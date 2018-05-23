Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'de açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayın programında 24 Haziran seçimlerini ve gündemi değerlendiriyor.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
İlk mitingimizi Erzurum'da başlatacağız. Çok çok farklı olacağını hissediyorum. Cumartesi oradayız.
Yarın beyannamemizi açıklamak suretiyle, beyanname içerisinde ne var ne yok, tüm vatandaşlarımıza anlatacağız.
31 miting gerçekleştireceğiz, bazı ilçelerde de mitinglerimiz olacak.
(Evinizde iftar yapacak mısınız' sorusuna) İftarı yapmazsak sahuru muhakkak evde yapacağız.
ADAYLARIN SEÇİMİ
İki önemli komisyon kurduk. Tüm adaylar komisyonlardan geçti.
7000'i aşkın müracat oldu. 7000'i aşkın kişiler içerisinde 600 adayın olduğu vekil listelerine giremeyenler, eğer samimiyetle gönül verdilerse kardeşlik atmosferi içerisinde kalan 24 Haziran'a kadar süreçte koşturacaklar. AK Parti sıradan bir parti değil. Burası bir davadır. Bu davaya gönül verenler her türlü emeği verecekler. Ben onlara kardeşim gibi bakıyorum.
Kabinedeki bakan sayısı ciddi manada düşecek.
AYRINTILAR GELİYOR...
ABD Başkanı Donald Trump'a kötü haber!
Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi
Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz
AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek
Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Havalar nasıl olacak?
Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!
Dubai'ye bir de şimdi bakın
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum