandil harekatıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Kandil'de ilk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık. İkincisinde yine bir operasyon. Toplantı halinde lider takımını hallettik. Bunların ardından sıra Urfa'nın yanıbaşındaki yerlere geliyor. Yakında buraları da teröristlerden arındırıp Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz.

"FİTNE KAZANLARINI DEVİRECEĞİMİZ GÜNLER YAKIN"



Sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyoruz. Şanlıurfa'nın yanı başındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler de yakındır.

SURUÇ'TAKİ OLAYLAR



Türkiye bir hukuk devletidir. Hadise soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecek.

KILIÇDAROĞLU'NA 'BAŞÖRTÜSÜ' TEPKİSİ



Bizlere en hayırlısı neyse, onu hayata geçirmenin mücadelesini birlikte vermeye var mıyız? Bay Kemal başörtüsü sorununu ben çözdüm diyor. Sen kimsin ya? Sen neyi çözdün. Senin partinin milletvekili ikna odalarında benim başörtülü kızlarımın başlarını açtı ya. Sen kimsin? Siz kimi aldatıyorsunuz. Bunlara gereken dersi 24 Haziran'da vermeye hazır mıyız? Adamlar imam hatip okulları ile dalga geçiyor. Niye dalga geçiyorsun? Ben de imam hatipliyim. Devletin okulu değil mi?