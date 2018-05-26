Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

AVRUPA'YA MİTİNG TEPKİSİ Erzurum, buradan öyle bir ses verin ki, Anadolu'nun dört bir yanında duyulsun. Hatta dünyanın dört bir yanında bize dost olan kalpleri ferahlatsın. Avrupa'da HDP'ye miting yapma müsaadesi veren yönetimler AK Parti'ye oralarda müsaade etmiyorlar. İsteseniz de istemesiniz de Bosna Hersek size yetti. Şimdi de Erzurum'dayız. Dadaşlar size yeter. Vakit birlik vakti. Vakit Türkiye vakti. Unutmayın, yaparsa yine AK Parti yapar. İnşallah, sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Hiç endişeniz olmasın. Erzurum bizim Anadolu'daki güzel başlangıcımızın adeta amentüsüdür. Hanımların coşkusu tartışılmaz. Kale içeriden fethedilir.

Biz, millet olarak bu topraklarda hep güzel başlangıçlar yaptık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçim startını Erzurum'dan verdi. Erdoğan, Muharrem İnce'nin yerli otomobil sözlerine tepki gösterdi. Rusya ile doğalgaz anlaşmasının detaylarını 'müjde' diyerek açıklayan Erdoğan, "2015-2016'da geçerli olmak üzere yüzde 10.25 oranında fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. Ülkemize indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak" dedi.

Evden çıkarken torunuma dedim ki; "Eymen, Rabiayı göster" dedim. O da yaptı. Siz de hazır mısınız? Tek millet, tek bayrak , tek vatan, tek devlet.,

MUHARREM İNCE'YE OTOMOBİL TEPKİSİ



Çıkmış bir tanesi diyor ki, "ben araba maraba üretmem". Benim için, '20 yıl geriden takip ettiğimi' söylüyor. Ondan sonra da Almanya'da otomobil fabrikasını ziyaret etmiş. Öbürü de diyor ki Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım. Sizin zaten hayatta bu ülkede yaptığınız bir şey yok ki. Siz zaten 24 Haziran'da benim aziz milletim, kime yürü diyeceğini biliyor.

"DİĞER ADAYLAR GİBİ PALAVRA MI ATAYIM?"



Ben size diğer adaylar gibi gelip de huzurunuzda palavra mı atayım? Atmam, yapılacak şeyi zaten yaptık, yapıyoruz, yaparız. Biz bugüne kadar hiçbir zaman ne aldatan olduk ne aldanan olduk.,

KORUCULARIN MAAŞLARINA İYİLEŞTİRME



Güvenlik korucularının maaşlarında 135 liralık bir iyileştirme daha yapılacak.

"BİR MÜJDEYİ DAHA PAYLAŞMAK İSTİYORUM"



Sizlerle bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Rusya'dan Mavi Akım ve batı hattından aldığımız doğalgazın fiyatında 2015 yılında indirim talep etmiştik. Karşılanmayınca uluslararası tahkime başvurmuştuk. 2015-2016'da geçerli olmak üzere yüzde 10.25 oranında fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. Ülkemize indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak.