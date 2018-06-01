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Deniz Baykal'ın adaylığı iptal mi oluyor? YSK'dan açıklama geldi

SEÇİM HABERLERİ  | 01.06.2018 09:17 | Son Güncelleme

CHP'nin eski genel başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık sorunları nedeniyle adaylığına itiraz eden ve YSK'ya başvuru yapan CHP aday adayı Tarkan Yılgün'e YSK'dan yanıt geldi.

Deniz Baykal'ın adaylığı iptal mi oluyor? YSK'dan açıklama geldi

CHP’den Milletvekili aday adayı olan Güneydoğu gazisi Tarkan Yılgün, milletvekili listesine giremeyince sosyal medya hesabından CHP'ye yönelik sert ifadeler kullandı. Yılgün, Deniz Baykal'ın aday gösterilmesine itiraz ederek YSK'ya başvurdu.

'ADAY OLABİLECEĞİ RAPOR İLE ÖĞRENİLSİN'

Tarkan Yılgün, CHP’nin Milletvekili aday listesinde Antalya 1. sırada yer alan Deniz Baykal’ın milletvekilliği yapıp yapamayacağının heyet raporuyla öğrenilmesi için BİMER aracılığıyla YSK’ya başvurduğunu açıkladı.

Mesajında BİMER’e yaptığı başvuruyu da paylaşan Yılgün, CHP Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık sorunları yaşadığını belirterek, “Hepimizin bildiği üzere kendisinden 6 aydır haber alınamıyor. Hep iyi denilerek geçiştiriliyor” dedi.

"ADAYLIĞINDA ENGEL YOK"

CHP’li Tarkan Yılgün’ün başvurusuna YSK’dan yanıt geldi. YSK kararında “Deniz Baykal’ın milletvekili seçilmesine engel bir durum olmadığı” vurgusu yapıldı.

Karar metni:

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri deniz baykal YSK CHP

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
bu tür kendini düşünenleri chp de istemiyoruz aday gösterince güzel göstermeyince kötü herkez aday olacak diye bişey yok..
AKP persilvanyada FETO tarafından kurulmuş BOP görevi verilmiş orta doğuyu kan akıtmak için programlanmış YAHUDİ tasmasi asılmış TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜK düşmanı hırsızlığı belgeli ayetle alay eden makara yapan PAPA dostu bir projedir işte bu yüzden TAMAM deyip AKŞENER i desteklemek vatan borcudur diyoruz!....
@mah6bsddn4 laf olsun torba dolsun. agzi olan konusuyor.
BU ŞAHSI BU HALİYLE ADAY GÖSTERMEK SEÇMENE HAKARETTİR..GİTSİN OTURSUN EVİNDE YAŞI GELMİŞ 90 A...
ölümle boğuşan birinin sağlık sorunları olduğu için aday gösterilmesi çok saçma. iş başvurusu yapanlardan tam teşekküllü sağlık raporu isteniyor.. yani şu durum adalet diye bağırıyor....
ZAZA KEMAL GEVŞEK MARREMİ YEM OLARAK ATTI ORTAYA TAYYİP YEMEZSE KENDİSİ YİYECEK OLAN CHP YE OY VERECEK SAF GARİBAN SEÇMENE OLACAK..OYLARI PKK YA VE KANDİLE GİDECEKK
su yazdiklatin bile seviyeni gostermis neyle besleniyirsun corbaci
bi bit artık be aga ..
Deniz Baykal artık emekli olmalı adam bence haklı hem çok yaşlı hemde oldukça hasta.
Kılıçdaroğlu'na duyurulur.
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