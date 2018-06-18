Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da böyle duyurdu: Çarşamba ve perşembe günü yeni yönetim sistemini açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, 'akşam ilginç bir çekim yapacağım' dedi.
İşte Erdoğan'ın sözleri;
YENİ YÖNETİM SİSTEMİNİ AÇIKLAYACAĞIM
Buradan Ordu’ya gidiyorum, akşam ilginç bir çekim yapacağım. İnşallah Çarşamba ve Perşembe iki önemli programımı var televizyonda. Savunma sanayi bu akşam. Ama dediğim gibi Çarşamba Perşembe bu çekimler de anonsunu yapacağız. Buralarda yeni yönetim sistemini açıklayacağım.
ERDOĞAN ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Haziran çarşamba günü Mardin ve Şanlurfa, 21 Haziran perşembe günü ise Gaziantep'te programı bulunuyor.
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