HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Devlet Bahçeli 24 Haziran seçimleri öncesi MHP'nin oylarını düşük gösteren anket şirketlerini topa tuttu!

SEÇİM HABERLERİ  | 08.06.2018 16:38 | Son Güncelleme

MHP Lideri Devlet Bahçeli Konya'da konuştu. Bahçeli konuşmasında 24 Haziran seçimleri öncesi MHP'nin oy oranlarını düşük gösteren anket şirketlerini topa tuttu. Bahçeli, 'Milletimizi aldatmaya teşebbüs eden satılık anketçilere sanıyorum iblis bile iğrenecek hale gelmiştir. Bir dedikleri diğerini tutmuyor.' ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli 24 Haziran seçimleri öncesi MHP'nin oylarını düşük gösteren anket şirketlerini topa tuttu!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

"İBLİS BİLE İĞRENECEK HALE GELMİŞTİR"

"MHP’inin oy oranlarını düşük göstermek için tedavüle sokulan anketler başarıya ulaşamayacaktır. Milletimizi aldatmaya teşebbüs eden satılık anketçilere sanıyorum iblis bile iğrenecek hale gelmiştir. Bir dedikleri diğerini tutmuyor. MHP anketlere sığmaz, rakamlara girmez, hele hele Türk düşmanlarının tuzağına hiç düşmez.

"KANDİL DAĞI'NA TÜRK BAYRAĞI'NI DİKMENİN ZAMANI GELMİŞTİR"

Milletimiz beraberlik hukukuyla çağların kilidini açtı. Kardeşlik şuuruyla çileleri aştı. Yine yapacağız. Beraber yapacağız. Birlik ve beraberliğimizi çekemeyenler var. Cumhur İttifakı'nın duruşundan korkan fazla. Bozuk olunca maya, ne ar tanır ne de haya. Bizim mayası bozuklarla işimiz yoktur. Türk ve İslam’a şaşı bakan kim varsa karşılarında yer alacağız. Bu kapsamda Konya’dan diyorum ki Kandil Dağı’na artık Türk Bayrağı’nı dikmenin, teröristlerin cezalandırılma zamanı gelmiştir. MHP millet ve devletiyle bir bütündür.

PARTNERBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttıBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttı
Metropoll Araştırma şirketinden 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçlarıMetropoll Araştırma şirketinden 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçları
Kılıçdaroğlu ve iş adamı arasında asgari ücret tartışması!Kılıçdaroğlu ve iş adamı arasında asgari ücret tartışması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli 24 haziran MHP anket anket şirketleri mhpnin oy oranı 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Okuyucu Yorumları 7 yorum
DOST ACI SÖYLER BAHÇELİİ :))
reis sen seçtin bu yolu
İSTER İNAN İSTERSENIZ İNANMAYIN BENCE SONUNUN BAŞI BİTTİNİZ % 3 TE KALACAKSINIZ HAYDI KIZ ENLİNE NE GEÇECEK BİRDE HANGİ HAKLA KIZIYORSUN ESASEN SANA YARIM OY DAHİ VERİLME ŞU GÜZELİM PARTİYİ GETİRDİGİN DURUMA BAKINDA KİMSELERE TEK KELİME ETMEK HAKKINIZIN OLMADIGINI BİLİNİZ
tayyibe daha önce dediklerini yuttuğun gibi,bu söylediklerinide yutturacaklar sana.sen 15 gün daha avut böyle kendini,seçimden sonra nasıl bir boka bulaştığını göreceksin. tayyibin kuyruğu seni.
oy oranın belli yüzde 1-2 falan onuda bu haline acıyan akrabaların veriyor neyin derdindesin.
Sayin Bahçeli "bir dedikleri diğerini tutmuyor" demiş.Çok doğru bir söz acaba kendisi bu paydan nasibini ne kadar alir???
dansöz yani değil mi ? BAHÇELİ :)
Diğer Haberler
Metropoll Araştırma şirketinden 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçları

Metropoll Araştırma şirketinden 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçları

Kılıçdaroğlu ve iş adamı arasında asgari ücret tartışması!

Kılıçdaroğlu ve iş adamı arasında asgari ücret tartışması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevşehir'de flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevşehir'de flaş açıklamalar

24 Haziran seçim sonuçları için dikkat çeken son anket sonucu! MHP'nin oy oranı artıyor mu azalıyor mu?

24 Haziran seçim sonuçları için dikkat çeken son anket sonucu! MHP'nin oy oranı artıyor mu azalıyor mu?

24 Haziran son seçim anketi sonuçları! İYİ Partili Türkkan canlı yayında açıkladı

24 Haziran son seçim anketi sonuçları! İYİ Partili Türkkan canlı yayında açıkladı

Hayati Yazıcı: Vatandaş fantezi yapmasın

Hayati Yazıcı: Vatandaş fantezi yapmasın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.