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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'millet kıraathaneleri' için konuştu: Okey mokey oynama yeri değil

SEÇİM HABERLERİ  | 07.06.2018 21:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjde olarak açıkladığı 'millet kıraathaneleri' için 'okey mokey oynama yeri değil. Yoğun bir şekilde kitap olacak.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'millet kıraathaneleri' için konuştu: Okey mokey oynama yeri değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlarla iftar buluşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın Hatay mitinginde müjde olarak duyurduğu 'millet kıraathaneleri' sosyal medyada tartışılmıştı. Erdoğan, 'okey mokey oynama yeri değil. Yoğun bir şekilde kitap olacak.' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni satmaktan, yıkmaktan, kapatmaktan bahsedenler, önce gelsinler, buradaki şu eserleri bir görsünler ve burada verilen hizmetleri de incelesinler.

Ülkemize kazandırdığımız eserler, milletimiz nezdindeki ibra belgelerimizdir, berat belgelerimizdir.

İnşallah 24 Haziran'dan sonra daha büyük, daha iddialı hedeflerle milletimizin hizmetinde olacağız.

'MİLLET KIRAATHANELERİ' KURULUYOR

Tüm illerimizde Millet Kıraathaneleri kuracağız. İskambil okey oynama yeri değil. Millet kıraathanesi yani içinde yoğun bir şekilde kitapların olduğu bir yer olacak. İlçelerimizin büyüklüğüne göre millet kıraathanesi olacak.

Cumhurbaşkanlığı olarak çok farklı uygulayacağız. Cumhurbaşkanlığı kütüphanesi 24 saat halka açık açık olacak. 1 buçuk milyon kitap cilt elimizde var. Ulusal ulusalları ses getirecek. Bizim işimiz Türkiye’ye eser bırakmaktır. Ülkemizde bıraktığımız eserler berat belgelerimizdir. 24 Haziran sonra daha büyük hedeflere kazandırmaya hizmet vermeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesini satmaktan bahsedenler gelsinler buradaki eserleri ve hizmetleri görsünler. Yıkmakla ülke kalkınmaz.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan millet kıraathaneleri cumhurbaşkanı 24 haziran erken seçim

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
resmen insanlarla dalga geciyorlar..Adam aksam evine ekmek goturemiyor ici kan agliyor cocuklar ekmek bekliyor koskoca cumhur baskaninin gundeme getirdigi seye bak ..,yaziklar olsun artik soyleyecek sozde bulamiyorum.Bu millete Allah acisin yoksa bu iktidarin milleti dusundugu yok
ne proje beee :)))) seni çılgın :-/
milyonlarca işsiz varken böyle bir çılgın proje bekliyorduk. hiç üretimden bahsedilmiyor. habire fabrika satma derdindeler.
dediği gibi olursa güzel olur
Bence her yerde acilmali il ilce belde..
Gülünç bir durum Bu muydu müjde dediği. ya bi gittir git. proje üretemiyorsunuz bunu bilin. 2002 den beri siyasetçilerin verdiği vaatler CEM UZAN ın projeleri bunu kabul edin. ufuk yoksunu vizyon yoksunusunuz bunu kabul edin artık.
akp için yanlıs polıtıka olmuş...eger kitap okurlarsa arastırmayıda sorgulamayıda ögrenırler.... e o zaman akp ye oy vermezler...partılere oy verenlerın egıtım duzeylerıne bakarsanız bunu daha ıyı anlarsınız.
suriyeli kıraathanesi yap ...Ayıp Ayıp...
saraylari da versen sana oy yok bundan sonra reyiz.yettin canimiza gayri.vedigimiz oylar da zıkkım olsun.ömrümüzü yedin ömrümüzü.
bu proje sayesinde milli gelir üce katlar,avrupa bizimle yarisamaz,dünyanin süper gücü oluruz diyecem ama yemezler,kitap okuyacak adam mi kaldi ülkede,ekmek yoksa kek ye...
Akp nin ekonomi adına söyleyeceği bir sözünün olmadığının kanıtıdır. Millet bahçesi millet kıraathanesi diyerek milleti uyutuyorlar
Kitap derken??? Kitap okuma alışkanlığını bitirdiniz efendim. Kitap derken abuk subuk sakallıların yalan hadislerini mi okutacaksınız?
Şaka dimi şaka ...!!!!!
işe yarar vatandaşın bir tarafına kaçmayan tek faydalı bir şey yaptıklarını göremeden gideceğiz bu dünyadan.
milletin derdi kalmadi bu aciklamaya kilitlendi,24 hazirana kadar bekleyin ...
çay bedava olursa iş yapar:)
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