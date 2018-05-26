Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçim startını Erzurum'dan verdi. Erdoğan, Muharrem İnce'nin yerli otomobil sözlerine tepki gösterdi. Rusya ile doğalgaz anlaşmasının detaylarını 'müjde' diyerek açıklayan Erdoğan, "2015-2016'da geçerli olmak üzere yüzde 10.25 oranında fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. Ülkemize indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak" dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Biz, millet olarak bu topraklarda hep güzel başlangıçlar yaptık.
AVRUPA'YA MİTİNG TEPKİSİ
Erzurum, buradan öyle bir ses verin ki, Anadolu'nun dört bir yanında duyulsun. Hatta dünyanın dört bir yanında bize dost olan kalpleri ferahlatsın. Avrupa'da HDP'ye miting yapma müsaadesi veren yönetimler AK Parti'ye oralarda müsaade etmiyorlar. İsteseniz de istemesiniz de Bosna Hersek size yetti. Şimdi de Erzurum'dayız. Dadaşlar size yeter. Vakit birlik vakti. Vakit Türkiye vakti. Unutmayın, yaparsa yine AK Parti yapar. İnşallah, sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Hiç endişeniz olmasın. Erzurum bizim Anadolu'daki güzel başlangıcımızın adeta amentüsüdür. Hanımların coşkusu tartışılmaz. Kale içeriden fethedilir.
Evden çıkarken torunuma dedim ki; "Eymen, Rabiayı göster" dedim. O da yaptı. Siz de hazır mısınız? Tek millet, tek bayrak , tek vatan, tek devlet.,
MUHARREM İNCE'YE OTOMOBİL TEPKİSİ
Çıkmış bir tanesi diyor ki, "ben araba maraba üretmem". Benim için, '20 yıl geriden takip ettiğimi' söylüyor. Ondan sonra da Almanya'da otomobil fabrikasını ziyaret etmiş. Öbürü de diyor ki Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım. Sizin zaten hayatta bu ülkede yaptığınız bir şey yok ki. Siz zaten 24 Haziran'da benim aziz milletim, kime yürü diyeceğini biliyor.
"DİĞER ADAYLAR GİBİ PALAVRA MI ATAYIM?"
Ben size diğer adaylar gibi gelip de huzurunuzda palavra mı atayım? Atmam, yapılacak şeyi zaten yaptık, yapıyoruz, yaparız. Biz bugüne kadar hiçbir zaman ne aldatan olduk ne aldanan olduk.,
KORUCULARIN MAAŞLARINA İYİLEŞTİRME
Güvenlik korucularının maaşlarında 135 liralık bir iyileştirme daha yapılacak.
"BİR MÜJDEYİ DAHA PAYLAŞMAK İSTİYORUM"
Sizlerle bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Rusya'dan Mavi Akım ve batı hattından aldığımız doğalgazın fiyatında 2015 yılında indirim talep etmiştik. Karşılanmayınca uluslararası tahkime başvurmuştuk. 2015-2016'da geçerli olmak üzere yüzde 10.25 oranında fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. Ülkemize indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak.
Çıkmışlar meydanlarda konuşuyorlar. Ne konuşuyorsunuz? Benim 4 çocuğumun dördü de okul kapılarında çok çile çekti.
"DİĞER ADAYLAR İKİ HAFTADIR MEYDAN MEYDAN DOLAŞIYOR"
Diğer Cumhurbaşkanı adayları iki haftadır meydan meydan dolaşıyorlar. Üzülüyoruz. Tek bir projelerini duydunuz mu? Tek bir olumlu sözlerini duydunuz mu, bu adayların? Çünkü, bunların heybeleri boş.
Ana muhalefetin adayı yerli otomobilden, Kanal İstanbul'a kadar ne kadar projemiz varsa hepsini iptal edeceğini söylüyor. Almanya'daki fabrikayı gezeceğine git, bizim fabrikalarımızı, ATAK helikopterlerinin yapıldığı fabrikaları gez. Gör bakalım, Türkiye neler yapıyor.
"PARANIZI TL'YE YATIRIN" ÇAĞRISI
"Bu ara birileri ülkemize çöreklendi, Gezi'de olduğu gibi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız" diyen Erdoğan, "Yastığının altında doları, avrosu olan kardeşlerim gidin paranızı TL'ye yatırın" çağrısında bulundu.
'BU OYUNLARI BOZMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ'
Parti için verdikleri mücadeleyi Türkiye'nin geleceği için vermiyorlar. Siyaset mühendisliği hesaplarına öyle dalmışlar ki pusulayı iyice şaşırdılar. Bir bakıyorsunuz 15 milletvekilini paketleyip başka partiye postalıyorlar. Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapan kim? Şayet Erdoğan oradan inecekse bunu yapacak olan da millet. Bu oyunları daima milletimizle bozduk, bozmaya da devam edeceğiz. 24 Haziran'da da aynısı olacak. Erzurum, 24 Haziran'da yapmak değil yıkmak için gelenlere cevabını veriyor muyuz? Ayak oyunlarıyla ülkeyi teslim almaya çalışanlara günlerini gösteriyor muyuz? Aslı dururken karikatürünü öne sürenlere dersini veriyor muyuz?"
'ÇOK KISA SÜREDE KUR BALONU SÜRECEK'
7,4 büyüme oranıyla dünyanın bir numarası olduk. Biz George'un Soros'un değil, Allah'ın kuluyuz. Biz içimizdeki alçakları temizleyip daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı ile terör zincirini paramparça ettik, etmeye de devam edeceğiz. Baktılar Türkiye'yi dize getiremiyorlar bu kez ekonomik savaş ilan ettiler. Yatırımcıları korkutmak için olmadık oyunlara başvuruyorlar. 36 milyar dolarla bu işe girdik ama şimdi 161 milyar dolar ihracatımız var. Nereden nereye geldik. Bu yıl sonu itibarıyla 40 milyon turist alacağız. Türkiye'nin varlıkları borçlarının çok çok üstünde. Açıkladığımız her müjdenin kaynağı hazır. Dövizdeki oyunları da kısa sürede boşa çıkaracağız. ey finans sektörü, yatırımcımıza bu tür manipülasyonlar yaparsanız bedelini ağır ödersiniz. Yerli ve milli olmak demek paramıza sahip çıkmak demektir. Milletinden ricam paranıza sahip çıkın. Paralarını dolara Euro'ya yatırmayın. Çok kısa sürede kur balonunu söndüreceğiz.
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