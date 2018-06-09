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Der Spiegel'den Erdoğan, Trump ve Putin'li kapak

SEÇİM HABERLERİ  | 09.06.2018 11:48 | Son Güncelleme

Almanya'nın önde gelen dergilerinden Der Spiegel'in kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer alması, seçimde Erdoğan'ın galip ayrılacağına işaret ettikleri şeklinde yorumlandı.

Der Spiegel'den Erdoğan, Trump ve Putin'li kapak

Almanya'nın en ünlü dergilerinden olan Der Spiegel, yeni sayısında kapağına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koydu.

Ensonhaber'in haberine göre, kapağa "ben halkım" yazarak seçim sonuçlarına işaret eden Spiegel, yeni dönemde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandıklardan çıkacağını belirtti.

YENİ DÜNYA DÜZENİ

Seçimden sonra oluşacak dünya düzenine de işaret eden Alman dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünya geleceği ve düzeni konusunda daha aktif bir pozisyonda bulunacağına işaret ederken, Alman Başbakan Angela Merkel'in fotoğrafta yer almaması da dikkat çeken bir diğer detay oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Der Spiegel Recep Tayyip Erdoğan 24 haziran seçimleri

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