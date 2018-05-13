Demokrat Parti lideri Uysal: Bu düzende milletvekilleri rehin almıştır

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, iktidarın maddi kaynaklara ve medyaya erişim başta olmak üzere yapısal olarak siyasi rekabette üstünlük kurduğunu söyledi. Sözcü'ye konuşan ve “Bu fiili siyaset mutlaka değişmelidir” diyen DP Lideri Uysal sözlerine şöyle devam etti;

“Türkiye'yi değiştirme iddiasında olanlar, değişimi öncelikle kendisinden başlatmalıdır. İşlemeyen, adının dışında hiçbir demokratik tarafı olmayan bu fiili siyaset mutlaka değişmelidir. Medyaya erişim bireylere ve topluma kapatılmış durumda. Kirli kaynaklara sahip olanlar baştan avantajlı oldukları siyasi rekabette üstünlük sağlıyor.

TEK ADAM TEK SES

Hepimizin verdiği vergilerle varlığını sürdüren, objektif, herkese eşit mesafede durarak halkı yorumsuz bir şekilde bilgilendirme asli amacıyla yayın yapması gereken TRT ve diğer ulusal kanallar halkın bilgi alma özgürlüğüne kastediyor. Tek adam rejimi içerisinde ‘tek adam tek ses' mantığıyla yayın yapılmasını üzüntüyle takip ediyoruz.

DARALTILMIŞ BÖLGE

Bu çıkmaz sokaktaki mücadeleyi kırmanın yolu vardır. O yol da siyaseti demokratikleştirmekten, milleti siyasetin istinat noktası yapmaktan geçmektedir. Üyeliklerin seçim kurullarında teminat altına alındığı, ön seçimin tüm siyasi partiler için şart olduğu, dar bölge ve ya seçmen tercihinin belirleyici olacağı tercihli daraltılmış bölge modeli esas alınmalıdır.