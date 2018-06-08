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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

SEÇİM HABERLERİ  | 08.06.2018 18:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde halka seslendi. Erdoğan konuşmasında Millet Kıraathanesi projesinden bahsederek müjdeyi duyurdu. Erdoğan, "Millet Kıraathaesi'ndeki kekler ve çaylardan ücret almak yok. .Gençlerimiz kekini alacak, çayını, kahvesini alacak, interneti olacak. Oturacak dersini çalışacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

Kayseri mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

'YIKMA VAADİYLE GELENLERE SORUN'

Karşınıza yıkma vaadiyle gelenlere sorun; AK Parti Türkiye'de 284 yeni derslik yaptı. Onları yıkacak mısınız? AK Parti 258 tünel açtı. Siz bunları tekrar taşla toprakla mı dolduracaksınız.

'EY MUHARREM SENİN ECDADIN BÖYLEYDİ'

Bay Muharrem siz doğalgaz borularını söküp evleri tekrar kömür sobasına mı dördüreceksiniz. Nur, Demirdağ uçak fabrikasında yeri uçağını üretiyordu. CHP fabrikayı kapatıp gaz ocağı fabrikasında dönüştürdü. Ey Muharrem senin ecadın böyleydi.

'BAY KEMAL'İN AKLIYLA HAREKET EDİLMEZ'

Muharrem'den hiç terörle mücadeleyi duydunuz mu? Onların böyle bir derdi yok. Beyannamelerinde böyle bir şey yok. Bay Kemal Afrin'e girmeyin dedi. Dinledik mi? Hayır. Çünkü onun aklıyla hareket edilmez. Onlar Ankara'ya birlikte yürüdü. Bizim yandaşımız millet.

'ÇAMLICA CAMİİ'NİN BENZERİNİ YAPACAĞIZ'

İstanbul'daki Çamlıca Camii'nin bir benzerini Kayseri'ye yapacağız. İllerimize Millet kıraathaneleri kuracağız. İçinde tamamen kitaplar kahveler olacak. Kahvesi çayı olacak, 24 saat hizmet verecek.

MİLLET KIRAATHANELERİ İLE İLGİLİ ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Millet kıraathaesindeki kekler ve çaylardan ücret almak yok. Cello bunlar cello. Kıraathane ne demek biliyor musun? Okuma evi demektir. Bunun başına milleti de koyduğun zaman milletin okuma evi olacak. Gençlerimiz kekini alacak, çayını, kahvesini alacak, interneti olacak. Oturacak dersini çalışacak.

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cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri miting millet kıraathanesi

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
Ben kek çay keyfi yapsınlar diye çalışıp vergi vermek istemiyorum kimin parasıyla kime bedava dağıtıyorsunuz
modern makarna: kek çay internet.
RECEP BEY SEN SGK DAN İNSANLARİN SAGLİGİ İCİN İLACLARA FARK ALİYOSUN CAYİ CORBAYİMİ BEDAVA VERECEKSİN. BİRAK BU YALAN DOLANİ 25 HAZİRANDAN SONRA HESAP VERMEYE HAZİRLAN MİLLETE...
YAV HE HE.GENÇLER İŞSİZ VE ÇARESİZ.HERKESE 3 ÇOCUK YAP DEDİN İŞYOK AŞ YOK
sigarada ücretsiz olsun orda.
Erdoğan dediyse o bedava olur..halk knu 16 yıldır başının tacı etmiş güvenmiş inanmış..neden yalan söylesin..yalan ve iftira atanları görüyoruz.tazminat ödemekten kurtulamıyorlar.
simitte varmı reis ? gerçi millet uzaya giderken bizde kıraathanede oturup izleriz
3.ncü köprü gibi olmasın. Sayın Cumhurbaşkanım. Kahveye gidenlerin parası gitmeyenlerden alınmaz inşallah.
atma recep din kardesiyiz ;)
Üstüne varmayın Gidiyor :D
Milletin aklı ile alay ediyorlar.
oylar reise akp ye icraat a devam yıkana oy yok
insanlar halen inanıyormu acaba ?
bizim milletimiz orada da internetten okey oynar
bedava dagıtmaya devam..dagıtmayın kardesım benım paramı..parası olan kekını alsın olmayan yemesın.kek nedır..yıne hangı kek fırmasıyla anlasıp mılletı keklıceksınz..
La güldürme kendini artık millete, colugun cocugun var..
Fakir insanları ziyaret eden mehmet şimşek bak kurtuldun bu zorlu koşturmadan reızın kıraathane ile ekonomik sorunu çözdü insanlar orda kek yiyecek kahve içecek karnı doyacak Allaha şükürler olsun bu reızı size göndermiş off:)Kitapların özetleri de olacak mı reızzz
OY OY OY SEN NELERE KADİRSİN. EKONOMİK PAKETLER SENDE AFLAR SENDE. SEN OLMAZSAN NE YAPACAKTIK.
tamam dedik recep ne yaparsan yap kurtarmaz artık
sayın erdoğan oraya kaç bin kişi garanti vereceksiniz yani kota kaç ??? her ilçe ye açarsanız bAyağı iş yapar
PAPA dostu boynunda yahudi madalyası taşıyan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRK ordusuna ERGENEKON BALYOZ kumpaslarini kuran TÜRKLÜK düşmanı BASfetocu yalanlarından bıktık...... TAMAM diyoruz.... bu seçim hak yiyenler ile hakkı yenilenlerin bu seçim zalim ile mazlumların secimi bu secim saray soytarıları ile VATAN diyenlerin mücadelesi olacak....... AKŞENER Gelecek DİKTATÖRLÜK son bulacak.......
Hem vallahi hem billahi Ağam bizle eyleniyiir
otur cayini ic, kekini ye, konusma.... daha neler olacak neler.
OKEY DE VAR MI OKEY.
makarna bitti keke gelin diyorlar lar
Şaka gibi reis milletle eğleniyor sanki jölelinin fikri galiba
Seçim Yaklaştı Yalan dan kim ölmüş ki herkese ucak verecem dese koyunlar meee meee der
incenin etkisi bunlar
yav üretim bitmiş ekonomi ölmüş hala parayı betona yatırma derdi, kardesim bu ülkenin kıraathaneye değil fabrikaya ihtiyacı var !!!
Ahhh ahhhh ne hallere düştü güzel vatanım,seçim vaadleri şirazeden çıktı iyice
Abbas yolcu bağlasan durmaz tamam gari
hem kıraatane diyor hem dersini çalışacak diyor!!!
He he bu millet kesin okur orada, kitap okumada dünya lideriyiz ya, hem içine de kitap olarak tayyibin icraatlarını koyarsın
Bu projemi,yapmayın ya
boş boş sallıyor seçimden sonra görürüz
güzel ama biz internet cafe ve normal cafe işletenlere de ozaman aylık maaş bağla ozaman zararımızı nasıl karşılayacaksın nasıl bir rekabet anlayışıdır
Valla muhalefetin seçim vaatleri eleştriyorsun nerden yapacasınız diye de senin bu vaadin de aynı şekilde.Türkiye'de o dediğin olmaz.Suriyeliler yardım çadırı gibi kullanır orayı.Bizim milleti doyurmak zaten imkansız..!
Ağam bizle eğlenti
BİR OY ALMAK İÇİN NE YAPACANI ŞAŞİRAN ADAY ŞİMDİMİAKLINA GELDİ BİDE BEDAVA DİYO YARIN ÖBÜRGÜN YANILDIM DEMEYESİN SEN UNUTKAN OLDUN BİR DEDİN BİRİNİ TUTMUYO İŞ YERİ AC İŞ YERİ ZAMANIN KALMADI ZATEN YOLCUSUN ZATEN 25 HAZİRANDA ADALET GELCEK SENİN İŞİN BİTİYO TARİHE GECCEK ADAM OLDUN 16 SENEDE TC MAF EDEN RTE
Ağam bizle eğleniyi
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