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Davutoğlu'nun eski danışmanı Atılgan Bayar, Erdoğan'a isyan etti: Ben münafık değilim, elveda!

SEÇİM HABERLERİ  | 05.05.2018 21:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kayseri'de yaptığı konuşmada "'Erdoğan'a oy veririm ama AK Parti'ye vermem' diyen münafık çetesi fitne kaynatıyor" demişti. O sözü söyleyen ve Başbakanlığı döneminde Ahmet Davutoğlu'na danışmanlık yapan Atılgan Bayar, twitter adresinden zehir zemberek açıklamalar yaptı.

Davutoğlu'nun eski danışmanı Atılgan Bayar, Erdoğan'a isyan etti: Ben münafık değilim, elveda!

Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde strateji danışmanlığını yürüten Atılgan Bayar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "Birileri fitne kaynatıyor. 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim' diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu münafıklar çetesini inşallah 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz." açıklamasına sert ifadelerle tepki gösterdi.

Birkaç gün önce twitter hesabını kapatan Bayar, bu sözler üzerine hesabını tekrar açarak, Erdoğan'a cevap verdi.

"AK PARTİ, PELİKAN TESİRİNDEN KURTULSUN DİYE"

İşte Bayar'ın, artık Erdoğan'a da oy vermeyeceğini belirttiği açıklaması:

Daha iki gün önce Twitter hesabımı kapatmıştım. Ancak bir açıklama yapmaz zorunlu oldu.

Biliyorsunuz, AK Parti, üzerindeki Pelikan tesirinden kurtulsun diye, 'AK Parti'ye oy vermeyeceğim, ama Tayyip Erdoğan'a vereceğim' demiştim.

Bugün üzülerek izledim ki, Sayın Recep Tayyip Erdoğan benimle aynı kanaatte olanlara 'münafık' dedi.

"ERDOĞAN'A OY VERMEM DE İMKÂNSIZ HALE GELDİ"

Münafık olmuş olsa idim; Fuat Uğur, Cemil Barlas, Haşmet Babaoğlu, Hilal Kaplan gibi en uzağımdaki figürlerle gider aynı partiye oy verirdim.

AK Parti'ye hayır, Erdoğan'a evet dememin sebebi ise, Sayın Erdoğan'a duyduğum derin saygı idi. Ve belki de AK Parti kendi ve Erdoğan adına bizlere zulüm yapanlara tepki gösterir diye düşündüm.

Hali hazırda, bu 'münafık' açıklamasını tashih etmez ise, Erdoğan'a oy vermem de imkânsız hale geldi. Münafıklık yapacak insan değilim. Tanıyanlar bilir.

"ELVEDA AK PARTİ VE ELVEDA SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

Şu tweet'i de buraya bırakmak istiyorum: Sayın Erdoğan'ı bu sözü söyletecek kadar kimler doldurmuşsa, oraya bir bakmakta fayda var.

Elveda AK Parti ve elveda Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sizleri çok sevmiştim.

Sayın Erdoğan için verdiğim emek, aldığım riskler, yaptığım her şey helal olsun. Ama şunu iyi bilsin ki, ben münafık değilim. Yolu açık olsun. Pelikan buraya getirdi. Görmeyenlere mübarek olsun"

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Maalesef Sn.Cumhurbaşkanimizin hataları çogaldı..ama hala alternatifi yok..kim gelecek..gelenler daha başa gelmeden kendi arasında koltuk ve rant kavgasina giriştiler bile..kim yonetecek bu ülkeyi..bana bir tane isim söyleyin? KİM?
Her türlü iç ve dış hainlere rahmen Reis seni Başkan yapacağız...
Bir millet kendine 16 yıl boyunca bunları söyletir mi? Askerin başına çuval geçirildiğinde sustun, eski Bakanına tutuklama çıktığında tavırlısın.. Sorun ne diyorlar, cevabın kısa; R nokta T nokta Erdoğan.. Yani "Sorunları Recep Tayyip Erdoğan" diyorsun.. Ülke sorunuyken sustun.. Ordu sorunuyken sustun.. Üniter yapı sorunuyken sustun.. Açılım sevdasına, Habur'daki büyük sorunken sustun.. Kumpaslara sustun.. Ne zaman ki sorunun adı Recep Tayyip Erdoğan oldu, kafa tutuyorsun.. Sonra da "Biz devlet yönetiyoruz" diyorsun.. Hayır devlet yönetmiyor, kendi geleceğinin hesaplarını yapıyorsun.
Aklın yolu birdir. inşallah türkiye halkıda uyanır ve doğru yolu bulur.
Saadet Partisi işini düzgün yaparsa Ak Parti'ye hayatının en büyük siyasi şokunu yaşatacak şekilde sonuç çıkacak. Ak Parti çok büyük bir kopuş yaşayacak."SP yöneticisinin bu sözlerini bir yere kaydedelim. Çok az zaman kaldı.T. Karamollaoğlu, aday gösterildikten sonra yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi tek akıl ile değil, ortak akıl ile yönetme yoluna gideceğiz." demesi yanında "Bizim yönetimimizde yolsuzluğa, yandaşlığa, yalakalığa, yasağa ve yağmaya hiçbir zaman yer olmayacaktır." cümlesinin altını çizmesi, Ak Parti'nin "yumuşak karnı"na vuracağını gösteriyor. Saadet Partililere ve Temel Bey'e, o
herkese her kesime yurt içi yurtdışı tek tek laf yetiştiren bir cumhurbaşkanımız var
16 yıldır 1 tane oyum nasip değildir hamdolsun, yoksa vicdan azabından uyuyamazdım...şimdi vicdanım akşener ve muharrem ince diyor her ikisi de değerli insanlar ve adaylığı hakediyorlar...
danışmanlığını yaptığın davutoğlu'nu görevden aldığı gün bitirmeliydin bence geç bile kalmışsın! bunlar böyle seçilmişleri görevden alırlar sonra da milli irade derler...yersen...
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