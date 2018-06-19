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Erdoğan: 24 Haziran'da teröristlere dersini vermeye hazır mıyız?

SEÇİM HABERLERİ  | 19.06.2018 15:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van mitinginde vatandaşlara seslendi. 'Bir Kürt kardeşime baskı yapan varsa, bu terbiyesizliği yapan karşısında ilk beni bulur' diyen Erdoğan, 'Biz teşviklerle, alt yapı çalışmaları ile üzerimize düşeni yaptık, yapacağız. Girişimcilerin buraya gelmesi için bir şart var; huzur, huzur, huzur' ifadelerini kullandı. Menbiç operasyonuyla ilgili de konuşan Erdoğan 'derslerini veriyoruz' dedi.

Erdoğan: 24 Haziran'da teröristlere dersini vermeye hazır mıyız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları:

Bugün bir kez daha senin sıcak yüreğine, senin sıcak yüreğine geldim Van. Bugün bir kez daha sizlerle muhabbete geldim Van. Sizleri gönülden selamlıyorum Van. Buradan sizler aracılığıyla Van’ın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki kardeşlerime selamlarını gönderiyorum.

BİZ BURADA TERÖRİSTLERİ GEZDİRMEYİZ

Van bizim, Vanlı bizim. Biz burada teröristleri gezdirmeyiz. Van bu seçimde oyu kendisinden alıp, iradeyi İstanbul'daki bir avuç marjinalin eline verenlerden kurtuluyor. Bu belediyenin size bir faydası oldu. Ben Van depreminde buradaydım, Van'ı yeniden kalkındırdık. Bu parti size harcanması gereken paraları terör örgütüne gönderdi. Şuan belediye hizmetlerinden memnun musun? Şimdi gelirken baktım yollar pırıl pırıl. Daha iyi olacak.

Van bizim, Vanlı bizim, biz burada teröristleri, haramzadeleri, kendi halkının kanına susamış vampirleri gezdirmeyiz. Van bu seçimde oyu kendisinden alıp iradelerini İstanbul’daki bir grup marjinalin emrine verenlerden inşallah kurtuluyor. Büyükşehir belediyesi bu terör örgütünün güdümündeki partide değil miydi? Bunların sizlere hizmeti oldu mu?

Terör örgütünün yanaşmaları size hizmet etmek için kullanılması gereken paraları Kandil’e, örgüte teslim etti. Şu anda valimiz Van’da belediye başkanlığı görevini yürütüyor. Hamdolsun şimdi yolda gelirken bakıyorum. Yollar pırıl pırıl, daha iyi olacak. İstanbul’da Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı neyse Van’da da o olacak.

İŞTE BENİM MEFTUN OLDUĞUM VAN BU

Biz hizmet siyaseti yapıyoruz, onlar kan, istismar siyaseti yaptı. 24 Haziran Van’ımız için de bir dönüm noktası olacak. Van, güçlü Meclis için hazır mıyız? Güçlü hükümet için hazır mıyız? Güçlü Türkiye için hazır mıyız? Van, vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Vakit Van vakti diyor muyuz? İşte benim bildiğim, tanıdığım, meftun olduğum Van bu. 20 yıl önce ben Van’a geldiğim zaman işte bu tabloyu görüyorum. Şimdi yeniden Van aslına hücum ediyor inşallah. Bu terör örgütleri benim Van’ıma çok çektirdi, benim Vanlı kardeşlerime çok çektirdi.

Son 16 yılda Van’a 26 katrilyon yatırım yaptık. Bunun 16 katrilyonu sadece depremde. Size aşığız ya, Van’ı seviyoruz ya. Devamlı hizmet, hizmet, hizmet. Edremit’e bakıyorum güzelliğe bak, Erciş’e bakıyorum, bir batı şehri. Eğitimde 8758 yeni dersliği şehrimize kazandırdık. 2 yıla kadar 800 kişilik bir yurt binası daha yapılacak. Bizde laf yok icraat var icraat.

'CHP ZAMANINDA İSTANBUL'DA SU YOKTU'

Ben belediye başkanlığı da yaptım. Görevi CHP'den aldığım zaman İstanbul'da su yoktu. Suyu 180 km uzaklıktan biz getirdik. Değer mi ya? Değer mi? 24 Haziran'da siz gereğini yağacaksınız zaten.

'24 HAZİRAN'DA TERÖRİSTLERE DERSİNİ VERMEYE HAZIR MIYIZ?'

Biz teşviklerle desteklerle yatırmlarla üzerimize düşenleri yaptık yapıyoruz. Ama yatırımcıların buraya gelmesi için bir şart var. O da huzur. Terörislerden korkmayacağız. 24 Haziran'da teröristlere sandıkta demokrasiyle dersini vermeye hazır mıyız? CHP'nin ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Diğerlerinden duydunuz mu? Yeri geldi FETÖ'yü sahaya sürdüler, yeri geldi PKK'yı savundular. Hamdolsun sizlerle birlikte hepsinin üstesinden geldik. Hedeflerimize birlikte yürüyelim. İnşallah önümüzdeki dönemde bu işi hep birlikte başaracağız.

'BANA GELDİLER, BABA OLARAK DİNLEDİM ONLARI'

CHP'nin bir tane vekili başörtülü kızlarımı başlarını açıp ikna odalarını sokanlar değil mi? CHP bu işte. Peki PKK'nın destekledği parti Diyarbakır'da anneleri belediyenin önünde ağlatan değil miydi? Bana geldiler, onlarla konuştum. Bir baba olarak onları dinledim. Onlar Kandil'e götürürler biz ise anne babalarının yanlarında olmaları için mücadele veririz.

'ÖZGÜRLÜKLERDEN TAVİZ YOK'

Biz Kürt kardeşlerimizin beklentilerini karşılamak için tarihi reformlara imza attık. Akan kanı durururuz ümidiylehiç kimsenin alamadığı riskleri aldık, adımlar attık. Şimdi devran değişti. Başka bir yola giriyoruz. Hükümet sistemini değiştiriyoruz. Özgürlüklerden taviz yok. Geriye dönüş asla mümkün değil. Demokrasiyi dilinden düşürmeyenlerin ellerine fırdat geçirdiklerine nasıl faşiste dönüştüğünü gördünüz değil mi?

'MENBİÇ'TE DERSLERİNİ VERİYORUZ'

Suriye'de emperyal amaçları olan ülkelerin eteğinin altına girip kantonculuk oynayanlar, Menbiç'te derslerini birer birer alıyor.

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Okuyucu Yorumları 47 yorum
İşin gücün eskiye devam durmak işin gücün milleti kötülemek sen gelecekten bahset eğitimi nasıl tükettiğinden yolları köprüleri nasıl peşkeş çektiğinden şehir hastaneleri yandaş firmalara verdiğinden bahset
Onlardan Olmayan Herkez Terörist . Yakında Allah bizim siz tapmayın diyecekler
"Yeri geldi FETÖ'yü sahaya sürdüler, yeri geldi PKK'yı savundular. Hamdolsun sizlerle birlikte hepsinin üstesinden geldik." milletin aklıyla alay eder gibi ... İki kelimede siz çözün 1. Eyyy ....... Neden bu hasret 2. Habur.Megri Megri. TC. kaldırması. Andımız.
Yanlış anlaşılmasın terörist dediği şahıslar oy vermeyenler.
Osmanlı zamanında insanlar sadece köy çeşmesinden su taşıyordu ona bakarsan. Şimdi bu geri kalmışlık mı yoksa dönemin şartları mı?
BEN SANA OY VERMİYOM DİYE BANA TERÖRİST MUAMELESİ YAPAMASIN BİZ ŞİVAN PERVERLE MEGRİ ÇEKENLERİDE HABURDA DAVUL ZURNA PKK YI KARŞLIYANLARI VE FETÖNÜN ÖNÜNDE SECDE EDENLERİ ÇOK İYİ BİLİRİZ TERÖRİST ARIYOSANIZ ETRAFINIZA BAKIN SAYIN CUMHUR BAŞKANIM
ESKİLERDEN DEM VURUYONDA ESKİLERDE HEP SAĞ PARTİLER YÖNETİMDEYDİ SEN NEYİN HESABINI YAPIYON
teröristleri davulla karşılayan el ele diz dize gezen sen değil miydin.. haklısın teröristlere tamam deme vakti geldi.
Çevir gazı yanmasın. Daha 2 sene önceye kadar masada birbirinize meyve tabağı tutuyordunuz
e bu şer itifakının hdp siz barajı geçmesi zor hdpkk nın oyları almak demek pkk başkan yardımcısı bakan demek yani oparasyon emrini nasıl alıcan pkk kaos olur bu işin sonu oyuzden devam resi diyoruz
24 haziranda vericez hırsızlara yalancılara dersini için rahat olsun.
pkk lı bakan görmek istemiyorsanız devam
16 yıldır aklın nerdeydi
rte pkk yi meclise sen soktun.ben o oy pusulasinda hdp adayini cumhur baskani adayi gormek istemiyorum.pkk yandasi ise orda olmamali.fetonun yaninda yillarca hizmet ettin bir.ozur ileyargidan korkan sensin neyin konuşması bu.
Diyarbakır Diyarbakır ses vermiyorlar.Evet teröristlerle kolkola olanlara 24 haziranda cevabını verelim.
hazırız haburda seyyar mehkeme kuranları, megri megrileri şivan perverleri bu millet unutmadı hazırız tamam demeye!
yazıklar olsun sana
Yav He He. Çürüdüğünüz Gibi Siyasette Ülkeyide Çürüttünüz. Bırakın Gidin Perişan Ettiniz Ülkeyi. Sürekli Yalan Sürekli Kışkırtma Sürekli Bizden Olmayan VATAN HAİNİ FETOCU TERORİST Demeyi Bırakın ve Gidin. Sizin Yüzünüzden Ne Gençler Ne Anne Babalar Geleceğe Umutla Bakar Oldu. İnsanlara Vaat Ettiğiniz Tek Şey KEK ÇAY Onun Haricinde Halk Adı Altınta Yaptığınız Herşeyden Fazlasıyla Para Tırtıkladınız Milletten. Sizin Hizmet Anlayışınız PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR Anlayışı. Devlet Halk İçin Değil Halk Benim İçin Anlayışını Getirdiniz Bu Ülkeye.
HAZIRIZ #TAMAM
hangi terörist lere beyefendi sen seçimleri kendin terörist değil diyer kim varsa teröristmi ilan ettin tek temiz akp mi kaldı yazıklar olsun bu ne ya allahım sabır ver sağlık durumunun kontrol edilmesi lazım çıldırıp önüne gelene terörist diyo bu nasıl bir düşüncedir nasıl bir inanıştır dün dediğini bu gün demedim diyo yalanın bini bin para emekliye ikramiye deyince kaynak nerde ssk müdürü diye bağırıyordun şimdi nerden buldun 16 yıldır nerdeydin eyyy akp sonunuz geldi artık milleti biribirine düşman etmeyin kardeş kardeşe it gibi bakar oldu bu nedir ya buna bu millet mutlaka artık yeter
Vanda yaşayanı İstanbulda su olmaması ne ilgilendirir. Ama Van'da yaşayanı 3.köprüde yandaşlarınıza verdiğiniz garanti araç sayısı ilgilendiriyor mesela bundan bahsetseniz. Mesela patatesin ve soğanın fiyatı ilgilendirir. İstnabula çalışmak için gitmek zorunda kalan Vanlı sayısı Van'ı ilgilendirir. 1150 sarayın giderleri, Van mitingi için harcadığınız parayı ilgilendirir. Sizler saraylarda Lale Devri yaşarken Vanda yiyecek ekmek bulamayan insan sayısından peki sizin haberiniz var mı? Ekmek bulamıyorlarsa poğaça mı yesinler sayın cumhurbaşkanım. Vanda size TAMAM diyecektir...
haburdan davul zurnayla karşıla çadır mahkemeleri kur sonrada CHP İYİ parti Saadet partisi terörist olsun sen kimi kandırıyorsun 16 yıllık saltanatın allahın izniyle bitiyor
Size oy vermeyen herkez teröristmi Sn cumhurbaşksnım
okyanus ötesine selam olsun diyen türkiye sınırları içinde ypg yi ellerini sallayarak geçiren kimdi cehape mi lanet olsun artık diycek bişey yok lanet olsun
Bu seçim kibirli bir şekilde kulelerde oturanlarla mazlum insanların seçimi olacak herkes hesabını yaptı ama unutmayın Yüce Yaradanın da bir hesabı var işte o hesap en kutsal hesap Allah Bu memleketin insanlarımızın yardımcısı olsun
vanlılar bunları yediniz mi ?
Hendekleri kim kazdı reizzzzzz
Teröristlerle masaya oturan, pazarlık yaptığın günleri ne çabuk unuttun. Alnın daki kara fetö lekesi ni kandırıldık deyip silmeye çalıştın ama hâlâ o leke sonsuza dek çıkmayacak
Siz değilmisiniz pkk ile çözüm süreci başlatan haburdan halaylarla paçavra bayraklarla teröristlerin geçmesine göz yuman siz değilmisiniz hdp nin kurulmasına izin veren meclise sokan siz değilmisiniz eyyyyyyyy akp liler siz kimi kandırmaya çalışıyorsunuz yada siz kime çamur atıyorsunuz sizin bu yaptığınıza ANCAK KARGALAR GÜLER. ŞUNU UNUTMAYIN ÇOK İNSANIN HAKKINI YEDİNİZ KUL HAKKI YEDİNİZ BUNUN HESABINI YÜCE YARADAN SORAR
anlaşılan ayrıştırmaya kaldığın yerden devam ama bu senin sonun olacak artık milleti bıktırdın saçtığın nifak tohumlarıyla.
O da bişey mi CHP zamanında iphone telefon da yoktu siz glince iphone telefonumuz oldu Bırak bu işleri Erdoğan geçmişten gelenler geçmişte kalır
KENDI KURDUGUNUZ EGITIM SISTEMINI KENDINIZ BEGENMIYORSUNUZ...NE YANI AKEPE YE OY VERMIYENLERI SEN NASIL OLURDA TERÖRIST ILAN EDERSIN...FETÖ ' MÜŞ FETÖ YU KIM BELA ETTI BU MILLETIN BAŞINA...SU YOK MUŞ CHP DÖNEMINDE...YAGMURU SEN MI YAGDIRIYORSUN...BARAJ YAPTMIŞ ..O BARAJ LARI HANGI FETÖ DESTEKÇISI ULKEYE YAPTIRIYORSUN...
iş işten geçti artık
bi tarafi tutusunca terorist kartini oynuyo, gunleriniz sayili
KIRAATHANE YOL KÖPRÜ KANAL İSTANBUL DERDİNİZ! RANT YANDAŞ OLDU DERDİNİZ...İSTİHDAM ÜRETİM FABRİKA OLMADI GÜNDEMİNİZ! TAMAM DİYORUZ SİZİ METAL YORGUNU GÖRÜYORUZ ARTIK...
müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış.30 yıl önceki şeyleri söyle dur bakalım.doğrudur istanbulda doğru düzgün su yoktu ama vandaki adama ne bundan
14 yaşındaki oğlum her gün seni tv lerde görmekten bıktı. oğluma bu eziyeti daha fazla çektiremem sana OY YOKKKKKK YETER BE...
he tayyip anlat anlat 40 sene 50 sene 60 sene önceki senin yaşının bile yetmediği olayları yalan yanlış anlat. Bittin kardeş bittin sen bana geleceğimi söyle bana ne eskilerden bana ne 70 sene öncesinden.
3 gün daha konuşun troller birtaneniz bile ortaya çıkmayacaksinz pazar gecesi konusanlarinizda "oy calindi" deyip camura yatacaksiniz
KENDİLERİNDEN BAŞKA HERKESİ TERÖRİST İLAN EDİYOR, BÖLÜCÜLÜK YAPIYOR, SONRA DA HUZUR LAZIM DİYOR, HUZURU BOZAN, FETÖ BELASINI BAŞIMIZA SARAN, PKK İLE GÖRÜŞÜRKEN SİLAH DEPOLAMALARINA SEBEP OLAN KİM ACABA!!!!!!
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