Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'e imza yağıyor! Karamollaoğlu kritik sınırda

Türkiye genelindeki seçim kurullarında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri ikinci gününde de sürüyor. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, adaylarının seçimlere girebilmesi için imza veriyor.

9 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK

İmza verme işlemi dün sabah saat 08:00’da başladı ve 9 Mayıs günü saat 20:00’a kadar sürecek. İşte imza verme işleminde son durum…

İlk günde 186 bin 104 vatandaş, adaylar için imza vermiş; Meral Akşener için 126 bin 341, Temel Karamollaoğlu için 44 bin 967, Doğu Perinçek için 14 bin 565, Vecdet Öz için ise 231 kişi imza vermişti.

260 BİN İMZANIN 160 BİNİ AKŞENER'E

Bu sabah saat 08:00’da imza verme işlemleri kaldığı yerden devam etti.

Saat 16:00 itibariyle ise son rakamlar şu şekilde oluştu:

Meral Akşener: 162 bin 11

Temel Karamollaoğlu: 78 bin 373

Doğu Perinçek: 23 bin 144

Vecdet Öz: 510

