Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV - Star Tv ortak yayınında flaş açıklamalar: 24 Haziran seçimleri birinci turda bitecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Star Tv - NTV ortak yayınında. Erdoğan, yeni dönemde nasıl bir Türkiye düşlüyor? Türkiye'nin rotasını nasıl çiziyor? Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarının iddialarını ve propagandalarını nasıl değerlendiriyor? İşte Erdoğan'ın, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'e yaptığı açıklamalardan satır başları; 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tabi bu bizden kaynaklanan bir durum değil. 18 ay gibi bir süreç söz konusuydu. Fakat ana muhalefet sürekli bir erken seçim talebi içinde oldu. Daha sonra şu anda Cumhur İttifakı’nı oluşturduğumuz sayın Bahçeli’nin de böyle bir talebi zuhur edince biz arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. Fakat grup toplantısını yaptığım günün erkesinde de benim sayın Bahçeli ile bir randevum vardı. Bu açıklama da yapılınca ben hemen gerek sayın başbakan gerek icradan arkadaşlarımla kısa bir görüşme yaptık. Bu görüşme ile birlikte de ben grup konuşmamda buna değinmemle birlikte biz bu adımı artık atalım dedik. Arkadaşlarla görüşmeyi ayıp daha sonra bu adımı atma kararı verdik. Bir defa sürekli Türkiye’yi bir erken seçim karmaşası ve dedikodusu içinde tutmamın piyasalarda meydana getirdiği olumsuzluklar söz konusu. Aslında bizim ekonomik olarak Türkiye’nin durumunda bir sıkıntımız söz konusu değil. Ama tabi bu uluslararası piyasalara pek olumlu bir yansıma yapmıyordu. Onlar yine burada bir puslu havayı sevdiler. Biz 2019’da zaten bakanlık sistemine geçiyoruz. 16 Nisan’da bunun ilk adımını zaten attık. Ama asıl büyük adım 2019’da olacaktı. Baktık bunlar baya hevesliler baya kararlılar böyle bir Cumhur İttifakı da oluşunca bu adımı atalım dedik. Arkadaşlarımın da bu konudaki kararlılığı ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin kararlılığı BBP’nin biz sürece katılıyoruz demesiyle bu adımı atmış olduk.

'SEÇİM BİRİNCİ TURDA BİTECEK' Erken seçim kararı bizden kaynaklanmadı. Muhalefet sürekli erken seçim çağrısı yapıyordu. Türkiye'yi erken seçim dedikodusu içinde tutmak istemedik. Meydanların dilini iyi bilirim, hayatım meydanlarda geçti. Partimizi kurduğumuz andan itibaren durmaksızın çalıştık. Şu anda da kamuoyu araştırmalarına baktığımızda bir sıkıntı söz konusu değil. Seçimin birinci turda açık ve net biteceği görünüyor. 300'ün üstünde millevekili bekliyoruz. Yeni sitemle bir çok parti kenara koyulacaktır. 'İHTİMALLLER ÜZERİNE SİYASET YAPMAM' Ben inanıyorum ki bu 50+1 konusu bundan sonraki süreçlerde Türkiye'de birçok siyasi partiyi de bu seçimlerden sonra bir kenara koyacaktır. İhtimaller üzerine siyaset yapmam, milletime güveniyorum. Meydanların dili yalan söylemez, Meclis'e yansıyacaktır. Şehir hastanelerimle övünüyorum. Türkiye 16 yıl içerisinde sınıf atladı. 7-8 bakanlık durumunu koruyacak, diğerleri birleşebilir. Son bir hafta Türkiye nasıl yönetilecek onu açıklayacağız.Yeni sistem Türk tipi, bize has olacaklar. 'İNCE NAMUSUYLA İSİM VERSİN' İnce yalan söylüyor. bunu ispat etmezsen namertsin dedim. Dava açtım, bu gidişle çok dava açacağız. Siyasi rant elde etmek istiyor, özür dileyeceksin arkadaş. Biz icazeti kimden alacağımızı çok iyi biliriz. Milletimin verdiği kararla iktidar olduk. İnce namusluysa isim versin. 85 koliyi ABD'nin Adalet Bakanlığı'na teslim ettik.