Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir mitinginde İbrahim Tatlıses sürprizi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de partisinin 24 Haziran seçim mitinginde vatandaşlara hitap etti. Miting sırasında İbrahim Tatlıses sürprizi yaşandı. Erdoğan, mitinge katılım gösteren Tatlıses'i kürsüye çağırarak 'Yaylalar yaylalar' şarkısına eşlik etti. Erdoğan, Tatlıses'in AK Parti'den İzmir milletvekilliği için aday adaylığına da vurgu yaptı. Erdoğan, konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert tepki gösterdi. Erdoğan'ın açıklamaları: Ben de bugün, sana tüm yüreğimle, tüm kalbimle geldim İzmir. Bizim bugüne kadar İzmir'e kendimizi tam olarak anlatamadığımıza inanıyorum. Kalpten kalbe giden yolları artık açık etmenin zamanı geldi. Bu defa İzmir'le aramızdaki tüm perdelerine kaldıracak, bütün zincirleri kıracağız. İzmir AK Parti iktidarlarının diriliş hamlelerine şahitlik etmiştir. 24 Haziran'da şahlanışın sembol şehri olarak da tarihe geçecektir. Ey İzmir, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmeye hazır mıyız? Biz bugüne kadar birilerinin yaptığı gibi İzmir'i, İzmir halkının değerlerini istismar etmedik. Korku ve tahrik siyaseti ile İzmir'in üzerine karabasan gibi çökenler bu şehre ne vermişlerdir. Hangi eserleri ile hangi hizmetleri ile İzmir'in geleceğine katkıda bulunmuşlardır. AK Parti'nin İzmir'e ve halkına en küçük bir zararı, en küçük bir baskısı dokunmuş mudur? Biz İzmir'de de demokrasinin, temel özgürlüklerin genişletilmesi için vargücümüzle çalıştık. Sadece belli bir kesimin değil, tüm vatandaşlarımızın demokrasi hakkı olduğunu söylemek suç mudur? Özgürlüklerin belli bir grubun değil, herkesin hakkı olduğunu, bunları savunmak ve bununla mücadele etmek suç mudur? Eğer bunlar suçsa evet bizim suçumuz büyük, hem de çok büyük.

'LAİKLİK' VURGUSU



Partimizin programında laikliği demokrasinin vazgeçilmez şartı olarak gördüğümüz açıkça yazıyor. Tüm Hıristiyan, Musevi cemaatinin, hepsinden de en özgür dönemlerini AK Parti iktidarlarında yaşadıkları cevabını alırsınız. Bizim kimsenin inancı ile bir derdimiz yok. Bizde Alevi-Sünni ayrımı da yok. Bizim böyle bir derdimiz yok. Dinin siyasete alet edilmesine kesinlikle karşıyız. FETÖ'ye karşı 17-25 Aralık'ta mücadele ettik. CHP'yi bize karşı yumruk atarken bulduk. "SEN DARBECİSİN"



Ben Marmaris'ten İstanbul'a hareket ettim, havalimanına geldğimde on binler Atatürk Havalimanı'ndaydı. Meğerse ben 01:20'de oraya indiğimde 23:15'te bay Kemal oraya gelmiş, tanklar korumaya almışlar. Oradan Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Darbe olursa tankın önüne önce ben çıkarım diyen kişi bu defa tankların korumasında havalimanından çıkıyor. Yandın bay Kemal yandın, sen darbe karşıtı değil, darbecisin. Genelkurmay Başkanımızı darbeciler götürdüğü için Genelkurmay Başkanlığı'na da atamayı oradan yaptım. Şu andaki 2. Başkanı vekaleten atadım. Sayın Başbakan ile de irtibat halinde oldum. Başbakan'ın Ilgaz Tüneli'ne saklandığını söylüyorlar. Eğer, tünellere saklanacak olanlar varsa başınızdaki adam saklananlardan bir tanesi. Ama o tünel bulamadı, Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Kendileri ile istişare ederek o geceyi yönettik. Biz Allah'ın izni ile ölümü korkutarak bu yolda yürüdük.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI



Buraya gelirken rakamları aldım. Son rakamları veriyorum. Afrin'de etkisiz hale getirilenlerin sayısı 4 bin 305'e ulaştı. Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 372. Bitmedi, yurt içinde Cudi'de, Gabar'da vs. etkisiz hale getirilenlerin sayısı 281. "ANA MUHALEFET VE ONUNLA AYNI TELDEN ÇALANLARIN SAVRULMALARI..."



Ey İzmir, 24 Haziran'da bu tembellere, bu istismarcılara derslerini veriyor muyuz? 24 Haziran'da tercihimizi hizmetten, projeden, icraattan yana kullanıyor muyuz? İşte bana göre gerçek İzmir bu. İzmir'in özlediği tablo bu. Türkiye'nin ihtiyacı olan duruş bu. 24 Haziran İzmir için de bir milat olacaktır. Erken seçim kararının ilan edildiği 18 Nisan'dan bugüne kadar hadiseleri sizler de takip ettiniz. Ana muhalefetin ve onunla aynı telden çalanların nasıl savrulmalar yaşadıklarını gördünüz değil mi? Muhalefetin aradan geçen 1 yılı aşkın sürede ne Cumhurbaşkanı adayları ile ilgili ne de seçimde millete söyleyecekleri ile ilgili en küçük bir çalışmaları olmadığı ortada. Biz, seçimlerin 2019'da yapılacağı hesabıyla hareket etmemize rağmen Cumhurbaşkanı adayımızdan yeni yönetim mimarimize kadar söz vererek göreve başlamıştık. MHP ile ittifak kararımızı ilan etmiştik. Şu anda bu meydanda cumhurun ittifakı var. Derdimiz, cumhur.Yani milletin ittifakını sağlayalım.