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Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da böyle duyurdu: Yarın ilk kez açıklayacağım

SEÇİM HABERLERİ  | 06.06.2018 17:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün size çok farklı bir proje ile geldim. Bugün size anlatacaklarımı hiçbir yerde anlatmadım ama detaylarını yarın Kanal D-CNN Türk ortak yayınında anlatacağım" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Biz seçim meydanlarında yaptıklarımızı, halen yapmakta olduklarımızı, yapacak olduklarımızı, 2023, 2051, 2071 vizyonlarımızı anlatıyoruz. Onlar sadece yıkmayı anlatıyorlar. Bugün size çok farklı bir proje ile geldim. Bugün size anlatacaklarımı hiçbir yerde anlatmadım ama detaylarını yarın Kanal D- CNN Türk ortak yayınında anlatacağım.

'PARLAMENTONUN İÇİNDEN KENDİ ARKADAŞLARINI KOVUYORSUN'

Şimdi Bay Kemal iki de bir tek adam tek adam diyor. Türkiye’de bir tek adam varsa o sensin. Parlamentonun içinden kendi arkadaşlarını kovuyorsun. Cumhurbaşkanı adayı olan arkadaşına ‘gel bakalım Muharrem’ diyorsun. Muharrem ne yapıyor, yenildin yenildin yenildin artık çekil diyor. Al birini vur öbürüne. Hiç farkları yok. Ama bizim böyle dertlerimiz var mı? Biz milletimizle birlikteyiz. Bunlara kalsa Türkiye’yi 1940’lara, 70’lere, 90’lara geri götürecekler.

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erdoğan cumhurbaşkanı Muğla kanal d cnn türk miting

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Ya Muharrem İNCE kibarlığı bırak Dinsizin hakkından imansız gelir derler ya bunun hakkından ancak sen gelirsin ver ağzının payını yeter artık.
Referandumla birlikte 4 kere verdiğim oyum sana haram zıkkım olsun...
2051'de Bilali rus uzay aracı ile marsa göndereceğiz gelmemek üzere:)
@bedirxan1842 edep yahu
herynımız projeden geçilmiyor zaten.aç milletin parası ile dev saray şimdi yazlık abidik gubidik stadlar çöken yollar .al elalemden parayı üretimi bitir gel bana borç para ile proje yap sonrada parasını yıne benden cıkar.baktın millet yemiyor ver din silahını nasıl olsa cahil cokk..müstahakmı müstahak
@oguzhan_eren_1981 cahil çok senin gibi, bir tek akıllı siz ve sizin gibiler zaten.
@oguzhan_eren_1981 halka müstehak mı müstehak diyorsunya Halk da diyor ki; acaba kim bu SALAK
atma recep din kardeşiyiz TAMAM olacak inşallah
Koltuk için yapmayacağın yok. Çerez parasını kucumserdiniz biraz çerez almaya kalk ne kadar para vereceksin bak..
ATATÜRK ün 15 yılda çamurdan savaşın içinden çıkardığı bir ülke demokrasinin barışın çağdaşlığın sembolü haline nasıl getirildiyse son16 yılda buna karşı bir antitez oalrak geliştirilen projede ise bir ülke nasıl karanlığa gömülür çamurun içine itilir çağdaşlığın gerisine düşürülür insanlıktan bi haber hale getirilir evet kabul ediyorum çok iyi bir proje olur.bunuda dünyada başarabilecek bir deha yoktur diye düşünüyorum.ekonomisi eğitimi tarımı hayvancılığı sanatı karanlıkların ötesine terk edilen başka bir ülke yoktur dünyada.
Benim cebim de param olmadıktan sonra ülkeyi japonyaya çevirsen ne olur ? Ben yaşamak istiyorum projelerini de al defolup git..
yine kim aldattı :D
Biz Gül CB sen BB iken Yargıtay töreninde Gül'e; tavuklara "gel bili bili" der gibi, işaret parmağının ucuyla hareket yaparak salondan kaçar gibi dışarı çıkarken, koskoca CB da peşine taktığını hiç unutmadık. Boşver gerisini, bunu anımsaman yeter.
yeni bir yalan buldu galiba ????
uzaya yapacakları yolun 6 şeritli olacağını müjdeleyecek birde yol kenarlarına 100 metrede bızdolabı koyacakmış
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