Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'de açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayın programında 24 Haziran seçimlerini ve gündemi değerlendiriyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İlk mitingimizi Erzurum'da başlatacağız. Çok çok farklı olacağını hissediyorum. Cumartesi oradayız.

Yarın beyannamemizi açıklamak suretiyle, beyanname içerisinde ne var ne yok, tüm vatandaşlarımıza anlatacağız.

31 miting gerçekleştireceğiz, bazı ilçelerde de mitinglerimiz olacak.

(Evinizde iftar yapacak mısınız' sorusuna) İftarı yapmazsak sahuru muhakkak evde yapacağız.

ADAYLARIN SEÇİMİ

İki önemli komisyon kurduk. Tüm adaylar komisyonlardan geçti.

7000'i aşkın müracat oldu. 7000'i aşkın kişiler içerisinde 600 adayın olduğu vekil listelerine giremeyenler, eğer samimiyetle gönül verdilerse kardeşlik atmosferi içerisinde kalan 24 Haziran'a kadar süreçte koşturacaklar. AK Parti sıradan bir parti değil. Burası bir davadır. Bu davaya gönül verenler her türlü emeği verecekler. Ben onlara kardeşim gibi bakıyorum.

Kabinedeki bakan sayısı ciddi manada düşecek.

AYRINTILAR GELİYOR...



