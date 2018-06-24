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Deniz Baykal oyunu böyle kullandı!

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 12:58 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal, oyunu TSK Ankara Özel Bakım Merkezi'nde kullandı.

Deniz Baykal oyunu böyle kullandı!

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TSK Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı, 4497 no'lu sandıkta oyunu kullandı.

KIZI BABASININ SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Antalya'da oyunu kullanan Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, babasının sağlık durumuyla da ilgili bilgi verdi. Baykal, "Sağlığı çok iyi gidiyor. Her geçen gün daha iyi oluyor. Çok kısa zaman sonra mikrofonu yeniden ona uzatacaksınız. Muhtemelen bugün taşıma sandık ona gidecek. Babam bir şekilde sandıkla buluşur ve oyunu kullanır, bundan hiç şüphem yok" dedi.

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ASLI BAYKAL: UMUTLARIMIZ VAR

Antalya'da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Antalya'da yaşayan CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal da oyunu memleketinde kullandı.

BAYTKAL

Kepez ilçesine bağlı Duacı Eczacılar İlkokulu'na oy vermek için saat 08.00'de gelen Baykal, ABD'de eğitim hayatına devam oğlu Ali Erkılıç ile oyunu kullandı. Oğlunun oyunu kullanmak için ABD'den dün geldiğini belirten Baykal, seçimden iyi bir sonuç çıkacağına inandığını söyledi. Baykal, "Umutlarımız var. Güvenlik sorunlarının olmadığı, sağlık sorunlarının gerçekten çözüldüğü, ekonomik olarak kendimizi güvende hissedebildiğimiz, ahlaklı bir Türkiye'ye doğru gideceğimizi umuyorum. Bugün bunlar olacak, ama umarım en kısa zamanda olacaktır" dedi.


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deniz baykal CHP 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BAŞBAKAN OLMASINI SAĞLADIĞI TAYYİPE VERMİŞTİR OYUNU....
ve bu deniz baykal aday oldu eyyy chp secmeni bunlarin isi kemiklesmis oylar hizmetle isi yok garanti gordukleri icin baykali aday yaptilar gozunuz bu kadarmi kör...
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