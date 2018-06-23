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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin İstanbul ve Ankara mitingine kaç kişinin katıldığı açıkladı!

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2018 18:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eyüpsultan ilçe mitinginde CHP'nin İstanbul ve Ankara mitinglerine katılan kişi sayısını açıkladı. Erdoğan konuşmasında İnce'ye yüklenerek, "Ankara'da 2 milyon dinleyiciye ulaştığını söyledi. Emniyetten rakamı aldım 75 bin. İstanbul 5 milyon, dedi. Emniyetten rakam aldım 280 bin. Bunların hayatı yalan, meslekleri yalan" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin İstanbul ve Ankara mitingine kaç kişinin katıldığı açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan ilçe mitinginde vatandaşlarla buluştu. Eyüpsultan meydanını dolduran kalabalığa seslenen Erdoğan, sağlık ve eğitim alanında atılan adımları anlattı.

"EMNİYETTEN RAKAMI ALDIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin Ankara ve İstanbul mitinglerine katılımla ilgili olarak, "Ankara'da 2 milyon dinleyiciye ulaştığını söyledi. Emniyetten rakamı aldım 75 bin. İstanbul 5 milyon, dedi. Emniyetten rakam aldım 280 bin. Bunların hayatı yalan, meslekleri yalan. Bunlarda dürüstlük yok. Aldatamayacaksınız. Yarın milletim gerekin dersi verecek" ifadelerini kullandı.

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cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP istanbul mitingi miting

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
çatla hemi 5 milyon kişi vardı Çoğu Yollardaydı
miting alanı 1 milyon 200 bin m2. m2 ye 2 kişi düşse 2.400.000 eder miting alanının yanıda aynı şekilde dolu olduğuna göre eder 4.800.000 bin. kim yalancıymış ?
BİZ FENERLİLER AZİZDEN KURTULDUK RAHATLADIK UMARIM TÜRKİYE SENDEN KURTULUR RAHATLAR
2 milyon 5 milyon siz ne içiyorsunuz ya torbacınızı arayıp teşekkür edin
5 milyon yalan 8 milyon çünkü olmasın bi yerimle deve izi yaparım
BELLİKİ ZORDA TAYİP ARTIK CAMUR ATIYOR MİTİNGLERE :)))))
Ver mehteri ince ince...
Erdoğan'ın ve Ince' nin Istanbul mitingi fotoğrafları karşılaştırıldığı zaman Ince'deki yoğunluk görülüyor.Erdogan'in mitingi 1 milyon 300 bin kişi olarak açıklandı, peki ya gorsel olarak daha fazla kalabalığı içeren Incenin mitingine bakinca nasıl oluyor da tam 17 kat daha daha aşağı bir rakam olan 280.000 kişi olarak açıklama yapılabiliyor? Bari 280 bin diye salliyorsunuz biraz usturuplu sallayın 1 da milyom kişi falan vardı deyin de gulmeyelim. Beynimizle dalga mı geciyorsunuz?
senin neren doğru acaba 15 yıldır ülkeyi 50 sene geri attınız yobazlar
kimin mitingine kaç kişi gitti bu niye önemli arkadaş işi gücü bıraktın emniyetten sayı mı aldın ?
Sayin Cumhurbaşkanim maltepe de 280 bin kişi mitinge katilsa siz tv kanallarin da koalisyondan bahsetmezsiniz sizde görüyorsunuz gercekleri kaybetmeyi kabullenmekte erdemliktir
emniyet yalan söylemiş.incenin mitingleri seninkilerden fazla insan topluyor hem incenin devlet desteği yok gidicisin pazartesi türkiye orta çağa karanlığından tekkelerin tarikatların vesayetinden kurtulacak
doğru saydın mi olum bak git bi daha bi bak yanlışlık vardir yoksa sayıyı biraz sıfırlayın
2.600.000.000 + küsürat... metre kareye 4 kisi hesapladim... 80.000 + yollar ve bos alanlar... 300.000 + küsürat... gidip gelenlerle beraber... yani minimum iki bucuk milyon insan vardi...
bizim millet gerizekalı erdoğan diyorki yenikapı 1.500.000 maltepe 2.000.000 kendi ağzıyla konuşması var,işin tuhafı bakanda orda izliyor.bunlar ne yapacaklarını şaşırdı,kızılaya gelince akp 19 mayısı doldurdu yüzbinde burda dediler 19 mayıs oturak sayısı 19.523 saha zemini de taş çatlasa 25.000 alır dışarıda adam yok,sahne stadın saatli tarafında kurulu orda izleyende yoktu,eğer 19 mayıs 100.000 leri alıyorsa yalan 1.. dün tandoğan da emniyet amirinin ağzından çıkan 1.700.000 geçti müdürüm sözüydü saat 18.35 de,şimdi kimse kandırmasın kendini bu sefer heycanları yok kaçma derdindeler..
Hükümet topu tüfeği almış, işi gücü bırakmış İncenin mitinglerini takip eder olmuş. Demek ki doğru yoldasın Yiğidim :)
Hadi diyelim 5 milyon değildi ben izledim alanının yanlarında arkasında bile yüzbinler vardı be rahat 2 milyon vardı:)mersin mitingine baktım öyle ankara öyle izmir öyle gündoğdu meydanını bilirim baya geniş bir alan milyonlar sığar oraya izmir yobaz da değil severim gezerim:)ama sen 50 bin 70 bin diyorsun o zaman senin yeni kapıda 100 bin vardı....Arkadaşlar aa ahaber gibi siyasiler var şimdiden sandıklara iyi sahip çıkın bunlar çalmaya niyetli:)
Sayın Cumhurbaşkanımızın hiç yalan söylediğini duymadım, biraz abartmış bile aslında 2 bin kişi Ankarada 3 bin kişi de İstanbulda. Siz Cumhurbaşkanından daha mı bileceksiniz. Ben gözümle görsem bile Cumhurbaşkanımız görmediyse hayal görmüşüm derim.
SOğaN, patetes uçuyor, bunlar da yalan! dünya lideri! ince ince korkuya kapılıp tüm sorunları hallederek ince ile yatıp ince ile kalkar oldu gari! her bir derde deva var amma ince korkunun yok:))
Demek ki Erdoğan miting yaptığında 2 milyon kişilik olan alan İnce miting yaptığında 80.000 kişiye düşüyor. Sonuç: 1) Akp ya kendi mitingleri ile ilgili ya da bu miting ile ilgili yalan söylüyor. 2) Hem Akp hem de İnce yalan söylüyor. Miting alanı gerçekten 2 milyon kişi almıyor. 3) Akp liler çapsız, alan 2 milyon alıyor. İnceyi destekleyenler çaplı ancak 80.000 kişi sığabiliyorlar. 4.) Körler sağırlar birbirini ağırlar
Korkunun ecele faydası yok önceki seçimlerde emniyetten rakam almıyordun çünkü sana oy verecekler daha fazlaydı şimdi kendi de görüyor korkudan kaç kişi var diye bide emniyete soruyor ??????(?'?(
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