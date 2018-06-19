Erdoğan: 24 Haziran'da teröristlere dersini vermeye hazır mıyız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları: Bugün bir kez daha senin sıcak yüreğine, senin sıcak yüreğine geldim Van. Bugün bir kez daha sizlerle muhabbete geldim Van. Sizleri gönülden selamlıyorum Van. Buradan sizler aracılığıyla Van’ın tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki kardeşlerime selamlarını gönderiyorum. BİZ BURADA TERÖRİSTLERİ GEZDİRMEYİZ



Van bizim, Vanlı bizim. Biz burada teröristleri gezdirmeyiz. Van bu seçimde oyu kendisinden alıp, iradeyi İstanbul'daki bir avuç marjinalin eline verenlerden kurtuluyor. Bu belediyenin size bir faydası oldu. Ben Van depreminde buradaydım, Van'ı yeniden kalkındırdık. Bu parti size harcanması gereken paraları terör örgütüne gönderdi. Şuan belediye hizmetlerinden memnun musun? Şimdi gelirken baktım yollar pırıl pırıl. Daha iyi olacak. Van bizim, Vanlı bizim, biz burada teröristleri, haramzadeleri, kendi halkının kanına susamış vampirleri gezdirmeyiz. Van bu seçimde oyu kendisinden alıp iradelerini İstanbul’daki bir grup marjinalin emrine verenlerden inşallah kurtuluyor. Büyükşehir belediyesi bu terör örgütünün güdümündeki partide değil miydi? Bunların sizlere hizmeti oldu mu?

Terör örgütünün yanaşmaları size hizmet etmek için kullanılması gereken paraları Kandil’e, örgüte teslim etti. Şu anda valimiz Van’da belediye başkanlığı görevini yürütüyor. Hamdolsun şimdi yolda gelirken bakıyorum. Yollar pırıl pırıl, daha iyi olacak. İstanbul’da Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı neyse Van’da da o olacak. İŞTE BENİM MEFTUN OLDUĞUM VAN BU



Biz hizmet siyaseti yapıyoruz, onlar kan, istismar siyaseti yaptı. 24 Haziran Van’ımız için de bir dönüm noktası olacak. Van, güçlü Meclis için hazır mıyız? Güçlü hükümet için hazır mıyız? Güçlü Türkiye için hazır mıyız? Van, vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Vakit Van vakti diyor muyuz? İşte benim bildiğim, tanıdığım, meftun olduğum Van bu. 20 yıl önce ben Van’a geldiğim zaman işte bu tabloyu görüyorum. Şimdi yeniden Van aslına hücum ediyor inşallah. Bu terör örgütleri benim Van’ıma çok çektirdi, benim Vanlı kardeşlerime çok çektirdi. Son 16 yılda Van’a 26 katrilyon yatırım yaptık. Bunun 16 katrilyonu sadece depremde. Size aşığız ya, Van’ı seviyoruz ya. Devamlı hizmet, hizmet, hizmet. Edremit’e bakıyorum güzelliğe bak, Erciş’e bakıyorum, bir batı şehri. Eğitimde 8758 yeni dersliği şehrimize kazandırdık. 2 yıla kadar 800 kişilik bir yurt binası daha yapılacak. Bizde laf yok icraat var icraat.

'CHP ZAMANINDA İSTANBUL'DA SU YOKTU'



Ben belediye başkanlığı da yaptım. Görevi CHP'den aldığım zaman İstanbul'da su yoktu. Suyu 180 km uzaklıktan biz getirdik. Değer mi ya? Değer mi? 24 Haziran'da siz gereğini yağacaksınız zaten. '24 HAZİRAN'DA TERÖRİSTLERE DERSİNİ VERMEYE HAZIR MIYIZ?'



Biz teşviklerle desteklerle yatırmlarla üzerimize düşenleri yaptık yapıyoruz. Ama yatırımcıların buraya gelmesi için bir şart var. O da huzur. Terörislerden korkmayacağız. 24 Haziran'da teröristlere sandıkta demokrasiyle dersini vermeye hazır mıyız? CHP'nin ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Diğerlerinden duydunuz mu? Yeri geldi FETÖ'yü sahaya sürdüler, yeri geldi PKK'yı savundular. Hamdolsun sizlerle birlikte hepsinin üstesinden geldik. Hedeflerimize birlikte yürüyelim. İnşallah önümüzdeki dönemde bu işi hep birlikte başaracağız. 'BANA GELDİLER, BABA OLARAK DİNLEDİM ONLARI'



CHP'nin bir tane vekili başörtülü kızlarımı başlarını açıp ikna odalarını sokanlar değil mi? CHP bu işte. Peki PKK'nın destekledği parti Diyarbakır'da anneleri belediyenin önünde ağlatan değil miydi? Bana geldiler, onlarla konuştum. Bir baba olarak onları dinledim. Onlar Kandil'e götürürler biz ise anne babalarının yanlarında olmaları için mücadele veririz.