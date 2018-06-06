Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da böyle duyurdu: Yarın ilk kez açıklayacağım

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Biz seçim meydanlarında yaptıklarımızı, halen yapmakta olduklarımızı, yapacak olduklarımızı, 2023, 2051, 2071 vizyonlarımızı anlatıyoruz. Onlar sadece yıkmayı anlatıyorlar. Bugün size çok farklı bir proje ile geldim. Bugün size anlatacaklarımı hiçbir yerde anlatmadım ama detaylarını yarın Kanal D- CNN Türk ortak yayınında anlatacağım.

'PARLAMENTONUN İÇİNDEN KENDİ ARKADAŞLARINI KOVUYORSUN'

Şimdi Bay Kemal iki de bir tek adam tek adam diyor. Türkiye’de bir tek adam varsa o sensin. Parlamentonun içinden kendi arkadaşlarını kovuyorsun. Cumhurbaşkanı adayı olan arkadaşına ‘gel bakalım Muharrem’ diyorsun. Muharrem ne yapıyor, yenildin yenildin yenildin artık çekil diyor. Al birini vur öbürüne. Hiç farkları yok. Ama bizim böyle dertlerimiz var mı? Biz milletimizle birlikteyiz. Bunlara kalsa Türkiye’yi 1940’lara, 70’lere, 90’lara geri götürecekler.

