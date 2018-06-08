Demirtaş'tan HDP için dikkat çeken sözler: Yetersizler

Edirne Cezaevi’nde tutuklu olan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden seçim çalışmalarını sürdürüyor. HDP’nin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı konuşma 1 milyonu aşkın kişi tarafından izlenen Demirtaş, kendisine iletilen soruları Twitter hesabından yanıtladı.
Demirtaş kendisine yöneltilen "6-8 ekim olaylarindan sonraki iddialarla ilgili HDP'nin yeteri kadar aciklayici ve inandirici politikalar gelistirebildigine inaniyor musunuz?" sorusuana "Maalesef yetersizler" diyerek yanıt verdi.
'İDAM VE AFFI BİRLİKTE ÇIKARACAKLAR'
Demirtaş, afla ilgili bir soru üzerine "İdam ve affı birlikte çıkaracaklar sanırım :) Mahpusları astıktan sonra affederler herhalde :)" dedi.
'ERDOĞAN KİM? ÇIKARAMADIM'
"Erdoğan sizden bahsedince ne his ediyorsunuz?" sorusuna da yanıt verden Demirtaş, "Erdoğan kim? Çıkaramadım. Teşekkürler, selamlar." paylaşımında bulundu.
HDP BARAJ ALTINDA KALIR MI?
Demirtaş, HDP’nin baraj altında kalabilme ihtimaline dair soruya “Baraj altında kalmaz, ancak bırakılabilir. OHAL de bunun olanaklarını sunuyor zaten. Ancak HDP’nin barajın altında kalması artık sadece HDP’nin sorunu değildir. Bu yüzden kimileri oy vererek kimileri de HDP’nin oylarının çalınmasına engel olarak bunu önlemeye yardımcı olmalıdır” yanıtını verdi.
'ONA BİR SÜRPRİZ YAPACAĞIM'
“Alman Hükümetine bir mesajınız var mı” sorusuna da yanıt veren Demirtaş, “Şansölye Merkel’e selamlarımı söyleyin. Gerçi kendisi seçim sonrası için Erdoğan’ı şimdiden davet etti, ama Erdoğan’ı emekli bir cumhurbaşkanı olarak ağırlamak zorunda kalacak. Merkel pek sessiz sayılmaz. 24 Haziran'dan sonra Erdoğan'ı Almanya'ya beklediği yönünde haberler duydum. Ama ona bir sürpriz yapıp, Cumhurbaşkanı olarak ben gideceğim.” ifadelerini kullandı.
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