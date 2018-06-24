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Deniz Baykal'ın kızı oyunu kullandı: Mikrofonu yeniden ona uzatacaksınız!

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 10:33 | Son Güncelleme

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, Antalya'da oyunun ilk kullananlardan oldu.

Antalya'da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Antalya'da yaşayan CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal da oyunu memleketinde kullandı.

Kepez ilçesine bağlı Duacı Eczacılar İlkokulu'na oy vermek için saat 08.00'de gelen Baykal, ABD'de eğitim hayatına devam oğlu Ali Erkılıç ile oyunu kullandı. Oğlunun oyunu kullanmak için ABD'den dün geldiğini belirten Baykal, seçimden iyi bir sonuç çıkacağına inandığını söyledi.

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Baykal, "Umutlarımız var. Güvenlik sorunlarının olmadığı, sağlık sorunlarının gerçekten çözüldüğü, ekonomik olarak kendimizi güvende hissedebildiğimiz, ahlaklı bir Türkiye'ye doğru gideceğimizi umuyorum. Bugün bunlar olacak, ama umarım en kısa zamanda olacaktır" dedi.

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BABASININ SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Babasının sağlık durumuyla da ilgili bilgi veren Baykal, "Sağlığı çok iyi gidiyor. Her geçen gün daha iyi oluyor. Çok kısa zaman sonra mikrofonu yeniden ona uzatacaksınız. Muhtemelen bugün taşıma sandık ona gidecek. Babam bir şekilde sandıkla buluşur ve oyunu kullanır, bundan hiç şüphem yok" dedi.

DHA

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