Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan canlı yayında flaş açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1, TRT Haber, TRT World ortak yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları; Dün il olarak Gaziantep ile bu işi noktaladık. Yine toplu bir ortak yayına girdik. Bugün de İstanbul'un 7 ilçesini dolaştım. 7 ilçeyi dolaştıktan sonra sizlerle birlikte ortak yayındayız. SEÇİM SÜRECİ



Bizim tabii 2 aydan daha fazla oldu. Biz bu süreci il kongreleriyle de beraber geçirdik. Bu il kongrelerimizi aynı zamanda seçim mitingleri olarak geçiriyorduk. Bir taraftan kapalı spor salonlarının dışında açık alanda konuşmalarımız, kapalı spor salonlarının içinde de kongremizi yapıyorduk. Şu anda seçim kampanyamızı da buna ilave ettik. 100’e yakın bu konuda konuşmalarımız oldu. Yoğun bir süreci yaşamış olduk. Örneğin dün il olarak Gaziantep’le noktaladık. Gaziantep’ten sonra yine bir toplu yayına girdik. Bugün de İstanbul’un 7 ilçesini dolaştık. 7 ilçeyi dolaştıktan sonra sizlerle ortak yayındayız. Bir gün kala artık halkımıza, milletimize diyoruz ki Pazar gününe birlikte hazırlanalım.

Özellikle tabii bu konu hakikaten çok çok önemli. Bu ziayretlerin veyahut da bu gezinin memlekete gitmenin kazası olur. Ama bu seçimin asla kazası olmaz. Dolayısıyla vatandaşlarıma partili - partisiz fark etmez. Bu seçim notmal bir seçim de değil. Bir dönüm yaşıyoruz. Bu dönüm noktasında vatandaşların demokratik hakkını muhakkak kullanmasının gereğini hatırlatmak istiyorum. Hele şimdi bir yeni yönetim sistemini ilan edeceğimiz bu sistemde bütün vatandaşlarımızın sandığıa gitmesini istiyorum. BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZIN SANDIĞA GİTMESİNİ İSTİYORUM



Özellikle tabii bu konu hakikaten çok çok önemli. Bu ziyaretlerin veyahut da bu gezinin memlekete gitmenin kazası olur. Ama bu seçimin asla kazası olmaz. Dolayısıyla vatandaşlarıma partili - partisiz fark etmez. Bu seçim notmal bir seçim de değil. Bir dönüm yaşıyoruz. Bu dönüm noktasında vatandaşların demokratik hakkını muhakkak kullanmasının gereğini hatırlatmak istiyorum. Hele şimdi bir yeni yönetim sistemini ilan edeceğimiz bu sistemde bütün vatandaşlarımızın sandığıa gitmesini istiyorum.