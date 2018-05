Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahahtin Demirtaş 24 Haziran'da gidilecek erken seçimlerde, ikinci tura kalması durumunda seçimi kazanacağını iddia ederek, "Kesinlikle ben kazanırım. Çünkü Türkiye halklarının tamamından destek alacak söylem ve politikaları biz savunuyor olacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "milletimiz tamam derse o zaman çekiliriz" ifadelerine de değinen Demitaş, "Elbette seçim kaybeden iktidar yerini seçilene bırakır, bunun aksi bile düşünülemez. Kendisi de buna saygı duyacağını beyan etti zaten. Biraz da, 24 Haziran’da alacağı yenilginin sosyo-psikolojik zeminini oluşturmaya, ‘onurlu geri çekilmeye’ hazırlık yapıyor" dedi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in sorularını yanıtlayan Demirtaş, "Biz İttifakı, barajı geçmek için değil yüz yıllık korkuların, tabuların, hataların yıkılması için istedik” ifadesini kullandı.

Demirtaş'ın söyleşisi şöyle:

-İkinci kez HDP’nin Cumhurbaşkanı adayısınız. Bu kez propagandanızı cezaevinden yapmaya çalışacaksınız. Seçmenleri kampanyanız hakkında bilgilendirir misiniz? Nasıl çalışmayı planlıyorsunuz?



Cezaevi hücresinden bir kampanyanın tüm boyutlarıyla planlanıp yürütülmesi imkansızdır. Kampanyayı HDP Genel Merkezi planlayacak, gönüllüler yürütecek ve ben de önerilerim ve mesajlarımla, elimden geldiğince onlara destek olacağım. Dışarıda OHAL ve AKP zulmü, içeride de tehdit ve yasaklar varken adil ve eşit bir kampanya yapılıyormuş gibi davranamayız. Bu koşulları normalleştiremeyiz. Her an, her dakika bu adaletsizliği dile getiren ve teşhir eden bir kampanya yapmak zorundayız. Devletin imkanlarını sınırsızca kullanan bir aday ile hücredeki bir aday, sanki adil bir seçimde yarışıyormuş gibi davranamayız. Seçmenler bu demokrasi skandalını her an görmeli, mevcut iktidarın adalet ve eşitlik anlayışını idrak etmelidir.