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Demokrat Parti lideri Uysal: Bu düzende milletvekilleri rehin almıştır

SEÇİM HABERLERİ  | 13.05.2018 13:41 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti listelerinden seçime girecek olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TRT ve diğer ulusal kanalların 'tek adam tek ses' mantığı ile yayın yaptığına dikkat çekti. Uysal, “Millet ittifakı olarak işleyen bir demokrasi tahsis etmek istiyoruz” dedi.

Demokrat Parti lideri Uysal: Bu düzende milletvekilleri rehin almıştır

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, iktidarın maddi kaynaklara ve medyaya erişim başta olmak üzere yapısal olarak siyasi rekabette üstünlük kurduğunu söyledi. Sözcü'ye konuşan ve “Bu fiili siyaset mutlaka değişmelidir” diyen DP Lideri Uysal sözlerine şöyle devam etti;

“Türkiye'yi değiştirme iddiasında olanlar, değişimi öncelikle kendisinden başlatmalıdır. İşlemeyen, adının dışında hiçbir demokratik tarafı olmayan bu fiili siyaset mutlaka değişmelidir. Medyaya erişim bireylere ve topluma kapatılmış durumda. Kirli kaynaklara sahip olanlar baştan avantajlı oldukları siyasi rekabette üstünlük sağlıyor.

TEK ADAM TEK SES

Hepimizin verdiği vergilerle varlığını sürdüren, objektif, herkese eşit mesafede durarak halkı yorumsuz bir şekilde bilgilendirme asli amacıyla yayın yapması gereken TRT ve diğer ulusal kanallar halkın bilgi alma özgürlüğüne kastediyor. Tek adam rejimi içerisinde ‘tek adam tek ses' mantığıyla yayın yapılmasını üzüntüyle takip ediyoruz.

DARALTILMIŞ BÖLGE

Bu çıkmaz sokaktaki mücadeleyi kırmanın yolu vardır. O yol da siyaseti demokratikleştirmekten, milleti siyasetin istinat noktası yapmaktan geçmektedir. Üyeliklerin seçim kurullarında teminat altına alındığı, ön seçimin tüm siyasi partiler için şart olduğu, dar bölge ve ya seçmen tercihinin belirleyici olacağı tercihli daraltılmış bölge modeli esas alınmalıdır.

VEKİLLER REHİN ALINDI

Bu düzende milletvekilleri rehin alınmıştır. Kişiliği sıfırlanmış ve inanmadıkları düzenlemelere, milletin menfaatleri aleyhine her gün el kaldırmakta ve karar vermektedir. İşleyen bir demokraside milletin temsilcileri dayatmalarla karşı karşıma kalmaz ve hür iradesiyle egemenliğin taşıyıcısı olur. Ne şeker yasaları, ne ihale kanunları, ne şahıslara özel düzenlemeler, ne de keyfi aflar Türkiye'nin ve Meclis'in gündemine meşgul etmez.

İTTİFAK NEFES ALDIRACAK

Bugün maruz kaldığımız fiili atama demokrasiden asli demokrasiye geçebiliriz. 24 Haziran seçimlerinde ‘millet ittifakı' inşallah bu olumsuz sarmaldan çıkışın, Türkiye'nin derinden nefes alışının miladı ve vesilesi olacaktır.”

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bu millet çok adamlı siyaseti de gördü üç beş ayda seçim yapıp milletin parasını car cur ettiler ülke s 80 yıl oldugu yerde kaldı sen bunların idrakına varamamışsın sen demokrat partili olamassın adnan mendersi asanların yanında nasıl pozizyon aldıgından belli vatandaş her şeyin farkında ülkesine hizmet edenler iktidarda daha en 40 yıl daha iktidarda olurlar bu işler yalanla camur atmayla olmaz içratsa bakarım içrata türkiye çag atladı çag beyni olan anlar beyinsizler anlamaz
TRT için kesinti istemiyorum bu şekilde olacaksa,eşit adil olmayacaksa faturalarımda kesinti istemiyorum.Ne zaman TRT olursa o zaman arkasındayız
hangi akp li, chp li, mhp li tv. deki konuşmaların büyüsüne kapılıp oyunu değiştirmiştir.. herkesin oyu şimdiden bellidir.. emekli bir chp li 1.000 lira ikramiye için akp ye mi dönecektir.. ya da bir akp li , ohal kalkacak diye chp ye mi dönecektir.. geçin bu işleri.. tv. yayın saatleri falan hepsi hikaye.. herkes oyunu kime vereceğini çok iyi biliyor.. isterlerse 500 saat tv.de konuşsunlar vız gelir , tırıs gider..
İnşallah bu günün tek adam meraklıları yalaka ve taklacıları yandaşları medya kuruluşları kurumları anayasaya aykrı davranan suç işleyen liderler ve örgütleri ile birlikte, işlenen suçları görerek ve bilerek destekleyenler gün gelir bu gün yaptıklarına rağmen daha adil tarafsız özgür yargı ile yargılanırlar.
TRT ye herkes vergi veriyor ama şuan %40 oyu olan bir hükümetin Kanalı olmuş bütün vicdanı olan akp lilere soruyorum bu hak mı?
bence de cumhurbaşkanı tek adam olmamalı,en az 3 tane cumhurbaşkanımız olmalıdır.1 c.başkanı ve 2 eşbaşkanla pekala bu iş yapılabilir.sayın meral akşenerin başkanlığında sayın ince ve sayın demirtaş eşbaşkanlıkla bu iş götürülebilir.
TÜRKİYE 80 DARBESİNİN AĞIRINI ASKERİ YERİNE SİVİL DARBE YAŞIYOR AKP SAYESİNDE. HAŞERELERİ BESLEYİP CEMAATI YUVALATAN KENDİ MİLLETE ÇMUR SUÇ ATIP İÇERİ ATAN KENDİ GENE. ASKERİYE, VEKİLE,BAŞKAN,BAKAN,SAVCI ,VATANDAŞ,ÇİFTÇİ,ÇAYCI YARGIYA ÇIKIYORDA AKP Lİ BİR BÜROKRAT NEDEN ÇIKMIYOR...?
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