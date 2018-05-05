Davutoğlu'nun eski danışmanı Atılgan Bayar, Erdoğan'a isyan etti: Ben münafık değilim, elveda!

Münafık olmuş olsa idim; Fuat Uğur, Cemil Barlas, Haşmet Babaoğlu, Hilal Kaplan gibi en uzağımdaki figürlerle gider aynı partiye oy verirdim.

Daha iki gün önce Twitter hesabımı kapatmıştım. Ancak bir açıklama yapmaz zorunlu oldu.

Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde strateji danışmanlığını yürüten Atılgan Bayar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "Birileri fitne kaynatıyor. 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim' diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu münafıklar çetesini inşallah 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz." açıklamasına sert ifadelerle tepki gösterdi.

AK Parti'ye hayır, Erdoğan'a evet dememin sebebi ise, Sayın Erdoğan'a duyduğum derin saygı idi. Ve belki de AK Parti kendi ve Erdoğan adına bizlere zulüm yapanlara tepki gösterir diye düşündüm.

Hali hazırda, bu 'münafık' açıklamasını tashih etmez ise, Erdoğan'a oy vermem de imkânsız hale geldi. Münafıklık yapacak insan değilim. Tanıyanlar bilir.

"ELVEDA AK PARTİ VE ELVEDA SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

Şu tweet'i de buraya bırakmak istiyorum: Sayın Erdoğan'ı bu sözü söyletecek kadar kimler doldurmuşsa, oraya bir bakmakta fayda var.

Elveda AK Parti ve elveda Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sizleri çok sevmiştim.

Sayın Erdoğan için verdiğim emek, aldığım riskler, yaptığım her şey helal olsun. Ama şunu iyi bilsin ki, ben münafık değilim. Yolu açık olsun. Pelikan buraya getirdi. Görmeyenlere mübarek olsun"

