Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Tarsus mitinginde tarihi gaf! Turgut Özal'ı referans gösterdi ama...

24 Haziran seçimleri öncesinde Tarsus’ta Turizm Bölgesi ve 600 Yataklı Devlet Hastanesinin Temel Atma Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhuriyet Halk Partisi, biz gelince yıkacağız diyor. Öbürü biz satacağız diyor. Hatırlayın birinci köprüyü Süleyman Demirel yapmıştı. O zaman ki komünistler ne diyordu: Biz köprüyü satacağız diyordu. Rahmetli Özal’da satamazsınız diyordu. Ne oldu? Neyi satıyorsun? Bu millet sizi mezara gömer” dedi.

GERÇEK TRT ARŞİVİNDEN ÇIKTI

Oysa Erdoğan’ın “Komünistler ‘köprüleri satacağız’ dedi. Özal sattırmadı” sözleri gerçeği yansıtmıyor. 22 Ekim 1983’de TRT ekranlarından yayınlanan ve Türk siyasi tarihine geçen açık oturum da bunun en büyük kanıtı. Sözcü'nün haberine göre, 6 Kasım 1983’te yapılan seçimler öncesi siyasi parti liderlerinin konuk olduğu programda köprü ve otoyolları satma planlarını anlatan Anavatan Partisi (ANAP) lideri Turgut Özal’a özelleştirme karşıtı tutumuyla tanınan Halkçı Parti Lideri Necdet Calp, ‘Satamazsınız beyefendi satamazsınız’ diye tepki göstermiş, Özal da bu sözlere ‘Satarız kardeşim satarız. Hem de çok iyi satarız. Alan da çıkar’ diye karşılık vermişti.

