Deniz Baykal dönüyor!

Türkiye, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri için sandık başına gidiyor. CHP dışındaki partilerin cumhurbaşkanı adayları netleşirken, milletvekilliği için aday adaylarının yoğun çalışması devam ediyor. Partiler, milletvekili aday adaylığı için başvuru sürelerini açıkladıktan sonra birçok isim, adaylığını son güne bıraktı. AK PARTİ’DE MİLLETVEKİLLİĞİ ADAY ADAYLIĞI SÜRECİ TAMAMLANDI



Ak Parti Antalya’da milletvekilliği aday adayı başvuru süreci bugün saat 19.00'da tamamlandı. Başvuru süreci boyunca 124 kişi aday adaylığını için başvuru yaptı. Mevcut milletvekilleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Gökcen Özdoğan Enc, Atay Uslu, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın yeniden aday adaylığı için başvuru yaparken, Hüseyin Samani ise başvuru yapmadı. Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, eski Emniyet Genel Müdürü ve MHP’den Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve milletvekili adayı olan Kemal Çelik, Rus kökenli Türk vatandaşı İrina Balcı, Kepez Belediyesi eski Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in danışmanı İsa Akdemir, Doğru Yol Partisi eski Antalya İl Başkanı Ahmet Kiştin, EKDAĞ eski Genel Müdürü Murtaza Tamyürek, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası polis memuru Zeki Kılınç ve annesi Meliha Meltem Kılınç da Ak Parti’den aday adayı oldu.

BAŞKAN TAŞ: 124 BAŞVURU VAR



AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş yaptığı açıklamada "Millete hizmet yolunda Ak Parti’mize yine her dönemde olduğu gibi büyük bir ilgi, büyük bir teveccüh yaşandı. Aday adaylığı başvuru sürecimizin başlamasının ardından memleketimize, milletimize Ak Parti kadrolarında milletvekili olarak hizmet etmek isteyenlerin başvurularını aldık. Antalya’dan 124 milletvekili aday adayımızın başvurularını alarak sürecimizi tamamladık. Başvuru süresinin tamamlanmasıyla listemizi genel merkezimize göndereceğiz.Tabi bu sürecin en önemli ayaklarından biriside temayül yoklamalarımız olacaktır. 5 Mayıs Cumartesi günü ülke genelinde tüm teşkilatlarımız temayül yoklamalarını gerçekleştirecek. Biz de Antalya’mızda gerçekleştireceğimiz temayül yoklamalarımızla birlikte genel başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin kararını bekleyeceğiz” dedi. DENİZ BAYKAL'A TEKLİF



Adaylık başvurularının 30 Nisan'da başladığı CHP'de bu süre 7 Mayıs'ta sona erecek. Kadın, genç ve engellilerden 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin lira alınan CHP'de, aday adayları netleşmeye başladı. Öte yandan uzun süreden beri tedavi gören CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın adaylığı konusunda gelişmeler yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü GATA'da ziyaret ederek, Antalya'dan birinci sıra adaylık teklif etti. Baykal'ın, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ardından başvuru evrakını yakın çevresine hazırlatmaya başladığı kaydedildi.

VEKİLLER YİNE BAŞVURDU



CHP'nin Antalya'daki diğer 4 milletvekili Çetin Osman Budak, Mustafa Akaydın, Niyazi Nefi Kara ve Devrim Kök de aday adayı olarak başvuru yaptı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Songül Başkaya, Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut, Kumluca İlçe Başkanı Kemal Bilal Öner görevlerinden ilk istifa edenler arasında yer alarak başvuru yaptı. CHP'de aday adayı olarak ismi geçenler arasında eski milletvekili Tuncay Ercenk, Semih Esen, Vahap Tuncer, Nusret Bayar Rafet Zeybek, Sevindik Gizli, Asım Bozkurt, Sibel Gezen, Figen Çalıkuşu, Nilüfer Deveci yer alıyor. MHP'DE BAŞVURU İÇİN SON GÜN YARIN



MHP'de 26 Nisan'da başlayan başvurular, yarın itibariyle sona erecek. Antalya'da MHP'de bugüne kadar 40 kişi milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı. 2 bin 500 lira başvuru ücretinin alındığı MHP'den Antalya aday adayı olmak için partiye başvuran isimlerden bazıları şöyle: “Mehmet Ali Tuna, Tuncay Temur, Servet Ersoy, Kürşat Sert, İlknur Fidan Kepez, Necmettin Gökkaya, Polat Polat, Yeter Keskin, Mehmet Açık, Hüseyin Yıldız, Ahmet Selim Yurdakul, Ziya Yıldırım, Ömer Özbek, Ali Üzüm, İsmail Hakkı Karadağ, Erol Ateş, Aydın Yeşilyurt, Tarkan Akıllı, Tahir Kara, Kürşat Tatar, Murat Güven, Prof. Üstün Osma, Soner İnal, Fevzi Yarbaş."