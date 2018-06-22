Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan canlı yayında flaş açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1, TRT Haber, TRT World ortak yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Dün il olarak Gaziantep ile bu işi noktaladık. Yine toplu bir ortak yayına girdik. Bugün de İstanbul'un 7 ilçesini dolaştım. 7 ilçeyi dolaştıktan sonra sizlerle birlikte ortak yayındayız.
SEÇİM SÜRECİ
Bizim tabii 2 aydan daha fazla oldu. Biz bu süreci il kongreleriyle de beraber geçirdik. Bu il kongrelerimizi aynı zamanda seçim mitingleri olarak geçiriyorduk. Bir taraftan kapalı spor salonlarının dışında açık alanda konuşmalarımız, kapalı spor salonlarının içinde de kongremizi yapıyorduk. Şu anda seçim kampanyamızı da buna ilave ettik. 100’e yakın bu konuda konuşmalarımız oldu. Yoğun bir süreci yaşamış olduk. Örneğin dün il olarak Gaziantep’le noktaladık. Gaziantep’ten sonra yine bir toplu yayına girdik. Bugün de İstanbul’un 7 ilçesini dolaştık. 7 ilçeyi dolaştıktan sonra sizlerle ortak yayındayız. Bir gün kala artık halkımıza, milletimize diyoruz ki Pazar gününe birlikte hazırlanalım.
Özellikle tabii bu konu hakikaten çok çok önemli. Bu ziayretlerin veyahut da bu gezinin memlekete gitmenin kazası olur. Ama bu seçimin asla kazası olmaz. Dolayısıyla vatandaşlarıma partili - partisiz fark etmez. Bu seçim notmal bir seçim de değil. Bir dönüm yaşıyoruz. Bu dönüm noktasında vatandaşların demokratik hakkını muhakkak kullanmasının gereğini hatırlatmak istiyorum. Hele şimdi bir yeni yönetim sistemini ilan edeceğimiz bu sistemde bütün vatandaşlarımızın sandığıa gitmesini istiyorum.
BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZIN SANDIĞA GİTMESİNİ İSTİYORUM
Özellikle tabii bu konu hakikaten çok çok önemli. Bu ziyaretlerin veyahut da bu gezinin memlekete gitmenin kazası olur. Ama bu seçimin asla kazası olmaz. Dolayısıyla vatandaşlarıma partili - partisiz fark etmez. Bu seçim notmal bir seçim de değil. Bir dönüm yaşıyoruz. Bu dönüm noktasında vatandaşların demokratik hakkını muhakkak kullanmasının gereğini hatırlatmak istiyorum. Hele şimdi bir yeni yönetim sistemini ilan edeceğimiz bu sistemde bütün vatandaşlarımızın sandığıa gitmesini istiyorum.
İNCE'YE ELEŞİTİRİ: HERHALDE DERSİNE İYİ ÇALIŞMAMIŞ, ZATEN ÜCRETSİZ
Yatırımlar noktasında Türkiye neredeydi nereye geldi. Yatırımlarda eğitim öncelikli, sağlık 2. sırada. Biz geldiğimizde savunma 2. sıradaydı. biz savunmayı biraz geriye aldık. Biz o günden bugüne 580 bin öğretmen atamış. Mesela ben kendi dönemimi hatırlıyorum, bizim sınıfımız 75 kişilikti. Anadolu'da bu durum 100'ü geçiyordu. Şimdi ben İstanbul'un ilçelerinde soruyorum çocuklara, bir tanesi diyor 15 bir tanesi 22. Bu önemli bir şey. Bizim teksir kağıdıyla okuduğumuz dönemler oldu. Nedir teksir kağıdı, saman kağıdıyla yapılırdı. Üzerindeki mürekkep dağılırdı okunmazdı. Biz geldik, çocukların kitaplarını masalarına koyduk. Kuşe kağıda. Biz geldiğimizde üniversite öğrencilere 45 lira burs veriliyordu. Biz geldik 400'lere çıkardık. Şimdi Bay Muharrem diyor, üniversiteler bedava olacak. Herhalde dersine iyi çalışmamış, çünkü üniversiteler zaten ücretsiz.
MARMARAY BENİ DUYGULANDIRIYOR
Bir başka önemli husus, biz Türkiye'de ulaşım altyapısında devrim yaptık. Mesela Marmaray beni duygulandırıyor. Şu ana kadar 268 milyon kişi Marmaray'dan geçti. Avrasya Tüneli'ni yaptık, oradan geçen araç sayısı 23 milyon. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 69 milyon araç geçti. Bay Muhharrem sen bunları yıkacağına, bir takdir et. Fiyatı sana yüksek geliyorsa, Rahmetli Özal'ın yaptığı köprüden geç. Gerek Yavuz Sultan Selim, gerek Marmaray, Gerek Avrasya Tüneli, bizim İstanbul'un trafik sorununu rahatlattı. Bu da bize gurur veriyor.
Ayrınıtlar gelecek...
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