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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Tarsus mitinginde tarihi gaf! Turgut Özal'ı referans gösterdi ama...

SEÇİM HABERLERİ  | 07.06.2018 16:00 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala bugün Tarsus'ta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirirken 80'lı yıllara atıfta bulundu ve "Komünistler 'köprüleri satacağız' dedi. Özal sattırmadı" ifadelerini kullandı. Oysa köprüleri satmak isteyen Turgut Özaldı. Ve Özal'ın köprüleri satmak istemesine karşı çıkan ise dönemin Halkçı Parti Lideri Necdet Calp idi. İki ismin TRT ekranlarındaki tartışması Erdoğan'ın sözleriyle yeniden gündeme geldi

24 Haziran seçimleri öncesinde Tarsus’ta Turizm Bölgesi ve 600 Yataklı Devlet Hastanesinin Temel Atma Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhuriyet Halk Partisi, biz gelince yıkacağız diyor. Öbürü biz satacağız diyor. Hatırlayın birinci köprüyü Süleyman Demirel yapmıştı. O zaman ki komünistler ne diyordu: Biz köprüyü satacağız diyordu. Rahmetli Özal’da satamazsınız diyordu. Ne oldu? Neyi satıyorsun? Bu millet sizi mezara gömer” dedi.

GERÇEK TRT ARŞİVİNDEN ÇIKTI

Oysa Erdoğan’ın “Komünistler ‘köprüleri satacağız’ dedi. Özal sattırmadı” sözleri gerçeği yansıtmıyor. 22 Ekim 1983’de TRT ekranlarından yayınlanan ve Türk siyasi tarihine geçen açık oturum da bunun en büyük kanıtı. Sözcü'nün haberine göre, 6 Kasım 1983’te yapılan seçimler öncesi siyasi parti liderlerinin konuk olduğu programda köprü ve otoyolları satma planlarını anlatan Anavatan Partisi (ANAP) lideri Turgut Özal’a özelleştirme karşıtı tutumuyla tanınan Halkçı Parti Lideri Necdet Calp, ‘Satamazsınız beyefendi satamazsınız’ diye tepki göstermiş, Özal da bu sözlere ‘Satarız kardeşim satarız. Hem de çok iyi satarız. Alan da çıkar’ diye karşılık vermişti.

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Recep Tayyip Erdoğan turgut özal cumhurbaşkanı muharrem ince necdet calp köprülerin satılması TRT

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Çok rahat yalan söyleniyor tabi kitle de sorgulama var mı yok tekbir allahu akbarrrr:)
Artık emeklilik vakti Erdoğan... Git birazda torunlarınla vakit geçir. TAMAM.
DİPLOMASIZ ANCAK BU KADAR. PROMTERLA ANCAK BU KADAR. ARTIK TAMAM HER ŞEY EN İNCE HESABIYLA YENİDEN YÜKSELECEK ÇÜNKÜ MUHARREM İNCE GELECEK ...
utandınmı tayyip? utandınızmı çomarlar? sanmıyorum lakin durun daha kim kimi gömecek zaman gösterecek. şuraya yazıyorum bu tayyip iktidarı kaybettiği an yurtdışına man adasına vs kaçar, kalan çomarlarda biz aldatıldık, kandırıldık, cahiliz, garibanız falan derler. bu sözleri unutmayın
Ne oldu prompter olmayınca CEHALET baş gösteriyor değil mi. Hayır bu neyin kafası acaba.
Ne dediğinin önemi yokki, adamın her dediğini doğru kabul eden bir sürü dolusu cahili var. Onun için söylediklerine yalan falan dememek gerek sadece miting için toplananlara süre doldurmak için bir şeyler söylüyor. HOŞ GÖRMEK LAZIM Seçmenine göre konuşma yapıyor o kadar.
Satarız alan çıkar ...söyleriz inanan koyun cikar efendim..
Reis gerçekten yorulmuş, 16 yıldır tek başına çalışıyor, gerçekten dinlenmen gerekiyor başkan
bunama belirtileri......
allah şaşırmasın..iki üç gündür iyi gözükmüyor..
Tayyip Bey o dönem Marmara Üniversitesi Hayali Bilimler Fakültesi'nde talebeliğini tamamlamaya çalışıyordu. Gündemi tam takip edememiş olması normal.
YALAN SÖYLÜYORSUNUZ SAYIN ERDOĞAN...KOMİNİST DİYEREKTE..ESKİYİ KAŞIYORSUNUZ...
ya Cumhurbaşkanım artık susun ya zaten ülkeyi felaketin dibine getirdiniz yeter artık ya hakkaten yeter bu toplum bu kadarda aptal yerine konmaz ki.hiçmi tarih okumuyorsunuz geçmişi arşivleri kontrol etmiyorsunuz?o etrafınızdaki şakşakçılar sizi nasıl böyle yanlış yönlendirebiliyor ya?siz nasıl ülke yönetebiliyorsunuz bu şekilde?bingöl e gidip diyarbakır demeniz zonguldak ı telaffuz edememeniz şimdide bu?CHP ye bu kadar kin nefret nedir bu öfkeniz anlamak çok zor.siz ve partiniz tarihi gerçeklerden koptukça ülke felakete gidiyor yapmayın lütfen artık
gerçekten emekliliği gelmiş
Bence arşivler yalan söylüyor. Reis ne diyorsa doğrusunu söylüyor...
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