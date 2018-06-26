Cumhurbaşkanı Erdoğan referandumda ‘Hayır’ diyen illeri de ikna etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2014’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından bir kez daha halk tarafından seçilerek Türkiye’yi 2023’e kadar yönetme hakkını elde etti. 2014’te yüzde 51 oy alan Erdoğan, bu kez yüzde 52 ile yarışı önde tamamladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile girilen ilk seçimi kazanan Erdoğan, yürütme erkinin başına geçmiş oldu.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre; sistemin oylandığı 16 Nisan 2017’de yapılan referandum, yüzde 51 “Evet” oyuyla geçmişti. Bu referandumda, Ankara, İstanbul, Antalya, Eskişehir, Mersin, Adana, Hatay, Denizli, Manisa, Balıkesir gibi büyükşehirlerde “Hayır” oyları önde çıkmıştı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne olumlu oy vermeyen bu büyükşehirlerde de birinci olmayı başardı. Referandumda, “Hayır” diyen Muğla, Aydın ve İzmir’de CHP’nin adayı Muharrem İnce birinci oldu. Yine “Hayır” cephesinde yer alan Mardin, Diyarbakır ve Van’da da HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş ipi önde göğüsledi.

Erdoğan, kullanılan yaklaşık 50 milyon oyun 26 milyonundan fazlasını aldı. 23’ü büyükşehir statüsünde olmak üzere toplam 63 ilde Erdoğan rakiplerini geride bıraktı. Bayburt, Gümüşhane, Rize, Çankırı ve Aksaray Erdoğan’a yüzde 75’in üzerinde destek verdi. Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesine bakıldığında Erdoğan, sadece Ege’de CHP’li rakibi Muharrem İnce’nin gerisinde kaldı. Erdoğan, diğer 6 bölgede seçimin galibi oldu. Erdoğan’a en yüksek destek yüzde 65 ile memleketi Rize’nin de bulunduğu Karadeniz Bölgesi’nden geldi.