HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da böyle duyurdu: Çarşamba ve perşembe günü yeni yönetim sistemini açıklayacağım

SEÇİM HABERLERİ  | 18.06.2018 17:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba ve perşembe iki önemli televizyon programına katılacağını söyledi ve “Buralarda yeni yönetim sistemini açıklayacağım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da böyle duyurdu: Çarşamba ve perşembe günü yeni yönetim sistemini açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, 'akşam ilginç bir çekim yapacağım' dedi.

İşte Erdoğan'ın sözleri;

YENİ YÖNETİM SİSTEMİNİ AÇIKLAYACAĞIM

Buradan Ordu’ya gidiyorum, akşam ilginç bir çekim yapacağım. İnşallah Çarşamba ve Perşembe iki önemli programımı var televizyonda. Savunma sanayi bu akşam. Ama dediğim gibi Çarşamba Perşembe bu çekimler de anonsunu yapacağız. Buralarda yeni yönetim sistemini açıklayacağım.

ERDOĞAN ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜ GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Haziran çarşamba günü Mardin ve Şanlurfa, 21 Haziran perşembe günü ise Gaziantep'te programı bulunuyor.

PARTNERKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzaraKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzara
YSK Başkanı Sadi Güven yurtdışında kullanılan oy sayısını açıkladıYSK Başkanı Sadi Güven yurtdışında kullanılan oy sayısını açıkladı
Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafıMuharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan Samsun mitingi yeni yönetim sistemi Samsun

En Çok Okunan Haberler

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Diğer Haberler
YSK Başkanı Sadi Güven yurtdışında kullanılan oy sayısını açıkladı

YSK Başkanı Sadi Güven yurtdışında kullanılan oy sayısını açıkladı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar

Abdullatif Şener: MHP'den oy alamayacağını Erdoğan da biliyor

Abdullatif Şener: MHP'den oy alamayacağını Erdoğan da biliyor

24 Haziran seçimlerine az bir süre kala MHP'de toplu istifa şoku: Bu bozuk çarkta yer almayacağız

24 Haziran seçimlerine az bir süre kala MHP'de toplu istifa şoku: Bu bozuk çarkta yer almayacağız

Meral Akşener'den Aksaray Valisi ve Emniyet Müdürü'ne çok sert tepki

Meral Akşener'den Aksaray Valisi ve Emniyet Müdürü'ne çok sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.