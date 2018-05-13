Demokrat Parti lideri Uysal: Bu düzende milletvekilleri rehin almıştır

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, iktidarın maddi kaynaklara ve medyaya erişim başta olmak üzere yapısal olarak siyasi rekabette üstünlük kurduğunu söyledi. Sözcü'ye konuşan ve “Bu fiili siyaset mutlaka değişmelidir” diyen DP Lideri Uysal sözlerine şöyle devam etti;
“Türkiye'yi değiştirme iddiasında olanlar, değişimi öncelikle kendisinden başlatmalıdır. İşlemeyen, adının dışında hiçbir demokratik tarafı olmayan bu fiili siyaset mutlaka değişmelidir. Medyaya erişim bireylere ve topluma kapatılmış durumda. Kirli kaynaklara sahip olanlar baştan avantajlı oldukları siyasi rekabette üstünlük sağlıyor.
TEK ADAM TEK SES
Hepimizin verdiği vergilerle varlığını sürdüren, objektif, herkese eşit mesafede durarak halkı yorumsuz bir şekilde bilgilendirme asli amacıyla yayın yapması gereken TRT ve diğer ulusal kanallar halkın bilgi alma özgürlüğüne kastediyor. Tek adam rejimi içerisinde ‘tek adam tek ses' mantığıyla yayın yapılmasını üzüntüyle takip ediyoruz.
DARALTILMIŞ BÖLGE
Bu çıkmaz sokaktaki mücadeleyi kırmanın yolu vardır. O yol da siyaseti demokratikleştirmekten, milleti siyasetin istinat noktası yapmaktan geçmektedir. Üyeliklerin seçim kurullarında teminat altına alındığı, ön seçimin tüm siyasi partiler için şart olduğu, dar bölge ve ya seçmen tercihinin belirleyici olacağı tercihli daraltılmış bölge modeli esas alınmalıdır.
VEKİLLER REHİN ALINDI
Bu düzende milletvekilleri rehin alınmıştır. Kişiliği sıfırlanmış ve inanmadıkları düzenlemelere, milletin menfaatleri aleyhine her gün el kaldırmakta ve karar vermektedir. İşleyen bir demokraside milletin temsilcileri dayatmalarla karşı karşıma kalmaz ve hür iradesiyle egemenliğin taşıyıcısı olur. Ne şeker yasaları, ne ihale kanunları, ne şahıslara özel düzenlemeler, ne de keyfi aflar Türkiye'nin ve Meclis'in gündemine meşgul etmez.
İTTİFAK NEFES ALDIRACAK
Bugün maruz kaldığımız fiili atama demokrasiden asli demokrasiye geçebiliriz. 24 Haziran seçimlerinde ‘millet ittifakı' inşallah bu olumsuz sarmaldan çıkışın, Türkiye'nin derinden nefes alışının miladı ve vesilesi olacaktır.”
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