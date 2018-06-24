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Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 13:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul'da kullandı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada seçime katılımın şimdiden yüzde 50'nin üzerinde vatandaşın oy kullandığını belirterek 'Bu seçimlerle birlikte Türkiye demokratik bir devrimi gerçekleştiriyor' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Erdoğan oyunu kullanacağı okula eşi Emine Erdoğan ve torunlarıyla birlikte geldi. Erdoğan'a Enerji Bakanı Berat Albayrak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir heyet de eşlik etti.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Şuan itibariyle yüzde 50'yi aşkın bir seçmenin oy kullandığını öğrendik. Aldığım bilgiler katılımın iyi olduğunu gösteriyor. Bu seçimlerle birlikte Türkiye demokatik bir devrimi gerçekleştiriyor. Artık Türkiye münasır medeniyetler seviyesine çıkıyor. Tüm vatandaşlarımın katılımın yüksek olmasının bir hassasiyet olduğunu düşünüyorum. Şuana kadar ciddi bir sıkıntının olmadığını öğrendik. Hatyırlı olsun.

Sonuçların bir bölümünü İstanbul'da daha sonra da Ankara'da takip edeceğim.


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Anahtar Kelimeler:
erdoğan cumhurbaşkanı oy kullanma Üsküdar istanbul

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