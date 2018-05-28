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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim özel yayınında soruları yanıtlıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 28.05.2018 23:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak yayınında Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş'in sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim özel yayınında soruları yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir mitinginde "Söylediği tüm bilgiler yanlış, dürüst ve samimiysen MİT'e başvur. Sana bu bilgiyi aktaran kim? Amerika mı, Amerika'nın yetkilileri mi? Hayatları böyle. FETÖ ile ilgili Amerika'ya verdiğimiz 85 koliye 'gazete kupürü' diyor. Zavallı. Adalet Bakanlığımızın resmi tutanakları o kolilerin içerisinde, o resmi tutanakların yanında tabii ki gazete kupürü de var. Adamların hayatı yalan üzerine kurulu" demiş ve Habertürk yayınında bazı şeyleri belgeleriyle açıklanayacağını söylemişti.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ben ekonomi tahsili gördüm o günden bugüne hocalarımız bize özellikle 'ekonomi cesaret ister' derlerdi. Daha sonra ben siyasi hayatımda ona şunu ilave ederdim; hayatta siyasette cesaret işidir. Bunu göze alamayan buna hiç girmesin. Belli bir bedeli ödemeyi göze alacaksın.

Biz 81 ili dolaştık. Muhalefetin böyle birşeyi olmadı. Bağlumdaki ziyaretimizde gittik gayet güzel vatandaş bizi bağrına basıyor.

Bu biraz da arkadaşlarımızn kendi tercihleri. Onlar farklı düşünceler içinde de olmuş olabilirler. Siz aday olmayın diye böyle bir şey söz konusu değil.

Parlamentodan kabineye alınacak olan arkadaşlar sebebiyle o sayı azalıyor.

Parlamentodan istifa ederek kabineye bakan alırsanız onu parlamentoda kaybediyorsunuz. Ağırlıklı olarak kabineyi dışarıdan oluşturacaksınız. Parlamentodaki sayı çok önemli. Güçlü hükümet diyorsak güçlü meclis ile oluşturacaksınız. Buradaki sayı bu bakımdan çok önemli.

ERDOĞAN'IN KAÇ BAŞKAN YARDIMCISI OLACAK?

Bu süreç içerisinde değişebilir. Hedef bir ya da iki başkan yardımcısı.


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