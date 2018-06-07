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Devlet Bahçeli, AK Parti vekillerini uyardı! Çok sert sözler

SEÇİM HABERLERİ  | 07.06.2018 18:14 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen '24 Haziran Yeni Bir Doğuş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl' temalı Kayseri Bölge Toplantısı'na katıldı.

Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir, Kırşehir teşkilatlarının bulunduğu toplantıya, Kayseri MHP 27’nci dönem milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.

Devlet Bahçeli, AK Parti vekillerini uyardı! Çok sert sözler

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Açılış konuşmasını yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine dair bilgi verdi.
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Bu sistemde yasama, yürütme ve yargı organlarının güçleneceğini söyleyen Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi siyasi ve toplumsal uzlaşmanın ön plana çıktığı bir yapıdır. Cumhur bu sisteme onay vermiş, 16 Nisan halk oylamasıyla bir milat olmuştur. Yeni sistemde kutuplaşma ihtimali en aza çekilmiştir. Siyasi partilerin uzlaşmaktan, ahlaki ittifak kurmaktan başka seçeneği kalmamıştır” diye konuştu.
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Bahçeli, “Özellikle AK milletvekili adayları; kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. MHP’yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir. Bunu böyle bilin” dedi.
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Kongre Merkezinde, Bahçeli'nin seçim vaatlerini içeren, ‘Askerlik süresi prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılacak’, ‘Üniversiteye giriş sınavı kaldırılacak’, ‘Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti giderilecek’, ‘ Polislerimizin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek’, ‘Engelli ve engelli yakını aylığı yükseltilecek’, ‘AVM Yasası yeniden düzenlenecek’, ‘Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti giderilecek’, ‘Sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilecek’ pankartları asıldı.
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Türk düşmanlarının Türkiye muhaliflerinin cumhurun ittifakı karşısında ufalanmaktan başka çaresi yoktur. Bunun için 24 Haziran tarihi fırsattır. Ümitsiz olmayacağız çünkü Allah vardır. Karamsar olmayacağız güven veren, gelecek vaat eden cumhur ittifakı hazırdır, mutlaka başaracaktır. Milliyetçi Hareket Partisi TBMM’de çok güçlü bir şekilde temsil edilecektir. Sizler de buna emin olunuz, dedikodulara aldırmayınız, şarlatan anket şirketlerine bakmayınız. Oy oranımızı düşük göstermek için kudurmuş gibi çalışan şarlatanlara cumhur ittifakı 24 Haziran’da darbeyi indirecektir.
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MHP Türkiye’dir, Türk milletidir, vatana duyulan eşsiz, emssalsiz sevgidir, sadakattir. MHP’nin yükselişini hiç kimse hiçbir müfteri durduramayacaktır.
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İç ve dış sorun alanlarımız artmaktadır. Türkiye’nin belini bükmek, iç ve dış barış ortamını bozmak için FETÖ; PKK, PYD, IŞİD, CHP ve HDP emel birliği yapmışlar, her türlü rezalete çanak tutmuşlardır. 15 Temmuz’dan sonra işgal denemesi yapan teröristler yabancı ülkelerde güvenlikte tutulmaktadır. Bu kepazelik değil midir, ihanet değil midir? Hani demokrasi, insan hakları, hukuk. FETÖ’cüleri himaye eden Yunanistan Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynamaktadır. Bu son gelişmeler FETÖ ile Yunanistan’ı işgal planı denkliğinde eşitlenmiştir. Teröristlerin korunup kollanması, insanlık değerlerini çiğnemek, komşuluk hukukunu hiçe saymaktır. Yunanistan bundan kaçamaz. Ege adalarını istilaya yeltenen Yunanistan Türkiye’nin daha fazla sınırlarını zorlamamalıdır.
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