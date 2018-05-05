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Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'e imza yağıyor! Karamollaoğlu kritik sınırda

SEÇİM HABERLERİ  | 05.05.2018 17:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya başvuran ve 100 bin imza bekleyen adaylar için süreç devam ediyor. 100 bin imzayı ilk günden bulan Meral AKşener'e halen yoğun şekilde imza gelmeye devam ederken, Temel Karamollaoğlu kritik sınırda. Son rakamlara göre şu ana kadar YSK'ya giden her iki kişiden biri, Akşener için imza verdi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'e imza yağıyor! Karamollaoğlu kritik sınırda

Türkiye genelindeki seçim kurullarında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri ikinci gününde de sürüyor. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, adaylarının seçimlere girebilmesi için imza veriyor.

9 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK

İmza verme işlemi dün sabah saat 08:00’da başladı ve 9 Mayıs günü saat 20:00’a kadar sürecek. İşte imza verme işleminde son durum…

İlk günde 186 bin 104 vatandaş, adaylar için imza vermiş; Meral Akşener için 126 bin 341, Temel Karamollaoğlu için 44 bin 967, Doğu Perinçek için 14 bin 565, Vecdet Öz için ise 231 kişi imza vermişti.

260 BİN İMZANIN 160 BİNİ AKŞENER'E

Bu sabah saat 08:00’da imza verme işlemleri kaldığı yerden devam etti.

Saat 16:00 itibariyle ise son rakamlar şu şekilde oluştu:

Meral Akşener: 162 bin 11
Temel Karamollaoğlu: 78 bin 373
Doğu Perinçek: 23 bin 144
Vecdet Öz: 510

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sn. Erdoğan kaybedecek. İki büyük hata yaptı. 1 ) Çok kibirlendi, "her ne şekilde olsa da ben rakip tanımam, üstelik havamı da atarım" gururuyla C.B. seçiminde %50+1 sayısını getirdi. Halbuki ne gerek var bu riske, "kaç kişi girerse girsin, en fazla oyu alan ilk turda Cumhurbaşkanı olur" de geç, bitir işi... Ama, kibir, kibir, kibir.... 2) Türk milletinin ezilene, mağdura desteği. Sn Akşener'e çok haksızlıklar yapıldı, yetmedi Bahçeli'nin sözleri adeta tüy dikti. Erdoğan şunu unuttu, ilk seçimlerde pekçok kişi (ben de dahil) , bir şiir yüzünden hapse düşmesine tepki oyları vermişti(k),...
Akp seçmeni sorgulamayan önüne ne koyulursa onu yiyen verilenleri lütuf değil zaten olması gerek olduğunu toplanan vergiler 600 milyar lira zaten köprü de yolda alası yapılır satılacak mal kalmadı yazıklar olsun böyle insanlara.
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