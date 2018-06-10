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Demirtaş'tan çok sert sözler: Halk sifonu çekecek, layık olduğunuz yere gideceksiniz

SEÇİM HABERLERİ  | 10.06.2018 15:40 | Son Güncelleme

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 'Halk sifonu çekecek, layık olduğunuz yere gideceksiniz, merak etmeyin' ifadelerini kullandı.

Demirtaş'tan çok sert sözler: Halk sifonu çekecek, layık olduğunuz yere gideceksiniz

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabında avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada "Aşağılık iftiralarınıza karşı cevap hakkımı buradan yeterince kullanamıyor olabilirim. Benim adıma, namertliğinize karşı en etkili cevabı 24 Haziran'da sandıkta halk verecek. Halk sifonu çekecek, layık olduğunuz yere gideceksiniz, merak etmeyin" ifadesini kullandı.

HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

selo

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş Twitter Sifon 24 haziran Sandık

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