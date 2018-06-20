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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'de lider takımını hallettik

SEÇİM HABERLERİ  | 20.06.2018 15:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa mitinginde Kandil operasyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan 'Toplantı halinde lider takımını hallettik' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'daki mitingde halka seslendi. Erdoğan, Kandil harekatıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Kandil'de ilk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık. İkincisinde yine bir operasyon. Toplantı halinde lider takımını hallettik. Bunların ardından sıra Urfa'nın yanıbaşındaki yerlere geliyor. Yakında buraları da teröristlerden arındırıp Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz.

"FİTNE KAZANLARINI DEVİRECEĞİMİZ GÜNLER YAKIN"

Sınırın öte yanını kendi gücümüzle güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyoruz. Şanlıurfa'nın yanı başındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler de yakındır.

SURUÇ'TAKİ OLAYLAR

Türkiye bir hukuk devletidir. Hadise soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecek.

KILIÇDAROĞLU'NA 'BAŞÖRTÜSÜ' TEPKİSİ

Bizlere en hayırlısı neyse, onu hayata geçirmenin mücadelesini birlikte vermeye var mıyız? Bay Kemal başörtüsü sorununu ben çözdüm diyor. Sen kimsin ya? Sen neyi çözdün. Senin partinin milletvekili ikna odalarında benim başörtülü kızlarımın başlarını açtı ya. Sen kimsin? Siz kimi aldatıyorsunuz. Bunlara gereken dersi 24 Haziran'da vermeye hazır mıyız? Adamlar imam hatip okulları ile dalga geçiyor. Niye dalga geçiyorsun? Ben de imam hatipliyim. Devletin okulu değil mi?

"ONLARA HANGİ DAĞ BAŞINDAN TALİMAT GELECEK"

Davos'ta 'one minute' dedim, arkamda milletimi gördüm. Unutmayın, korkaklar zafer anıtı dikemez. Bu kardeşinize desteği verin, biz destan yazmaya devam edelim.

Ötekiler ne diyor? Hapır sapır konuşuyorlar. Bir ana muhalefetimiz var tam evlere şenlik. Genel başkan ayrı, adayı ayrı telden çalıyor. Bölücü örgütün oyuncağı parti eskiden emirleri Kandil'den alıyordu, şimdi orayı da başlarına yıkıyoruz. Bakalım onlara, hangi dağ başından talimat gelecek.

PARTNERSeksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...Seksi model parkta bu halde egzersiz yapınca...
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kandil Şanlıurfa

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
Reis ölümüne seninleyiz.Sen vurdukca kandile ses chp den cikacaktir.
Kandili vuracağını 2 ay öncesinden ilan ediyon, Beğenmediğin amerikadan izin aliyon, askeri sevkiyat yapıyon vs vs. Ee kandilin lider takımı da seni bekliyo
@y_yurdoglu Adamın işi algıya oynamak,üstüne yalanıda yamadımı işlem tam oluyor ak salakları kandırmak için.
şu selhoya özgürlük isteyenlerin zoruna gidecektir şimdi
hayırlısıyla 24 haziranda bizde halledeceğiz
kimmiş bunlar söyle de bilelim, hallettik demekle olmuyor, salla dur, var mı kanıt, doğrulayan var mı, yok!
reis tarih yazıyor tarih birileride doğu görevine atanınca öğtetmenlikten istifa edip fetö okuluna geçmiş tabi bu adam der banane askerin moralinden sana oy moy yok muarrem
bitiremediniz gitti bu liderleri, her konuşmada tüm liderleri öldürüyorsunuz ama ne hitmetse tekrar dönüyorlar hayata
Bahoz Erdal 1555 inci kez öldürülmüş..!
Allah kitap aşkına bir an önce gitsinler aziz milletimizin sebebi olacaklar yoksa milletin sabrı taştı nereye bakrsan suriyeli Allah kitap aşkına
Allahın izni senin kararlılığın ile reis daha güzel günlere inşallah
her seferinde ayni yalan.bide lider takimini halletmis.anca senin koyunlar yer bunu.
@ruhsuzherif sizin gibi domuz olmaktan iyidir koyun olmak
Adama sorarlar bu zamana kadar nerdeydin diye.Seçim yatırımı kokuyor.
seçime 5 kala.. !!! ne güzel değilmi :)) yersen ye işte.
Allah ına kurban reiissss
BİRAZ GERİYE DÖNEMLİM ŞİMDİ, SAYIN ERDOĞAN BAŞBAKAN OLDU 2003 DE.KUCAĞINA PARLAMAYA HAZIR KIZGIN TOPLAR VERİLDİ HEMEN, PKK ÖRGÜTÜ, FETO ÖRGÜTÜ,İMF YE BORÇBOMBASI, IRAKIN İŞGALİ BOMBASI,LİBYA SURİYE BOMBALARI, YETMEDİ RUSYA İLE SAVAŞ BOMBASI,EN AĞIRIDA Şİİ SUNNİ SAVAŞI (İRAN TÜRKİYE SAVAŞI) (İLE 20 MİLYON MÜSLÜMANIN ÖLDÜRTÜLMESİ BOMBASI)...YETMEDİ DÜNYA EKENOMİL KRİZ OYUNU BOMBASI,MEVZU DERİN. BAKINZI BU BOMBALARI ÖYLE BİR OYNADIKİ AĞIR HASAR ALMADAN BU İŞLERİ ATLATTI TÜRKİYE.YAHU ÜLKE GİZLİ BİR KURTULUŞ SAVAŞI YAŞADI DEDİK DAFAATEN.İŞTE 24 HAİZRAN BUNDAN ÇOK ÖNEMLİ.SON BOMBADA BU İŞTE.
Ziyaaa
bence girilmesi gerkn yer kamışlıdır. en çok oradan grliyor
keşke öyle olsa .. ama seçim üstü ortam geniş. hepiniz istediğiniz gibi iddiada bulunuyorsunuz. Olan garip halkıma oluyor.
bu kadar kolaydı da 16 senedir neden secimleri kaybetme noktasina gelene kadar beklediniz inşallah yalan haber değildir doğruysa tebrikler aslanlarimiza
Bizimlen kafamı buluyorsunuz,adam İMRALIDA :)))
Her mitinginde baş örtüsü, imam hatip, din üzerinden siyaset, bırak bunları artık, soğan 4.5 patates 5 domates 4 TL bunlardan bahset sen, boş edebiyata karnımız boş,
mubarek zaten hep oyle oluyor. bir lider olduruyoz ayni lider cikip toplu liderlerle meydan okuyor.ben olmedim gozluk taksinlar diyor. sozde afrinin ayisi da olmustu. adam tek basina meydan okudu. artik sizin tek sozunuze inancimiz yok sayin erdogan. oylar HDPye.
imam hatip ismine lafimiz yok. her yeri imam hatiplestirdiniz her imam hatibi okulunda tecavuz taciz skandallari yasaniyor. sonra yapanlar sadece uzaklastiriliyor.cezaevine atilmiyor.
Söylüyorsunda eminimki den de inanıyormusun buna.
16 yıldır aklın yeni mi başına geldi? Türban meselesinde de 5 yıl savsakladin..mesele milleti muhtaç etmek..
Suruç'ta Ak Partililere saldırının görüntüleri ortaya çıktı. hdp zihniyetini görün! bunları tarif etmeye kelimeler yetmez!!!
bu sefer türbanda kurtaramayacak seni
Yani PKK’nin lider kadrosunu halledeceksin ve böyle normalmiş açıklayacaksın olacak iş mi?Bu haber ya yalandır yada yalandır.Doğru olsa şimdiye yer yerinden oynuyordu. Çünkü doğru olsa %100 seçimi kazandın demek.DSP Öcalan yakalandığında iktidar oldu sonraki seçimde önceki oyların %10’nunu bile zor aldı.
bende inandım lider takımı da seni bekliyordu gelde vur diye 2 hafta önce haber verecen onlarda orada beklicekler kargalar bile güler anti parantez teşke bu güne bırakmayıpta vursaydın yerle bir etseydin ozan oyum senindi.
hepsi yalan akp donemındekı kadar hıcbır donemde bu kadar çok asker öımedi
adama sormazlarmi sen kandili bombalarken hakkariden neden sehit haberi gelior hani kuzey iraka 20 km iceri girilmisti o bolge pkk den arinmisti olmadi bu sayin cb kendi kendini yalanliyon
SAYIN CUMHURBAŞKANI 2003 DE BAŞBAKAN OLDU KUCAĞINA PATLAYA HAZIR 10 TANE SICAK BOMBA VERDİLER, PKK FETO DEAŞ, PARTİ KAPATMA KRİZİ, CUMHURBAŞKANLIĞI KRİZİ 367 KRİZİ, IRAK İŞAGALİ LİBTA SURİYE BOMBALARI,DÜNYA EKENOMİL KRİZİ,BARIŞ SÜEC, BOMBASI, 17 26 ARALIK DARBESİ, 15 TEMMUZ DARBESİ, BEYLER HEPSİNİ ÖYLE USTALIKLA ELLEDİKİ BU BOMBALARI PATLATIP ÜLKEYİ VİRANEYE ÇEVİRTMEDİ ASLA.YAHU YÜZDEN FAZLA BÜYÜK ANA SORUNU ÇÖZDÜ TÜRKİYEMİZDE.ŞİMDİDE PKK YI TOKATLADI SON HAMLESİ İLE.BAKINIZ 24 HAZİRANDA BİR SAATLİ BOMBA DIR BU BOMBAYIDA HALLETMEK MİLLETE DÜŞÜYOR ARTIK... GÜÇLÜ TÜRKİYE BU BOMBADA SAKLI.
Sözde halledilmiş değil, gerçekten bunu yapın 16 yılda yapamadınız ama seçim sürecinde vaat olarak hemen yaptınız öyle mi ? Şaka mı yapıyorsunuz ? Her türlü hile ve desise sizlerin içinizde, şeytandan da beter şeytanlaşmış insanlarsınız !
yıllardır hallettik yaptık ettik e öyle madem niye halâ bitmedi be adam neyi hallettin kimi hallettin
Simdi diyorsun pkk biti ben onu anladim ama yalan oldgunu ve oy icin oldgunu herkes biliyor ya yarin sehit haberi gelse yada o dag kadrodan biri cikip konusma yapsa olmedik diye ne olacak merak ediyorum.gerci damadin en kisa ve net olani dedi biz uzaya 4 gidis 4 gelis otaban yolu yapsak bizim secmenimiz bize oy veriyoro kadar bilincli bir secmen var iste
yandaş ve fetöcü siyasiler ne olacak reis yiyici kibirliler
pkk lılara haburda cadır mahkemem kuran benmıydım
her seçim öncesi hep aynı laf ama seçim sonrası anaların gözü yaşlı :(
reis doğru söyler dün karayılan,bahoz itleri için helva dağıtıyorlardı,salihte içlerinde varmış ne kadar pkk,pyd.li varsa hepsi toplu halde bekliyorlarmış hamdolsun 24 hazirana kadar bitti bu iş.Bakarsın son 2-3 günde başka açıklamalarda gelir, mesela istanbul surlarını kuzu, yada arınç yapmış olamazmı,topkapı sarayını asıl yapan tayyipmiş haber olmayan varmı,d.bakır surlarınıda akp iktidarı yaptı,aklınıza gelen taş üstünde taş, baş üstünde baş hepsini bunlar yapmış.kars kalesinin kapısındada ''build by fesli ''yazıyor ,made-in dilipak, acayıp oldu ya inanılır gibi değil türk mucizesi oluyor.
ne oldu şımdi 100 kişi öldurdun fakat 300 yeni kişi katıldı.!!! eyy recep. .... neyi halletin şımdi .???? öldurmek çözum olsaydı 28 yıl önce çoktan bitrdi bırakın HDP ye bakın bakalım kimse öluyormu bir oy HDP ye bir oy Demirtaşa
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