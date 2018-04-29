Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! AK Parti'de süre uzatıldı

Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde aday gösterilecek isimlerin tespiti için yoğun çalışma yürüten siyasi partiler, milletvekili aday adaylarından alacağı ücretleri de belirledi.

AK Parti'de, 24 Nisan'da başlayan aday adaylığı başvuruları, yarın sona erecekti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla süre, 2 Mayıs'a kadar uzatıldı. Başvurular, Genel Merkez ve il başkanlıkları üzerinden yapılabiliyor.

AK Parti, adaylık başvurusu için özel aidat olarak erkek adaylardan 6 bin lira, kadın ve genç adaylardan 3 bin lira, engellilerden ise bin lira alıyor. Başvuruların sona ermesinin ardından AK Parti'de, 3-4 Mayıs'ta temayül yoklaması yapılacak.

İLK 4 GÜNDE 3 BİN 500 KİŞİ BAŞVURDU



AK Parti'den milletvekili olmak isteyen aday adaylarının müracaat süreci devam ediyor. Aday adayları, parti genel merkezinin yanı sıra il başkanlıklarına başvurularını yapıyor. AK Parti'ye, milletvekili aday adaylığı için 4 günde toplam 3 bin 500 kişi müracaat etti. Başvuru ücretini bankalara yatırmayan adaylar, il başkanlıklarına elden ödeme yapabilecek.

2-3 MAYIS'TA TEMAYÜL YOKLAMASI YAPILACAK



Başvuruların tamamlanmasının ardından, adaylık değerlendirmesine alınacaklarla ilgili ön incelemeye katkı sağlaması amacıyla teşkilat mensuplarının görüşünü öğrenmek için teşkilat temayül yoklaması gerçekleştirilecek. 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak yoklamalar, 10.00-16.00 saatleri arasında il başkanlıklarınca belirlenen uygun salonlarda yapılacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da birden fazla salonda yoklama olabilecek.