Devlet Bahçeli 24 Haziran seçimleri öncesi MHP'nin oylarını düşük gösteren anket şirketlerini topa tuttu!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

"İBLİS BİLE İĞRENECEK HALE GELMİŞTİR"



"MHP’inin oy oranlarını düşük göstermek için tedavüle sokulan anketler başarıya ulaşamayacaktır. Milletimizi aldatmaya teşebbüs eden satılık anketçilere sanıyorum iblis bile iğrenecek hale gelmiştir. Bir dedikleri diğerini tutmuyor. MHP anketlere sığmaz, rakamlara girmez, hele hele Türk düşmanlarının tuzağına hiç düşmez.

"KANDİL DAĞI'NA TÜRK BAYRAĞI'NI DİKMENİN ZAMANI GELMİŞTİR"



Milletimiz beraberlik hukukuyla çağların kilidini açtı. Kardeşlik şuuruyla çileleri aştı. Yine yapacağız. Beraber yapacağız. Birlik ve beraberliğimizi çekemeyenler var. Cumhur İttifakı'nın duruşundan korkan fazla. Bozuk olunca maya, ne ar tanır ne de haya. Bizim mayası bozuklarla işimiz yoktur. Türk ve İslam’a şaşı bakan kim varsa karşılarında yer alacağız. Bu kapsamda Konya’dan diyorum ki Kandil Dağı’na artık Türk Bayrağı’nı dikmenin, teröristlerin cezalandırılma zamanı gelmiştir. MHP millet ve devletiyle bir bütündür.

