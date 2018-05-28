Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim özel yayınında soruları yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir mitinginde "Söylediği tüm bilgiler yanlış, dürüst ve samimiysen MİT'e başvur. Sana bu bilgiyi aktaran kim? Amerika mı, Amerika'nın yetkilileri mi? Hayatları böyle. FETÖ ile ilgili Amerika'ya verdiğimiz 85 koliye 'gazete kupürü' diyor. Zavallı. Adalet Bakanlığımızın resmi tutanakları o kolilerin içerisinde, o resmi tutanakların yanında tabii ki gazete kupürü de var. Adamların hayatı yalan üzerine kurulu" demiş ve Habertürk yayınında bazı şeyleri belgeleriyle açıklanayacağını söylemişti.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ben ekonomi tahsili gördüm o günden bugüne hocalarımız bize özellikle 'ekonomi cesaret ister' derlerdi. Daha sonra ben siyasi hayatımda ona şunu ilave ederdim; hayatta siyasette cesaret işidir. Bunu göze alamayan buna hiç girmesin. Belli bir bedeli ödemeyi göze alacaksın.

Biz 81 ili dolaştık. Muhalefetin böyle birşeyi olmadı. Bağlumdaki ziyaretimizde gittik gayet güzel vatandaş bizi bağrına basıyor.

Bu biraz da arkadaşlarımızn kendi tercihleri. Onlar farklı düşünceler içinde de olmuş olabilirler. Siz aday olmayın diye böyle bir şey söz konusu değil.