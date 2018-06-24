Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Erdoğan oyunu kullanacağı okula eşi Emine Erdoğan ve torunlarıyla birlikte geldi. Erdoğan'a Enerji Bakanı Berat Albayrak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir heyet de eşlik etti.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Şuan itibariyle yüzde 50'yi aşkın bir seçmenin oy kullandığını öğrendik. Aldığım bilgiler katılımın iyi olduğunu gösteriyor. Bu seçimlerle birlikte Türkiye demokatik bir devrimi gerçekleştiriyor. Artık Türkiye münasır medeniyetler seviyesine çıkıyor. Tüm vatandaşlarımın katılımın yüksek olmasının bir hassasiyet olduğunu düşünüyorum. Şuana kadar ciddi bir sıkıntının olmadığını öğrendik. Hatyırlı olsun.

Sonuçların bir bölümünü İstanbul'da daha sonra da Ankara'da takip edeceğim.



