Cumhurbaşkanı Erdoğan 'millet kıraathaneleri' için konuştu: Okey mokey oynama yeri değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlarla iftar buluşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın Hatay mitinginde müjde olarak duyurduğu 'millet kıraathaneleri' sosyal medyada tartışılmıştı. Erdoğan, 'okey mokey oynama yeri değil. Yoğun bir şekilde kitap olacak.' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni satmaktan, yıkmaktan, kapatmaktan bahsedenler, önce gelsinler, buradaki şu eserleri bir görsünler ve burada verilen hizmetleri de incelesinler.

Ülkemize kazandırdığımız eserler, milletimiz nezdindeki ibra belgelerimizdir, berat belgelerimizdir.

İnşallah 24 Haziran'dan sonra daha büyük, daha iddialı hedeflerle milletimizin hizmetinde olacağız.

'MİLLET KIRAATHANELERİ' KURULUYOR

Tüm illerimizde Millet Kıraathaneleri kuracağız. İskambil okey oynama yeri değil. Millet kıraathanesi yani içinde yoğun bir şekilde kitapların olduğu bir yer olacak. İlçelerimizin büyüklüğüne göre millet kıraathanesi olacak.

Cumhurbaşkanlığı olarak çok farklı uygulayacağız. Cumhurbaşkanlığı kütüphanesi 24 saat halka açık açık olacak. 1 buçuk milyon kitap cilt elimizde var. Ulusal ulusalları ses getirecek. Bizim işimiz Türkiye’ye eser bırakmaktır. Ülkemizde bıraktığımız eserler berat belgelerimizdir. 24 Haziran sonra daha büyük hedeflere kazandırmaya hizmet vermeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesini satmaktan bahsedenler gelsinler buradaki eserleri ve hizmetleri görsünler. Yıkmakla ülke kalkınmaz.

