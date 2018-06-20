HABER

Daily Telegraph: Kamyon şoförünün oğlu Erdoğan karşıtı muhalefeti ateşliyor

20.06.2018 05:48 | Son Güncelleme

İngiliz Daily Telegraph gazetesinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkındaki haberinde, Erdoğan'ın son yıllarda ilk kez bu kadar çetin bir seçimle karşı karşıya olduğunu yazdı. Haberde, AKP'li eski Bakan Egemen Bağış'ın İnce ile ilgili yorumlarına da yer verildi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında bir haber kaleme alındı.

Raf Sanchez ve Burhan Yüksekkaş imzalı haberde, İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a son yıllardaki en çetin seçimini yaşattığı yazıldı.

İnce'nin memleketi olan Yalova'nın Elmalık köyünden geçilen haberde, "İnce'nin kampanyası, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ancak 2003'ten beri Erdoğan'a karşı bir dizi seçimi kaybeden seküler ve sol eğilimli CHP'ye yeni bir soluk getirdi" deniyor.

Muharrem İnce'nin Kürtler, İslamcılar ve milliyetçiler olmak üzere farklı siyasi kanattan insanlara ve çeşitli muhalif partilere ulaşmasının, Erdoğan'a karşı geniş bir cephe oluşturmasını sağladığı da kaydediliyor.

2017 Anayasa değişikliği referandumundan beri ilk kez cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı hatırlatılan haberde, "Muhalefetin ümitleri İnce'nin popülist tarzına bağlanmış durumda. Mitingleri sırasında, seçim otobüsünün üzerine çıkıyor ve Erdoğan'ı halkla olan bağını kaybetmekle suçluyor" deniyor.

Muharrem İnce

Ardından haberde İnce'nin Erdoğan'a yönelik "Sen sarayının bahçesinde bıldırcın yumurtası yerken, halk genetiği değiştirilmiş gıdalar yiyor. İnsanlar bir bardak çay bile alamazken, sen kilosu 4 bin 500 liraya beyaz çay içiyorsun" sözleri hatırlatılıyor.

Haber şöyle devam ediyor:

"CHP, uzun yıllar Türkiye'deki seküler elitlerin partisi olarak görülse de, İnce dini görevlerini yerine getiren bir Müslüman ve bir kamyon şoförünün oğlu. Halk, bir zamanlar üniversitelerde başörtüsünü yasaklayan bir partinin, annesi ve kız kardeşi başörtülü olan bir adayı çıkarmasını hayretle karşıladı."

Muharrem İnce'nin küçük kardeşi Hüseyin İnce, "Biz sıradan insanlarız" diyor. "Solcuyuz ama aynı zamanda Müslümanların çocuklarıyız. Herkes gibi Cuma günleri camiye gidiyoruz."

İnce'nin daha önce CHP'ye oy vermeyi aklından bile geçirmeyen dindar seçmenleri bile etkilediği belirtiliyor haberde.

Gazeteye konuşan 31 yaşındaki Ayşe isimli başörtülü seçmen, "Ben İnce'ye oy veriyorum, CHP'ye değil" diyor. "O, CHP'yi daha kucaklayıcı bir parti haline getirdi."

Haberde, İnce'nin "Hem CHP hem de AKP tarafından ötekileştirilen" Kürtlere de ulaşmayı başardığı belirtiliyor.

İnce'nin Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı hapishanede ziyaret etmesi "siyasi olarak riskli" olarak yorumlanıyor.

Bu, "Onu teröristlerle ilişki kurmakla suçlayan Erdoğan'ın saldırılarına yol açtı ama pek çok Kürt tarafından takdir edildi" deniyor.

Gazeteye konuşan 33 yaşındaki Kürt seçmen Mehmet Şahtekin, "20 yıl önce CHP'ye oy verdiğimi hayal edemezdim bile. Geçmişte hataları oldu ama şimdi bunları tamir etmeye çalıştıklarına inanıyorum" diyor.

Muharrem İnce

Haberde "Erdoğan'ın kendi partisi AKP bile İnce'nin doğuştan siyasete yetenekli olduğunu kabul ediyor" deniyor ve eski Bakan Egemen Bağış'ın yorumlarına yer veriliyor:

"Tipik bir CHP'li, sıradan insanlarla ilgilenme gereği duymaz. Öte yandan İnce, bizim tarzımızda biri. Halka ulaşmaya çalışıyor."

Bağış ekliyor:

"İnce, numarayı AK Parti'den öğrendi."

Muharrem İnce'nin köyü Elmalık'ta yaşayan 78 yaşındaki Mülayim Aydın, son seçimde oyunu Erdoğan'a vermiş. Ancak bu sefer oyunu İnce'ye vereceğini söylüyor. Haber, onun sözleriyle son buluyor:

"Bence İnce iyi bir cumhurbaşkanı olur. Şimdikinden daha iyi olur."

PARTNERYoutube'ta para basma makinesi yaptı!Youtube'ta para basma makinesi yaptı!
Yurtdışında Seçim Maratonu BittiYurtdışında Seçim Maratonu Bitti
AB Büyükelçisi Berger: ‘Suriyeli Kayıp Nesil Oluşmasını Göze Alamayız’AB Büyükelçisi Berger: ‘Suriyeli Kayıp Nesil Oluşmasını Göze Alamayız’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri 24 haziran seçimi muharrem ince CHP ak parti Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Muharrem İnce'den Kahramanmaraş mitinginde cuma namazı gafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
sayın ince biliyoruz ki seçim atmosferinden etkilenerek hergün cumaya gittiğini söyledin. ben de diyorum ki nasıl olsa seçilemeyeceksin ama şu cuma namazlarını seçilemeyince bırakma. haftada bir dahi olsa gitmekten vazgeçme.
İngilizler bizim dostumuzdur. Ne söylerlerse doğrudur. İnce kazanacak diyorlarsa kazanır....
ülkemiz aleyhine konuşan dış basın....biz sizin ne olduğunuzu çok iyi biliyoruz!hala anlamadınız mı?!! ekmeleddinide getirsen, bunu süsleyip kamyon şöförünün oğlu,fırıncının kızı,komşunun tavuğuda desen ve soracağın ''tavukmu yumurtadan yumurtamı tavuktan çıkar? desen.''reisin vede halkın vereceği tek cevap vardır :) :) arif olan anladı bile :) :)
Diğer Haberler
'Muharrem İnce'nin oyu CHP'den 5-6 puan yüksek'

'Muharrem İnce'nin oyu CHP'den 5-6 puan yüksek'

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Independent: Tarihi seçimin Erdoğan'ın demir yumrukla yönetimine son vereceğine dair umut artıyor

Independent: Tarihi seçimin Erdoğan'ın demir yumrukla yönetimine son vereceğine dair umut artıyor

Kılıçdaroğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması

Yurt dışında kullanılan oylarda rekor

Yurt dışında kullanılan oylarda rekor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.