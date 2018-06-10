Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli mitinginde böyle seslendi: Mahkemeye Demirtaş çağrısı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili ehliyetinin olması gerektiğini söyleyerek mahkemenin Demirtaş ile ilgili kararını vermesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli mitinginde Milli İrade Meydanı'nda konuştu. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını talep edenlere, " Bu bile ona fazla" sözleriyle tepki gösteren Erdoğan, " Buyurun, konuşmasını yapacak. Partisi de propagandasını yapıyor. Bu bile ona fazla. Çünkü, aday olmanın da bir ehliyetinin olması lazım. Şuanda tutuklu mu bu adam? Tutuklu. Bitti. Biran önce adalet kararını vermesi lazım"diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından bazı satır başları:

"Sorular, diyorlar ki, 'Cumhurbaşkanım sen yorulmaz mısın'? Bende diyorum ki, bu muhabbeti gördüğü zaman bir insan yorulur mu? Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed’iz muhabbetten ne hasıl. Burada böyle bir muhabbet var. Bu muhabbet bize güç veriyor. Yürüme aşkını veriyor. Öyle diyor Ertaş. Diyor ki, Aşklan yürüyen, aşklan koşan yorulmaz. Sizlerden aldığımız ilhamla Türkiye kazan biz kepçe ülkemizi adım adım dolaşıyoruz.