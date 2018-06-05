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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'ya 2. üniversite müjdesi

SEÇİM HABERLERİ  | 05.06.2018 15:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya mitinginde vatandaşlara sesleniyor. Erdoğan, konuşmasında kente 2. üniversite müjdesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'ya 2. üniversite müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya mitinginde halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Ey Bay Kemal, Ey Muharrem, çırak bile olamadınız, çırak bile. 2002 yılında her AB vatandaşı, mesela ortalama 100 avro gelir elde ederken bizim o zaman 35 avro gelir. Geçen yıl darbe girişimi başta olmak üzere onca olumsuzluğa rağmen aylık ortalam 100 avro kazanan AB vatandaşına karşı biz de 63 avro gelir elde eder hale geldik. Bay Muharrem anladın mı? Bay Kemal anladın mı?

Sizin otomobile kafanız basmaz. 2002 yılında 91 bin adet satılan Türkiye'de geçen yıl 723 bin otomobil satıldı.

"HER EVE BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNESİ GİRİYORSA REFAH SEVİYESİ VAR"

Sizin otomobile falan kafanız basmaz. Geçtiğimiz yıl 723 bin otobüs satıldı. 91 bin nerede, 723 bin nerede? Hey gidi… Her eve otomobil giriyorsa, buzdolabı, çamaşır makinesi giriyorsa bir refah seviyesi var.

SAKARYA'YA ÜNİVERSİTE MÜJDESİ

Sakarya'ya 21 katrilyonluk yatırım yaptık. İnşallah ikinci üniversiteyi de kazandırıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan muharrem ince

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