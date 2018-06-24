Deniz Baykal 24 Haziran sandık sonuçlarıyla Meclis'e girdi mi? Milletvekili seçildi mi?

600 milletvekilinin yer alacağı parlamentonun en yaşlı vekili Cumhuriyet Halk Partisi Antalya 1. sıra milletvekili adayı Deniz Baykal oldu.
Türkiye bugün sandık başına gitti. Yeni hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili adayları oylandı. İlk kez Meclis'e 600 milletvekili seçilirken, resmi olmayan sonuçlara göre; 79 yaşındaki Deniz Baykal TBMM'nin en yaşlı milletvekili oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilene kadar Meclis'i en yaşlı milletvekili yönetiyor. TBMM'nin 27. dönem açılışını tedavisi süren CHP Antalya 1. sıra Milletvekili Deniz Baykal yapacak. Baykal oyunu tedavi gördüğü hastanede seyyar sandıkta kullanmıştı.
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